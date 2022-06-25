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Оккупанты не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российские оккупанты не смогли заблокировать украинских защитников в Северодонецке

Об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Город в блокаду не взяли. Военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось", - сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
відїбитеся від Бутусова - вихід ВСУ з Сіверськодонецька відбувся до 1-ї інформації в неті (принаймні за 1 добу до першого повідомлення)
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25.06.2022 16:24
+10
"путешенственник", а сраному коцу есть доверие? Бутусов сообщил ПОСЛЕ выхода, иди *****
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25.06.2022 16:26
+9
естественно☝Химарсы не много поработали и окружение накрылась. Скоро и "операция" накроется👎💥
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25.06.2022 15:51
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естественно☝Химарсы не много поработали и окружение накрылась. Скоро и "операция" накроется👎💥
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25.06.2022 15:51 Ответить
А ти чий пропагандист, аноніме?
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25.06.2022 15:57 Ответить
Окрім Бутусова ще лишень від одного покидька про це чув - пана Гайдая. Ну цей неадекват сидить за сотні км віс Северодонецька, тому ще якось можно зрозуміти. А Бутусов був у місті, но його схоже в дитинстві недолюбили батьки, тому намагається всюди вструмити свій писок. Хер би з ним, але війскови загинуть. Вже якось тре порозумнішати...
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25.06.2022 19:43 Ответить
В дзеркало на себе подивись, диванний маршал. Побачиш гидоту.
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25.06.2022 22:02 Ответить
"путешенственник", а сраному коцу есть доверие? Бутусов сообщил ПОСЛЕ выхода, иди *****
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25.06.2022 16:26 Ответить
Ой, вей. натаніель, та ще й лєвінськи. Ти часом не родич тієї вашої хвойди? А може ти - вона? Кофтинку зі слідами злочину й досі зберігаєш? Га, богообраний?
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25.06.2022 16:31 Ответить
Бред
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25.06.2022 16:38 Ответить
"отступление позволит вести оборону" - чья фраза? Автору бы"Алису в стране чудес-2" писать...
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25.06.2022 16:26 Ответить
А если подумать? Тогда, возможно, пазл и сойдется.
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25.06.2022 19:22 Ответить
https://www.ostro.org/general/society/news/639765/
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25.06.2022 16:53 Ответить
Противник продолжает свою оперативно-тактическую наступательную операцию с целью окружения и разгрома части Сил обороны Украины, оперирующей в районе Северодонецк - Лисичанск...

На сегодняшний день, он достаточно близок к достижению этой цели. Расстояние между передовыми подразделениями Попаснянской группировки войск противника в районе южнее Вовчеяровки и подразделениями Лиманской группировки противника, занимающих позиции по левому берегу Северского Донца на участке Дроновка - Шипиловка, в районе Белогоровки составляет 18.7 км. И я пока не вижу особых предпосылок к тому, что бы противник не смог их преодолеть... если не прямо сейчас, то в последующем.

Посему, в контексте нынешней ситуации будет весьма не лишнем попытаться оценить наступательный потенциал и возможности именно Попаснянской группировки противника, которая в данный момент есть наиболее активной и потому - наиболее опасной в отношении дальнейших перспектив всей наступательной операции противника на Донбассе ...

Итак, по самым разным оценкам на Лисичанском и Бахмутском направлениях противник действует силами приблизительно 15-17-и БТГр, а по ряду данных - и всеми 20-ю БТГр (из которых, как минимум 4-5 танковых), это без учёта нескольких формирований уровня батальон-рота из состава так называемых "1-го и 2-го АК днр\лнр" (их приблизительно ещё порядка 8-10-и)...

Естественно, не все они наступают на "критически чувствительном" Лисичаснком направлении, но та часть сил и средств, которые выделены противником для этих целей, всё равно - впечатляет.

