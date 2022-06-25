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HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники вражають військові об'єкти російських окупантів за допомогою РСЗВ Himars.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.
Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Підлога Маккартні
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+33 Sophia-Maria Duglass
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+24 stavr
показати весь коментар25.06.2022 12:37
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у меня снарядом пере.бало столб, 3 месяца оббивал пороги, пока не дал взятку и мне восстановили всё за 3 часа
слава ЗСУ!
думаю, вони простоювати без діла не будуть і добряче заллють сала за шкуру кацапурам.
так що "зношується", як звичайний, але дуже електронний, автотранспорт..
https://www.youtube.com/watch?v=caVk5IBRbUI
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