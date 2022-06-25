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Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

баканов,зеленський

Питання ротації керівника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") під час  телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати, як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський.

За його словами, це питання в профільному комітеті не розглядалося.

Водночас Веніславський зазначив, що у членів парламентського комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни", але це не стосується керівників.

Також читайте: Зеленський готується звільнити Баканова, - Politico

"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив народний депутат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
А пора бы, при чём уже давно
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25.06.2022 13:53
+37
Ну ясно(Ми ж сусідських під'їздів,хіба може бути він зрадником(((
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25.06.2022 13:54
+30
Не уволят, потому что сразу же маячит уголовное дело, в ходе которого он всю зелешоблу сдавать начнет.
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25.06.2022 13:57
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А пора бы, при чём уже давно
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25.06.2022 13:53 Відповісти
Неначасi☝
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25.06.2022 13:55 Відповісти
Нашли у кого спрашивать. Ермака спросите, он знает.
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25.06.2022 14:05 Відповісти
Ну ясно(Ми ж сусідських під'їздів,хіба може бути він зрадником(((
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25.06.2022 13:54 Відповісти
Може, але "ето другоє". Хоча можливо і не зрадник, а просто поплічник.
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25.06.2022 14:09 Відповісти
и правильно!
это же не омбудсмен
да и не свинарчуки и порошенко

кста, а где сейчас свинарчуки?)))
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25.06.2022 13:54 Відповісти
Кстати, а кто сейчас омбудсмен?
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25.06.2022 16:31 Відповісти
пока вроде вакансия

если у вас есть интернет - можете узнать.

я на этой должности делал акцент - т.к. уволили с нарушением закона
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25.06.2022 16:57 Відповісти
То мабуть чувак гарно наконтр-розвідував, коли, по яких напрямках і якими силами вторгнуться орки?
І з білорашкою вгадав, і з Півднем нормально вийшло!
Респект і уважуха!
Питань немає...
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25.06.2022 13:55 Відповісти
Я так розумію що зе депутатам які перейшли на сторону цапії досі навіть зп платять?
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25.06.2022 13:56 Відповісти
Не уволят, потому что сразу же маячит уголовное дело, в ходе которого он всю зелешоблу сдавать начнет.
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25.06.2022 13:57 Відповісти
І хто проти нього відкриє кримінальну справу? Вже давно час прийшов рожеві окуляри зняти.
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25.06.2022 14:22 Відповісти
не рожеві, зелені
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25.06.2022 18:27 Відповісти
это зря, только хуже себе сделает. за всех єрьмакофф , татаровых и безумных один будешь отвечать.
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25.06.2022 13:59 Відповісти
А звідки якомусь веніслаському знати про це ? Риторичне питання. Питання в тому,чому купа зрадників з ОП ще не висить? Де татаров?
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25.06.2022 14:00 Відповісти
Татаров у них 🎪🤢🤡 - Герой , Арестович так и заявил‼️ А вот АКТИВИСТЫ ВРАГИ НАРОДА
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25.06.2022 14:57 Відповісти
А чого?
Ще не все на Баканоіа списали?
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25.06.2022 14:05 Відповісти
до тех пор пока в органах власти и безопасности не будет ликвидирована фсбшная агентура, Украина серьезного оружия не получит
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25.06.2022 14:07 Відповісти
Ну це ж не кум або " сослуживєц". Парнішка з одного пад'єзда Боневтіка, який з роботи продюсера став головою СБУ навіть без тями що потрібно робити. Це ж нормально , в усіх країнах так назначають керівників розвідок і служб безпеки.
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25.06.2022 14:08 Відповісти
+Як нічого, він зразу ж Наумова взяв на роботу.
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25.06.2022 14:43 Відповісти
Критична маса уже є з першого дня війни. Не може бути сценарист і спонсор керівником СБУ.
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25.06.2022 14:11 Відповісти
Скоріше Єрмак, звільнить Гундосика, ніж зачепить друга медведчука-суркіса, Баканова...
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25.06.2022 14:11 Відповісти
бо бидлячий квартал-то святоє.
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25.06.2022 14:14 Відповісти
Вони будуть уходити усі разом !
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25.06.2022 14:17 Відповісти
Так найбільш вірно, по одному якось лячно, пожуть втопити.
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25.06.2022 14:45 Відповісти
ми так і повірили брехливим зеленим уродам в шосту п'ятницю на цьому тижні.
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25.06.2022 14:21 Відповісти
Тобто ЗЄ вчергове поклав #уй на рекомендації західних союзників.

