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Оккупанты не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр Стрюк
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Российские оккупанты не смогли заблокировать украинских защитников в Северодонецке
Об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Город в блокаду не взяли. Военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось", - сказал он.
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+10 Сергій Коркмен
показать весь комментарий25.06.2022 16:24
+10 Andrey Levenov
показать весь комментарий25.06.2022 16:26
+9 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий25.06.2022 15:51
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На сегодняшний день, он достаточно близок к достижению этой цели. Расстояние между передовыми подразделениями Попаснянской группировки войск противника в районе южнее Вовчеяровки и подразделениями Лиманской группировки противника, занимающих позиции по левому берегу Северского Донца на участке Дроновка - Шипиловка, в районе Белогоровки составляет 18.7 км. И я пока не вижу особых предпосылок к тому, что бы противник не смог их преодолеть... если не прямо сейчас, то в последующем.
Посему, в контексте нынешней ситуации будет весьма не лишнем попытаться оценить наступательный потенциал и возможности именно Попаснянской группировки противника, которая в данный момент есть наиболее активной и потому - наиболее опасной в отношении дальнейших перспектив всей наступательной операции противника на Донбассе ...
Итак, по самым разным оценкам на Лисичанском и Бахмутском направлениях противник действует силами приблизительно 15-17-и БТГр, а по ряду данных - и всеми 20-ю БТГр (из которых, как минимум 4-5 танковых), это без учёта нескольких формирований уровня батальон-рота из состава так называемых "1-го и 2-го АК днр\лнр" (их приблизительно ещё порядка 8-10-и)...
Естественно, не все они наступают на "критически чувствительном" Лисичаснком направлении, но та часть сил и средств, которые выделены противником для этих целей, всё равно - впечатляет.
На сегодняшний момент, этот своеобразный "ударный таран" противника выстроен в двухэшелонном оперативном построении. В первом эшелоне действует до 7-и БТГр из состава 102-го мсп, 61-й и 155-й обрмп, 80-го и 218-го тп, 76-й вдд. Во втором эшелоне - ещё 4 БТГр из состава 57-й и 60-й мсбр, 70-го мсп и 31-й дшбр.
Кроме того, тут же развёрнуты и активно используются в боях на "первой линии" не менее 5-и "батальонов" из состава "1-й и 100-й омсбр 1-го АК", а так же из состава "6-го казачьего омсп 2-го АК".
В интересах всей этой оравы, командование войск противника развёрнуло на этом направлении так же не менее 7-и ТГр реактивной и ствольной артиллерии. В том числе, из состава 147-го сап, который имеет на вооружении не только собственно САУ, но и реактивную арту.
Однако, кроме этого, есть ещё один весьма существенный и весьма красноречивый нюанс, в отношении состава тех сил и средств, которые противник активно задействует для наступления с юга на север из района Попасной.
Дело в том, что часть соседней Северодонецкой группировки противника, действующая по правому берегу Северского Донца с юга, по общей дирекции Нижнее - Тошковка - Устиновка - Белая Гора, по сути - действует в интересах и в тесном взаимодействиий с Попаснянской группировкой. Посему, общее количество сил противника, брошенных им с юга на окружение наших войск в районе Лисичанска - Северодонецка можно смело увеличивать ещё на 4 БТГр из состава 39-й мсбр, 394-го мсп, 24-й обр СпН и 3-х "батальонов" от "4-й омсбр 2-го АК".
Более того, противник, по всей видимости, активно наращивает свои усилия в полосе наступления именно этой, южной группы Северодонецкой группировки. Я сегодня уже писал о том, что на это направление противник усиленно перебрасывает элементы систем тылового обеспечения и боевого управления ЦВО - подразделения бригад МТО, ППУ и КП частей и соединений ЦВО. Причём, что характерно - уровень этих элементов явно превышает потребности той тактической группы, которая здесь оперирует (до 5-6-и батальонов)... Очевидно, что никакого "соУпадения" тут нет. Явно в самое ближайшее время планируется достаточно существенно нарастить состав группировки, которой потребуется и тыл и управление соответствующие...
Теперь по самой ситуации...
На данный момент противник овладел Николаевкой, Рай-Александровкой, Лоскутовкой, Подлесным, Мирной Долиной, Устиновкой. Соответственно, Силы обороны Украины отошли из района Золотое - Горское севернее...
Однако, в районе Белогоровки и Берестового ВСУ продолжают обороняться и судя по всему, намерены делать это дальше...
В этой связи, наверное следует заметить, что после 1-2 суточной перегруппировки, связанной с "перенацеливанием" и пополнением своих передовых подразделений, противник вне всякого сомнения опять перейдёт к активным наступательным действиям на этом участке. Скорее всего, он попытается прорваться к Верхнекаменке и захватить её.
Есессно... последуют атаки так же по направлению от Лоскутовки на Вовчеяровку и далее на Тополевку. Кроме этого, вполне вероятна атака от Николаевки на Спорное или же опять на Берестовое (что маловероятнее).
Очевидно же, что прежде чем непосредственно приступить к "главному блюду" - Лисичанску, противник в обязательном порядке попытается перерезать его коммуникации...
Сегодняшний отвод части сил ВСУ из промзоны Северодонецка, по идее должен был бы благотворно повлиять на уровень устойчивости всей украинской обороны на направлении наступления Попаснянской группировки противника. Однако, на сегодняшний момент, это вопрос - весьма дискуссионный...
В этой связи, последовательность действий командования войск противника так же вполне логична и объяснима. Скорее всего, подготовка к сосредоточению и разворачиванию на участке Устиновка - Мирная Долина - Подлесное новой ударной группировки, судя по всему, свидетельствует о том, что именно ей отведена роль "покорителей Лисичанска". Однако, сначала - коммуникации...
Резюмируем...
Можно долго гадать на тему - возьмут или не возьмут, окружат или не окружат... Но, судя по всему, в российском гш методом "практического тыка" таки установили тот самый искомый, оптимальный масштаб и размах своего наступления, при котором они, по крайней мере, могут пробовать это делать с определёнными шансами на успех.
Машовец
Поясніть.
Не отходить, умирать удерживая до последнего - это совковый менталитет.
Свою задачу наши воины выполнили и будут выполнять! Молодцы.