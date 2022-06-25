Окупанти не змогли оточити ЗСУ в Сєверодонецьку, - мер Стрюк

Російські окупанти не змогли заблокувати українських захисників у Сєверодонецьку.

Про це заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто у блокаду не взяли. Військові підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - сказав він.

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