То може Баканов звітує де він був до середини березня?
В Москві?
В Мукачево?
На Багамах?
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25.06.2022 14:21 Відповісти
США рекомендовали реформы - до Зе не дошло
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25.06.2022 14:25 Відповісти
Вениславский - Вы может и не рассматриваете , а вот украинцы - рассматривают
Прислушайтесь , если хотите не вылететь из Рады
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25.06.2022 14:23 Відповісти
За 3 роки друзі і партнери Зеленського тільки отримують посади, тендери, відкати, нагороди. Це кодло конкретно узурпувало Україну і тепер успішно паразитує. Вони над законом, бо вони і є закон., тому за жодні зради, скандали, порушення нести відповідальність не будуть. Більше того, ще не відомо, як можна їх здихатися, бо вони вже відчули на "смак владу" і з неї не хочуть розлучатися. Наявна силова верикаль, підконтрольні ЗМІ і необмежена влада в умовах військового стану дозволяє їм знищити опозицію і залишитися єдиною політичною силою.
Голосували по приколу, а опинились в результаті в повній задниці, бо поки війна триває, зелені покидьки посилюють свою владу і як не дивно зростає рейтинг президента. Значить виборцям було мало експериментів, хочуть знову "поржати".
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25.06.2022 14:24 Відповісти
То есть, засилье кремлёвской агентуры - это не есть "критична маса"... *******!
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25.06.2022 14:27 Відповісти
Этот вениславский сильно хитро сделанный!! Первый зам баканова Нумов -предатель Украины, дезертир и трус , пойман в Сербии с миллионом долларов наличных, зАМ сбУ пО хЕрСОНСКОЙ ОБЛАСТИ СДАЛ ХЕРСОНскую и Запорожкую области , без боя , за три дня, Россиянам, а Вениславский говорит , что нет причин для уволнения младшего лейтенанта СБУ Баканова с занимаемой должности !! А что ещё срташнее надо сделать против УКраины. что бы этих козлов выгнать нахер со службы и предать суду военного трибунала!!..... Или друзья детства Зеленского нет подсудны??
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25.06.2022 14:27 Відповісти
пока откупился Деркачем
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25.06.2022 14:30 Відповісти
Це треш, не втікайко покриває втікайка !
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25.06.2022 14:32 Відповісти
ну як же другана звільнити, це ж треба СБУ на короткому поводку тримати...
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25.06.2022 14:49 Відповісти
Слухи розпускає сам Єрмак ! А все після того як потуги Єрмака і Агрохімії по переговорах зазнали краху. Тому Козир і відводить від себе та інших прохвостів удари долі і крайним призначив літінанта.
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25.06.2022 14:54 Відповісти
Та в цій адміністрації Зеленського, схоже, ціле шпигунське кубло:
https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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25.06.2022 15:13 Відповісти
Да ничего не будет без ликвидации этих подонков. Они все друг с другом повязаны. При назначении на государственную должность от человека требуют прислать видео с компроматом на самого человека. Чтобы им чуть что угрожать в случае нелояльности. Например, наркоторговцы когда нанимают курьеров (закладчиков), то всегда требуют паспорт и селфи с диктовкой слов на камеру. Иначе не примут на работу. Есть компромат и есть уверенность в послушании. Также и чиновники. Не хочешь прислать компромат на себя (а что угодно, даже гейсекс с мужчиной) - нет назначения, иди гуляй, найдем другого. И находят, конечно людей похуже.
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25.06.2022 14:58 Відповісти
А зря...
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25.06.2022 15:07 Відповісти
Ну як же можна звільнити друга дитинства? Заради дружби можна знехтувати й безпекою держави!
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25.06.2022 15:08 Відповісти
кто ж его посадит... он же памятник. (с)
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25.06.2022 15:08 Відповісти
Цивілізований світ пам'ятає все. І примушує Zе до дій в інтересах України. І надалі буде - вважає відомий блогер Олег Пономар

"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
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25.06.2022 15:27 Відповісти
моя чергова мрія: побачити трупи зе-лупи й його корєфана вані, які розгойдуються, розвішані на київських каштанах. веніславського мона причепити десь недалеко, поряд, скажімо з якоюсь безмозглою...
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25.06.2022 15:38 Відповісти
Баканов: "Армія, мова, віра - це маніпуляція".
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25.06.2022 15:41 Відповісти
Сама безтолкова служба за часів баканова. Лиш бізнес кошмарять та бурштинщиків доять. Уроди.
Цоього баканова не тільки звільнять, його садить треба
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25.06.2022 15:49 Відповісти
В країні 30000 СБУшників, половина з них всіляки генерали та генералісімусим як в банановій республіці. Кожному потрібен мішок грошей, круті тачки та нерухомість.
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25.06.2022 17:39 Відповісти
Не мешало бы президенту Украины прочитать биографию Ли Куан Ю , как он боролся с коррупцией в Сингапуре .

Широко известно высказывание Ли Куан Ю о непростых искушениях властью: «У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки "Форбс", при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…». В народной обработке эти слова превратились в присказку, приписываемую Ли Куан Ю, смысл которой в том, что для победы над коррупцией нужно посадить трёх своих друзей.
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25.06.2022 16:09 Відповісти
Ну как это уволить билетера 95 квартала с липовым званием и фигуранта нескольких уголовных производств, друга детства Оманского Осла, а главное подельника в сдаче юга Украины....суркис его хозяин против...
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25.06.2022 16:17 Відповісти
Ще може приносити користь ФСБ. А потім тихенько з'їб еться
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25.06.2022 16:33 Відповісти
Як экс керівник 95 кварталу може займати таку посаду????????????????????????????????
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25.06.2022 17:02 Відповісти
От дурний народ. Щоб Баканова звільнити недостатньо щоб його перший заступник був зрадником, це достаньо для звільнення десь в Європі. А от якби Баканов сам виявився б зрадником, тоді б його звільнили.
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25.06.2022 18:32 Відповісти
Ну хто ще буде прикривати дупу ЗЕленому шапіто а, особливо, Бєнє з їхніми бізнес-друзяками, особливо під час міжнародних транзакцій під час відмивання вкрадених в України мільярдів баксів в офшорах... Тут Васісуалій просто незамінний чєл ... Неможна його у відставку!!! Тут, навпаки, скоріш за все, промальовується "благодарочка" Васісуалію за неспинну, несамовиту, офігітєльну "боротьбу" за всьо "харошоє" проти "всєво плахова"...
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25.06.2022 18:57 Відповісти
 
 