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У російському Петербурзі розпочалися перемовини Лукашенка та Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Коммерсант".
Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.
Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.
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