На сегодняшний момент, этот своеобразный "ударный таран" противника выстроен в двухэшелонном оперативном построении. В первом эшелоне действует до 7-и БТГр из состава 102-го мсп, 61-й и 155-й обрмп, 80-го и 218-го тп, 76-й вдд. Во втором эшелоне - ещё 4 БТГр из состава 57-й и 60-й мсбр, 70-го мсп и 31-й дшбр.

Кроме того, тут же развёрнуты и активно используются в боях на "первой линии" не менее 5-и "батальонов" из состава "1-й и 100-й омсбр 1-го АК", а так же из состава "6-го казачьего омсп 2-го АК".

В интересах всей этой оравы, командование войск противника развёрнуло на этом направлении так же не менее 7-и ТГр реактивной и ствольной артиллерии. В том числе, из состава 147-го сап, который имеет на вооружении не только собственно САУ, но и реактивную арту.

Однако, кроме этого, есть ещё один весьма существенный и весьма красноречивый нюанс, в отношении состава тех сил и средств, которые противник активно задействует для наступления с юга на север из района Попасной.

Дело в том, что часть соседней Северодонецкой группировки противника, действующая по правому берегу Северского Донца с юга, по общей дирекции Нижнее - Тошковка - Устиновка - Белая Гора, по сути - действует в интересах и в тесном взаимодействиий с Попаснянской группировкой. Посему, общее количество сил противника, брошенных им с юга на окружение наших войск в районе Лисичанска - Северодонецка можно смело увеличивать ещё на 4 БТГр из состава 39-й мсбр, 394-го мсп, 24-й обр СпН и 3-х "батальонов" от "4-й омсбр 2-го АК".

Более того, противник, по всей видимости, активно наращивает свои усилия в полосе наступления именно этой, южной группы Северодонецкой группировки. Я сегодня уже писал о том, что на это направление противник усиленно перебрасывает элементы систем тылового обеспечения и боевого управления ЦВО - подразделения бригад МТО, ППУ и КП частей и соединений ЦВО. Причём, что характерно - уровень этих элементов явно превышает потребности той тактической группы, которая здесь оперирует (до 5-6-и батальонов)... Очевидно, что никакого "соУпадения" тут нет. Явно в самое ближайшее время планируется достаточно существенно нарастить состав группировки, которой потребуется и тыл и управление соответствующие...

Теперь по самой ситуации...

На данный момент противник овладел Николаевкой, Рай-Александровкой, Лоскутовкой, Подлесным, Мирной Долиной, Устиновкой. Соответственно, Силы обороны Украины отошли из района Золотое - Горское севернее...

Однако, в районе Белогоровки и Берестового ВСУ продолжают обороняться и судя по всему, намерены делать это дальше...

В этой связи, наверное следует заметить, что после 1-2 суточной перегруппировки, связанной с "перенацеливанием" и пополнением своих передовых подразделений, противник вне всякого сомнения опять перейдёт к активным наступательным действиям на этом участке. Скорее всего, он попытается прорваться к Верхнекаменке и захватить её.

Есессно... последуют атаки так же по направлению от Лоскутовки на Вовчеяровку и далее на Тополевку. Кроме этого, вполне вероятна атака от Николаевки на Спорное или же опять на Берестовое (что маловероятнее).

Очевидно же, что прежде чем непосредственно приступить к "главному блюду" - Лисичанску, противник в обязательном порядке попытается перерезать его коммуникации...

Сегодняшний отвод части сил ВСУ из промзоны Северодонецка, по идее должен был бы благотворно повлиять на уровень устойчивости всей украинской обороны на направлении наступления Попаснянской группировки противника. Однако, на сегодняшний момент, это вопрос - весьма дискуссионный...

В этой связи, последовательность действий командования войск противника так же вполне логична и объяснима. Скорее всего, подготовка к сосредоточению и разворачиванию на участке Устиновка - Мирная Долина - Подлесное новой ударной группировки, судя по всему, свидетельствует о том, что именно ей отведена роль "покорителей Лисичанска". Однако, сначала - коммуникации...

