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HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники вражають військові об'єкти російських окупантів за допомогою РСЗВ Himars.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.

Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Менше хвилини, щоб зайняти вогневу позицію та вистрілити: Робота САУ "CAESAR" на східному напрямку. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
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25.06.2022 12:30
+33
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25.06.2022 12:36
+24
лупіть кацапню
слава ЗСУ!
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25.06.2022 12:37
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25.06.2022 12:30 Відповісти
Я так розумію це був пуск по площі не високоточними ракетами? Чи вони ввели координати точні в кожну ракету і запустили високоточні ракети по 6 окремих цілях?
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25.06.2022 12:32 Відповісти
по ******
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25.06.2022 12:36 Відповісти
от кого ты ответ хочешь услышать ? Кто об этом скажет ?
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25.06.2022 12:39 Відповісти
тобі ніхто не скаже, а спеціалісти вже відповіли: на відео добре видно, як ракети після старту коригують траекторію, що добре говорить про використання саме високоточних снарядів GMLRS, які б'ють на 70 км та мають доведену точність на рівні +/- 3 метри від цілі.
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25.06.2022 13:23 Відповісти
то не ти там за кермом сиділо? діванне експерто...............
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25.06.2022 14:00 Відповісти
ГельдриЩ, ні, я подивився відео також де порівнюють роботу некерованих і хімер ось: https://t.me/landforcesofukraine/2446
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25.06.2022 15:15 Відповісти
будете на місці начгенштабу або комбрига - вас обов"язково проінформують)
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25.06.2022 12:39 Відповісти
Был подсчет. Один Химарс это как 50 русских Смерчей. Конечно, если есть снаряды.
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25.06.2022 12:43 Відповісти
Снаряды пора про заводить свои
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25.06.2022 13:23 Відповісти
Опять вы с этой навязчивой идеей
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25.06.2022 17:20 Відповісти
Країна яка не має навіть заводу для виробництва патронів, не кажучи про про снаряди, знаходячись поряд з агресивним сусідом-імперіалістом, - матиме лише розруху і рабство.
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25.06.2022 18:27 Відповісти
Речь про эффективность стрельбы. Я видел инфу про 1 к 12, но цифра 50 мне больше нравится, тем более что там человек доказывал всё.
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25.06.2022 14:33 Відповісти
Короче, это крутая вундервафля, если к ней есть патроны.
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25.06.2022 14:37 Відповісти
Лахта нада лущее Вентцель вчыть. Радиус разлету смерчбздя 1000 м, так шо иму нада 200 рокетов выпустить шоп папасть, шо ано магет сделать за 10 часов. Так шо ат смерчабздя ни калесав ни апорваных мардовских ашков не астаницца.
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25.06.2022 15:45 Відповісти
Ой да тьІ что математик???? Для того чтобьІ угробить кучу "Смерчей" необходимьІ хорошие разведданньІе от ССО, и тогда "Химарс" спалит десяток смерчей.
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25.06.2022 16:18 Відповісти
Надо бы эти Химарсы во время передвижения по шоссе как-то замаскировать, накрыть брезентом, что-ли, а то едут по оживленному шоссе у всех на виду, думаю, для этих целей брезент можно найти..
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25.06.2022 13:27 Відповісти
вже мені відповіли, так я що начальник штабу чи комбриг? на відео добре видно, як ракети після старту коригують траекторію, що добре говорить про використання саме високоточних снарядів GMLRS, які б'ють на 70 км та мають доведену точність на рівні +/- 3 метри від цілі.
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25.06.2022 13:55 Відповісти
+- несколько метров...
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25.06.2022 12:41 Відповісти
Хаймарс не б'є по площі, він б'є по координатам з мінімальним відхиленням. Як наша "Вільха".
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25.06.2022 12:42 Відповісти
не, ну если по красной площе, то плевать на законы геометрии
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25.06.2022 12:44 Відповісти
В нього є різні снаряди і по площам які працюють і високоточні. Для високоточних треба координати для кожної ракети визначені з точністю в метри.
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25.06.2022 12:44 Відповісти
Ось так бюджетні кошти з кишень українців на "Велике будівництво: дороги і мости", посприявши швидкому пересуванню ворога, пішли попелом. А могли би піти на захист держави: "Вільха" і "Нептун" зараз би вже добивали бурятів на луганщині і донеччині, а Крим став би взагалі островом.
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25.06.2022 17:53 Відповісти
Хватило бы. На несколько сотен Нептунов и несколько тысяч Ольхи и Громов хватило бы. Ещё бы и на стугны с брониками хватило бы.
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25.06.2022 21:15 Відповісти
А Вам никогда не приходипа такая мысль,что если бы не выбрали это зеленое ничтожество во власть,то и такой войны бы небило...
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25.06.2022 21:53 Відповісти
Химарсы очень точные ракеты.
