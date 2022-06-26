Окупанти крадуть медикаменти з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА

Російські окупанти крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Чиновник повідомив, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.

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