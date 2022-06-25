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В российском Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант".
Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.
Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже несколько дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.
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