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25.06.2022 12:42 Відповісти
Хаймарси
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25.06.2022 13:01 Відповісти
********** HIMARS із-за надскладної логистики на вагу золота. Ніхто не буде мікроскопом забивати цвяхи. Там задаються точні координати по GPS. Тобто це дуже прицільна система. Ванькам прямо на їх дурнувату голову.
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25.06.2022 12:55 Відповісти
Мало того. Була інформація що координати надаються з американської військової GPS. Вона дає більш точні координати. Також була інфа, що відхилення від цілі складає 3 метри. Так що для ворога в такому разі без варіанів у разі враження.
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25.06.2022 13:05 Відповісти
а чим логістика *********** відрізняється від логістики самих установок, і чому вона раптом "надскладна"?
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25.06.2022 17:24 Відповісти
2,5 тонны один пакет на 6 снарядов, а это ни о чем.
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25.06.2022 21:16 Відповісти
Himars paket maksimum 6 snariadov ili odna raketa sto mozet bit do 500 kilometrov no takix poka nepolucili nadejus skoro polucite
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25.06.2022 13:06 Відповісти
Химери
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25.06.2022 12:33 Відповісти
Воно то так, але мабуть сенс інший. "HI MARS". Привіт марсіанє. Колись, мабуть, люди були перелякані прилітом інопланетян і по приколу вибрали ту абривіатуру, можу помилятись. Багато легенд по Америці ходило про зону 51. А тут тіпа хайп до назви, бо це дійсно пекло, і ніякий інопланетянин не виживе
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25.06.2022 12:48 Відповісти
а обосраний ********** тим паче
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25.06.2022 12:49 Відповісти
HIMARS - HIgh Mobility Artillery Rocket System - Ракетна артилерійська система підвищеної мобільності.
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25.06.2022 13:14 Відповісти
ну моя легенда романтична
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25.06.2022 16:03 Відповісти
Можна вражати не тільки на території України.
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25.06.2022 12:33 Відповісти
Найкраща фільма з можливих на сьогодні. Смерть ворогам!
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25.06.2022 12:34 Відповісти
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25.06.2022 12:36 Відповісти
Не варто такі "коментарі" розміщувати. У когось виверті в голові з вбивствами і коханням. Пропаганда садомазо? Некромансія?
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25.06.2022 18:49 Відповісти
Є багато історичних персоналій які отримували ейфорію чи оргазм від смерті інших людей (***** напевно з тої категорії), але не гідно вставати з такими на один рівень.
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25.06.2022 18:57 Відповісти
какая-то война красиво срежессированных видосиков
у меня снарядом пере.бало столб, 3 месяца оббивал пороги, пока не дал взятку и мне восстановили всё за 3 часа
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25.06.2022 12:36 Відповісти
дякую, дуже дякую...!
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25.06.2022 12:38 Відповісти
blin , ploho chto po tebe nepapalo , trolll
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25.06.2022 12:49 Відповісти
лупіть кацапню
слава ЗСУ!
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25.06.2022 12:37 Відповісти
кац я Трудядяга ....мені тебе жаль кац
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25.06.2022 12:39 Відповісти
кац...тобі *******...трудяга
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25.06.2022 12:42 Відповісти
о, яке прекрасне, яке цікаве відео. триллер! так кортить довідатись, куди саме поцілили.
думаю, вони простоювати без діла не будуть і добряче заллють сала за шкуру кацапурам.
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25.06.2022 12:46 Відповісти
у каждой машины есть свой мото-ресурс. А у артилерийской свой арт-ресурс. по этому нужно использовать грамотно и по особенно важным целям.
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25.06.2022 13:06 Відповісти
ну, власне, грубо кажучі, у цих ракетних систем контейнер одноразовий, виймається і ставиться новий ракетний пакет..
так що "зношується", як звичайний, але дуже електронний, автотранспорт..
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25.06.2022 14:13 Відповісти
Вже успішно заливають , завдяки США і Байдену 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2022 13:06 Відповісти
якщо почуємо, що десь карти по полям літають, значить хаймерси працювали. Вони вибють всі РЕБи І ПВО.
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25.06.2022 13:17 Відповісти
В ВСУ показали разницу между РСЗО Himars и РСЗО Град
https://www.youtube.com/watch?v=caVk5IBRbUI
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25.06.2022 13:19 Відповісти
В Алчевську окупанти запустили ракету прямо в себе https://www.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
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25.06.2022 14:12 Відповісти
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25.06.2022 14:27 Відповісти
Слава Украине,бейте оккупантов, Эстония с Вами !!!
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25.06.2022 15:03 Відповісти
+
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25.06.2022 16:48 Відповісти
Покажіть, кого в' є.......ли
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25.06.2022 21:19 Відповісти
Скоро в очередном перехваченном разговоре орка со свиноматкой: (матюги опущены)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
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26.06.2022 01:05 Відповісти
У Украины в течение недели будет уже 8 химер и 6 млрс270. Одноразовый залп этих установок 120 высокоточных ракет калибра 227 мм. За сутки это пуск 1500 - 2000 таких ракет! Это силища! Оркам будет жарко.
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26.06.2022 15:38 Відповісти
 
 