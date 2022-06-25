Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський

Питання ротації керівника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") під час телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати, як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський.

За його словами, це питання в профільному комітеті не розглядалося.

Водночас Веніславський зазначив, що у членів парламентського комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни", але це не стосується керівників.

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"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив народний депутат.