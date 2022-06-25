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Лукашенко (2308) Путін (21432)

У російському Петербурзі розпочалися перемовини Лукашенка та Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко,путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Коммерсант".

Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
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25.06.2022 18:31
+36
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25.06.2022 18:34
+17
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25.06.2022 18:42
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25.06.2022 18:31 Відповісти
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25.06.2022 18:33 Відповісти
Dwe ruzke kurwy czmaty
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25.06.2022 18:34 Відповісти
Volodzja,dai dengu! Aleksandr-povernisj !
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25.06.2022 18:44 Відповісти
лукашенко не хоче відкрито заходити військами в Україну, і, не зважаючи на його мотиви, це факт. путлєр зараз буде включати самі жорсткі методи впливу, які можуть переважити мотиви лукашенка. Скоро побачимо.
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25.06.2022 19:08 Відповісти
Лука уже говорил, что Украина на границе с Беларусью создаёт им опасность.
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20.12.2022 16:11 Відповісти
Таракан показывает Ху...лу карту.
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25.06.2022 18:33 Відповісти
свадьба !
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25.06.2022 18:41 Відповісти
... кажуть "марьяж"
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25.06.2022 18:52 Відповісти
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25.06.2022 18:34 Відповісти
Биба и Боба - два ********!!!
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25.06.2022 18:35 Відповісти
на криминальном жаргоне это называется "сходка".
СХОДКА, СХОДНЯК
- сбоp пpеступников для pешения каких-либо вопpосов

Словарь воровского жаргона. 2012
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25.06.2022 18:36 Відповісти
Bordel - eto gde bljadi sobirajutsa.
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25.06.2022 18:46 Відповісти
Валодя у відповідь :,, *********** , готовь своих бульбашей к наступлению на Киев "! 😠
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25.06.2022 18:36 Відповісти
Бульбазавры с их подготовкой сдохнут за сутки все ,так что я бы особо за этих рембо не беспокоился)
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25.06.2022 18:38 Відповісти
Два дєбіла-ето...
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25.06.2022 18:37 Відповісти
Два ********
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25.06.2022 18:38 Відповісти
Пуйло вкотре намагатиметься втягнути Білорусь у війну. Сьогоднішні обстріли ілюструють цю думку
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25.06.2022 18:38 Відповісти
Бяшки "втянуті" з самого початку! І від санкцій та репарацій їм не відкрутитися!
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25.06.2022 18:55 Відповісти
Злые языки (достаточно надёжные) говорят, что в последнее время Куйло не только срёт в чемодан, но и ссыт в постель. Так что двум старым пердунам есть о чём поговорить.
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25.06.2022 18:41 Відповісти
А чи є такий діагноз "старечий анурез"? Може там не "перговори" а лукашенко тупо косить під кашпіровського за "вкусний ********* тузік"?
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25.06.2022 19:00 Відповісти
Старческий маразм вызывает и старческий энурез.
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25.06.2022 22:15 Відповісти
Tam bude ''hardcore''.
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25.06.2022 18:41 Відповісти
жаба з гадюкою влаштували садо-мазо-перемовини чекаємо на консерву Тіхановскую з її епатажними "лубянськими" заявами щодо цієї політичної порнографії та її вирішальну роль у становленні "тіхановської" опозиції"
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25.06.2022 18:42 Відповісти
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25.06.2022 18:42 Відповісти
Карту привйоз?
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25.06.2022 18:43 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось....
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25.06.2022 18:47 Відповісти
Щоб вони здохли в "борошнах".)
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25.06.2022 18:49 Відповісти
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25.06.2022 18:50 Відповісти
лукашеску може звідти повернутися як гундяєв із навараSSійска....
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25.06.2022 18:51 Відповісти
Пусть вспомнит карту 1926 года, чей Витебск, Могилёв, Гомель.
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25.06.2022 18:53 Відповісти
Карл Клару склонял к оралу )))
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25.06.2022 18:54 Відповісти
Два ублюдка в одной комнате - киллера бы туда
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25.06.2022 18:56 Відповісти
Встретились два боевых ******** порешать проблемы, тфу.
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25.06.2022 18:57 Відповісти
Два старых пи/ара....
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25.06.2022 18:58 Відповісти
Подозреваю, что путлер Лукашенка может не выпустить обратно в Беларусь.
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25.06.2022 18:58 Відповісти
Нє.. у ***** Колєнька в заручниках...
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25.06.2022 19:01 Відповісти
два отродья собрались!
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25.06.2022 19:07 Відповісти
Как же они *******,мрази.
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25.06.2022 19:23 Відповісти
Не пишіть дурню. Які можуть бути перемовини між господарем та рабом?
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25.06.2022 19:29 Відповісти
Ні-разу не смішно! Тому. що це 3-тя світова війна! До заходу не доходить, що ДВІ! (не одна тільки росія) держави воюють проти третьої!!! На загарбання та винищення!
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25.06.2022 19:33 Відповісти
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25.06.2022 19:34 Відповісти
Давно пора...
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25.06.2022 19:36 Відповісти
Ана пластмассовая.
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25.06.2022 19:42 Відповісти
Походка у воена сильно смахивает на походку участника гей-парада.
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25.06.2022 20:02 Відповісти
На лубянское вонючее дерьмо слетаются "ценители" со всего мира... Хамас, талибы, лукашеску и т.п.
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25.06.2022 19:37 Відповісти
Говорят скоро ***** в Гродно припрётся - опять два шизофреника будут смотреть в бинокль и грезить, как они до Ла Манчи дойдут.
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25.06.2022 19:38 Відповісти
В клетке шоли.
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25.06.2022 19:43 Відповісти
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Касса, как и прежде, на Лубянке...
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25.06.2022 19:38 Відповісти
Петушиные посиделки.
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25.06.2022 19:39 Відповісти
надо писать "в якобы российском якобы петербурге якобы начались якобы переговоры якобы лукашенко и якобы путина".
сечёти разницу... а?
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25.06.2022 20:40 Відповісти
Логічно, цим двом дебілам тільки й лишилось, що між собою триндіти та старечі геморої обговорювати.
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25.06.2022 20:55 Відповісти
Два конченых ********
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25.06.2022 22:06 Відповісти
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25.06.2022 22:51 Відповісти
Чащоб це правда , що його дід був Степан Фенцик. Тоді усе зрозуміло з ни
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25.06.2022 23:19 Відповісти
 
 