В российском Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.

Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже несколько дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.

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