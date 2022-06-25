HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО

Українські захисники вражають військові об'єкти російських окупантів за допомогою РСЗВ Himars.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.

Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - йдеться в повідомленні.

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