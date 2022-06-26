УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 906 21
зброя (5750) Кірбі (408)

Україні все ще необхідне постачання радянського озброєння, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон,кірбі

Україні все ще необхідні поставки радянського озброєння з огляду на те, що в Збройних силах присутня достатня кількість такої техніки, і вона добре знайома українським військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор стратегічної комунікації Радбезу США Джон Кірбі, на прес-брифінгу у Мюнхені.

"У перші тижні війни союзниками був обраний значний і, я думаю, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала Системи озброєння, на яких вони були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні — колишні радянські зразки. В їх постачанні все ще є необхідність", - зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що зараз у бойових діях на сході України також важлива сучасна далекобійна артилерія, яку вже отримують ЗСУ. Для освоєння нових зразків військової техніки частина бойових підрозділів відправляється на навчання в інші країни.

Також дивіться: HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
В першу чергу мова йде про БК.
показати весь коментар
26.06.2022 01:54
+8
Совковое оружие - это тупиковая ветвь эволюции. Нужен переход на стандарты НАТО
показати весь коментар
26.06.2022 01:24
+6
Litve vasi soldati ucilis vojevat iskliucytelno avtomatami nemeckemi G-36, pistoleti glock-17.Im ocen ponravilos
показати весь коментар
26.06.2022 02:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україні все ще необхідне постачання радянського озброння окей, тоді поверніть Україні все ядерне озброєння
показати весь коментар
26.06.2022 01:11 Відповісти
А вам - губозакатувальну машинку.
показати весь коментар
26.06.2022 01:56 Відповісти
Хто "поверніть"?
показати весь коментар
26.06.2022 09:01 Відповісти
Совковое оружие - это тупиковая ветвь эволюции. Нужен переход на стандарты НАТО
показати весь коментар
26.06.2022 01:24 Відповісти
В перспективе - наверное, но такой переход должен быть постепенным, тем более в условиях войны.
показати весь коментар
26.06.2022 01:54 Відповісти
Litve vasi soldati ucilis vojevat iskliucytelno avtomatami nemeckemi G-36, pistoleti glock-17.Im ocen ponravilos
показати весь коментар
26.06.2022 02:15 Відповісти
Еще не факт, что после капитуляции Зеля не сдаст оружие НАТО Путлеру.
показати весь коментар
26.06.2022 11:25 Відповісти
Я не фанат Зе, но ИМХО, он не предатель.
показати весь коментар
27.06.2022 11:09 Відповісти
В першу чергу мова йде про БК.
показати весь коментар
26.06.2022 01:54 Відповісти
Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО, поскольку понимает бесперспективность этих усилий из-за позиций отдельных стран североатлантического альянса, - заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
показати весь коментар
26.06.2022 05:05 Відповісти
Він озвучив позицію Путлера.
показати весь коментар
26.06.2022 11:23 Відповісти
Да где же набраться так много советского старья?
показати весь коментар
26.06.2022 04:31 Відповісти
А Московія де набралась ?
показати весь коментар
26.06.2022 11:21 Відповісти
Цю зброю весь СРСР спільно робив. Частина залишилась у колишніх республіках СРСР та країнах Східної Європи. Дещо (ракети та літаки) ми за газ передали за поребрик у 1990-х.
показати весь коментар
27.06.2022 11:11 Відповісти
...добре, що не радить "обути" ЗСУ в кірзови "черевічкі" радяньського виробництва
показати весь коментар
26.06.2022 07:03 Відповісти
Україні потрібні ракети типу «томогавк».
показати весь коментар
26.06.2022 07:55 Відповісти
А кому сказать спасибо, что в Украине не построен патронный завод? Его строить максимум 6 мес.
Теперь можно выбросить все советское, которое еще в рабочем состоянии.
показати весь коментар
26.06.2022 08:09 Відповісти
с 14 года Украина осталась без патронов. никого особо не парило
показати весь коментар
26.06.2022 08:36 Відповісти
Поки у нас Зеля, Путлер має надію на капітуляцію України.
показати весь коментар
26.06.2022 11:20 Відповісти
Всем - от Кравчука до Зе.
показати весь коментар
27.06.2022 11:12 Відповісти
эх, сколько сот тысяч боеприпасов на складах сгорело...
показати весь коментар
27.06.2022 03:28 Відповісти
 
 