Оккупанты не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр Стрюк

Российские оккупанты не смогли заблокировать украинских защитников в Северодонецке

Об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Город в блокаду не взяли. Военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось", - сказал он.

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