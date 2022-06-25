Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Питання ротації керівника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") під час телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати, як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський.
За його словами, це питання в профільному комітеті не розглядалося.
Водночас Веніславський зазначив, що у членів парламентського комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни", але це не стосується керівників.
"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
это же не омбудсмен
да и не свинарчуки и порошенко
кста, а где сейчас свинарчуки?)))
если у вас есть интернет - можете узнать.
я на этой должности делал акцент - т.к. уволили с нарушением закона
І з білорашкою вгадав, і з Півднем нормально вийшло!
Респект і уважуха!
Питань немає...
Ще не все на Баканоіа списали?
То може Баканов звітує де він був до середини березня?
В Москві?
В Мукачево?
На Багамах?
Прислушайтесь , если хотите не вылететь из Рады
Голосували по приколу, а опинились в результаті в повній задниці, бо поки війна триває, зелені покидьки посилюють свою владу і як не дивно зростає рейтинг президента. Значить виборцям було мало експериментів, хочуть знову "поржати".
https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
Цоього баканова не тільки звільнять, його садить треба
Широко известно высказывание Ли Куан Ю о непростых искушениях властью: «У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки "Форбс", при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…». В народной обработке эти слова превратились в присказку, приписываемую Ли Куан Ю, смысл которой в том, что для победы над коррупцией нужно посадить трёх своих друзей.