Резюмируем...

Можно долго гадать на тему - возьмут или не возьмут, окружат или не окружат... Но, судя по всему, в российском гш методом "практического тыка" таки установили тот самый искомый, оптимальный масштаб и размах своего наступления, при котором они, по крайней мере, могут пробовать это делать с определёнными шансами на успех.
Машовец
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25.06.2022 16:08 Ответить
а ми шо?
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25.06.2022 17:01 Ответить
не сцим, стоїмо, їбашимо.
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25.06.2022 17:18 Ответить
игра в потдавки. пиз"анут всех кацапов хором по ходу
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25.06.2022 19:57 Ответить
Дякуємо не зебілу а зсу
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25.06.2022 16:22 Ответить
відїбитеся від Бутусова - вихід ВСУ з Сіверськодонецька відбувся до 1-ї інформації в неті (принаймні за 1 добу до першого повідомлення)
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25.06.2022 16:24 Ответить
первым об отступлении из Северодонецка сообщил Гайдай, его растиражировали все каналы. Бутусов сообщил через пол дня, что они успешно вышли.
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25.06.2022 16:59 Ответить
Коцу я не вірю! А от хлопцю, який виходив з побратимами, та потім записав відєо вірю на всі 100. Послухайте його на каналі Инсайдер UA. Він житям ризикував! Сказав "спасибі" Бутусову!
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25.06.2022 17:30 Ответить
Реально то міст, то ракетні удари по рашці, Юрій краще нехай повертається до Києва й воювати з корупцією й агентами кремля, або кладе перо в сторону й вступає в зсу артилеристом бо явно не здатен тримати язик за зубами.
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25.06.2022 17:10 Ответить
подоляк та безугла так те ж кажуть, бо так думає Володимир Алєксандрочів.
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25.06.2022 17:20 Ответить
Пані безугла, ви знову ліки загубили? Біда та й годі...
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25.06.2022 19:04 Ответить
Нарож, не реагуйте ви на тролів з американськими айпішніками. Це або тролі на зарплатні у фсб, або доморощені пропаганлони-провокатори. Відправляйте їх в спам і не марнуйте на них цас. Вони того не варті...
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25.06.2022 16:33 Ответить
Ця новина хороша.В тому розумінні ,що вона вже постфактумна новина.Бутусов про це писав не тому що зливав,а тому що був серед цих підрозділів.Тому закидати цій порядній та мужній людині тут в коментарях можуть рашиські симпатики.
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25.06.2022 16:42 Ответить
Бутусов написав уже після Гайдая і коли уже вийшли. Так що операція по дискредитації редактора провплиться,а ось Мар'яна повинна відповісти про свій вояж на фронті і про її записник з питаннями
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25.06.2022 17:09 Ответить
Раніше я думав, що безугла - просто тупа курка. Каюсь, помилявся. Вона - тупа курка, що регулярно губить ліки від мозкоправів.
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25.06.2022 19:06 Ответить
Тае,але провину на оборону і вихід наклали на журналістів,підключили ботів,противно читати,що що хтось винний тільки не довгий ніс оп. Війну повинні вести війська, а не піарщики. Знаєте скільки полягло для альтернативи Залужному? То ж бо.
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25.06.2022 16:59 Ответить
кремлядські тролі срач розвели про Бутусова на каналі якогось "Серьоги", якого роzzійський журнашлюха Коц цитував, як джерело "зради" https://t.me/Seryoga88/206🤡
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25.06.2022 17:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/25/7354643/

Поясніть.
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25.06.2022 18:36 Ответить
Що там Люська за Лисичанськ казала?
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25.06.2022 18:50 Ответить
Главное, что сберегли солдат, а это значит уничтожение врага будет и дальше.
Не отходить, умирать удерживая до последнего - это совковый менталитет.
Свою задачу наши воины выполнили и будут выполнять! Молодцы.
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25.06.2022 20:24 Ответить
 
 