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Окупанти крадуть медикаменти з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Чиновник повідомив, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.

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Автор: Володимир Янченко
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Літо... Труси вже не так потрібні...
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26.06.2022 00:15 Відповісти
Що уже згнили,бо зимні підштаники були
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26.06.2022 00:22 Відповісти
А чого русофашисти не крадуть ?

Ця кацапська мразота все краде 😠
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26.06.2022 00:37 Відповісти
В Запоріжжі офіційно з 28 травня місцева влада не надає гуманітарну допомогу біженцям, а не офіційно її важко було отримати ще раніше. Старух це натуральний чмоня, а не голова обласної військової адміністрації. Як був організований захист, так само ці некомпетентні казнокради допомогають людям в біді. Більшість окупованих населених пунктів взагалі не отримали ніякої допомоги. Волонтери та ДСНС можуть, а чмоня Старух зі своєю кікіморою Златою Некрасовою не можуть.
https://suspilne.media/253400-u-zaporizzi-tri-tizni-ne-vidaut-gumanitarnu-dopomogu-v-comu-pricina/
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26.06.2022 00:41 Відповісти
А хто цього чмоню там призначив , не Зеленський ?
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26.06.2022 00:58 Відповісти
крадуть все, аж до туалетного паперу .
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26.06.2022 04:38 Відповісти
Брехня і злодійство зведене в паРаші ранг норми життя.
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26.06.2022 08:42 Відповісти
 
 