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Окупанти крадуть медикаменти з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА
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Російські окупанти крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Чиновник повідомив, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.
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Ця кацапська мразота все краде 😠
https://suspilne.media/253400-u-zaporizzi-tri-tizni-ne-vidaut-gumanitarnu-dopomogu-v-comu-pricina/