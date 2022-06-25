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В российском Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко,путін

Президент Российской Федерации Владимир Путин и узурпатор власти в Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.

Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже несколько дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной: "Для меня главное не влезть по уши в украинский конфликт"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
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25.06.2022 18:31
+36
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25.06.2022 18:34
+17
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25.06.2022 18:42
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25.06.2022 18:31 Ответить
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25.06.2022 18:33 Ответить
Dwe ruzke kurwy czmaty
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25.06.2022 18:34 Ответить
Volodzja,dai dengu! Aleksandr-povernisj !
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25.06.2022 18:44 Ответить
лукашенко не хоче відкрито заходити військами в Україну, і, не зважаючи на його мотиви, це факт. путлєр зараз буде включати самі жорсткі методи впливу, які можуть переважити мотиви лукашенка. Скоро побачимо.
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25.06.2022 19:08 Ответить
Лука уже говорил, что Украина на границе с Беларусью создаёт им опасность.
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20.12.2022 16:11 Ответить
Таракан показывает Ху...лу карту.
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25.06.2022 18:33 Ответить
свадьба !
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25.06.2022 18:41 Ответить
... кажуть "марьяж"
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25.06.2022 18:52 Ответить
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25.06.2022 18:34 Ответить
Биба и Боба - два ********!!!
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25.06.2022 18:35 Ответить
на криминальном жаргоне это называется "сходка".
СХОДКА, СХОДНЯК
- сбоp пpеступников для pешения каких-либо вопpосов

Словарь воровского жаргона. 2012
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25.06.2022 18:36 Ответить
Bordel - eto gde bljadi sobirajutsa.
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25.06.2022 18:46 Ответить
Валодя у відповідь :,, *********** , готовь своих бульбашей к наступлению на Киев "! 😠
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25.06.2022 18:36 Ответить
Бульбазавры с их подготовкой сдохнут за сутки все ,так что я бы особо за этих рембо не беспокоился)
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25.06.2022 18:38 Ответить
Два дєбіла-ето...
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25.06.2022 18:37 Ответить
Два ********
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25.06.2022 18:38 Ответить
Пуйло вкотре намагатиметься втягнути Білорусь у війну. Сьогоднішні обстріли ілюструють цю думку
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25.06.2022 18:38 Ответить
Бяшки "втянуті" з самого початку! І від санкцій та репарацій їм не відкрутитися!
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25.06.2022 18:55 Ответить
Злые языки (достаточно надёжные) говорят, что в последнее время Куйло не только срёт в чемодан, но и ссыт в постель. Так что двум старым пердунам есть о чём поговорить.
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25.06.2022 18:41 Ответить
А чи є такий діагноз "старечий анурез"? Може там не "перговори" а лукашенко тупо косить під кашпіровського за "вкусний ********* тузік"?
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25.06.2022 19:00 Ответить
Старческий маразм вызывает и старческий энурез.
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25.06.2022 22:15 Ответить
Tam bude ''hardcore''.
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25.06.2022 18:41 Ответить
жаба з гадюкою влаштували садо-мазо-перемовини чекаємо на консерву Тіхановскую з її епатажними "лубянськими" заявами щодо цієї політичної порнографії та її вирішальну роль у становленні "тіхановської" опозиції"
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25.06.2022 18:42 Ответить
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25.06.2022 18:42 Ответить
Карту привйоз?
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25.06.2022 18:43 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось....
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25.06.2022 18:47 Ответить
Щоб вони здохли в "борошнах".)
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25.06.2022 18:49 Ответить
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25.06.2022 18:50 Ответить
лукашеску може звідти повернутися як гундяєв із навараSSійска....
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25.06.2022 18:51 Ответить
Пусть вспомнит карту 1926 года, чей Витебск, Могилёв, Гомель.
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25.06.2022 18:53 Ответить
Карл Клару склонял к оралу )))
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25.06.2022 18:54 Ответить
Два ублюдка в одной комнате - киллера бы туда
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25.06.2022 18:56 Ответить
Встретились два боевых ******** порешать проблемы, тфу.
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25.06.2022 18:57 Ответить
Два старых пи/ара....
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25.06.2022 18:58 Ответить
Подозреваю, что путлер Лукашенка может не выпустить обратно в Беларусь.
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25.06.2022 18:58 Ответить
Нє.. у ***** Колєнька в заручниках...
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25.06.2022 19:01 Ответить
два отродья собрались!
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25.06.2022 19:07 Ответить
Как же они *******,мрази.
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25.06.2022 19:23 Ответить
Не пишіть дурню. Які можуть бути перемовини між господарем та рабом?
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25.06.2022 19:29 Ответить
Ні-разу не смішно! Тому. що це 3-тя світова війна! До заходу не доходить, що ДВІ! (не одна тільки росія) держави воюють проти третьої!!! На загарбання та винищення!
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25.06.2022 19:33 Ответить
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25.06.2022 19:34 Ответить
Давно пора...
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25.06.2022 19:36 Ответить
Ана пластмассовая.
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25.06.2022 19:42 Ответить
Походка у воена сильно смахивает на походку участника гей-парада.
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25.06.2022 20:02 Ответить
На лубянское вонючее дерьмо слетаются "ценители" со всего мира... Хамас, талибы, лукашеску и т.п.
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25.06.2022 19:37 Ответить
Говорят скоро ***** в Гродно припрётся - опять два шизофреника будут смотреть в бинокль и грезить, как они до Ла Манчи дойдут.
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25.06.2022 19:38 Ответить
В клетке шоли.
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25.06.2022 19:43 Ответить
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Касса, как и прежде, на Лубянке...
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25.06.2022 19:38 Ответить
Петушиные посиделки.
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25.06.2022 19:39 Ответить
надо писать "в якобы российском якобы петербурге якобы начались якобы переговоры якобы лукашенко и якобы путина".
сечёти разницу... а?
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25.06.2022 20:40 Ответить
Логічно, цим двом дебілам тільки й лишилось, що між собою триндіти та старечі геморої обговорювати.
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25.06.2022 20:55 Ответить
Два конченых ********
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25.06.2022 22:06 Ответить
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25.06.2022 22:51 Ответить
Чащоб це правда , що його дід був Степан Фенцик. Тоді усе зрозуміло з ни
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25.06.2022 23:19 Ответить
 
 