Під час боїв на Київщині було пошкоджено 49 мостів, - Кулеба
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Під час бойових дій на Київщині було пошкоджено 49 мостів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, незабаром планується повноцінний запуск руху мостом через р.Трубіж на ділянці автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський" у районі с.Борщів Баришівської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області.
"Зараз тут ведуться механізовані роботи, на яких задіяно близько 70 робітників, надалі для будівництва каркасів буде залучено більше спеціалістів. Нині нам важливо відновити повноцінний рух на всіх трасах регіонального та міжобласного значення", - зазначив Кулеба.
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Aziz Samirov
показати весь коментар26.06.2022 03:35 Відповісти Мені подобається 0
Vova Vladimir
показати весь коментар26.06.2022 05:48 Відповісти Мені подобається 0
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