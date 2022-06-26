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Велика Британія робить все для звільнення своїх громадян з полону, - посол

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Велика Британія робить все можливе, щоб повернути на батьківщину своїх громадян, які опинилися в полоні проросійських бойовиків.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Це - фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони - не найманці. Вони - військовополонені. Вони воювали на основі того ж контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Саме тому Росія повинна дотримуватися їх права", - підкреслила посол Великої Британії в Україні.

На думку Сіммонс, Росія і її Збройні Сили повинні дотримуватися всіх прав британських громадян Шона Піннера і Ейдена Асліна. Дипломат також впевнена, що якщо всі права військовополонених будуть дотримуватися, то вони незабаром будуть звільнені.

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Автор: Роман Свиридович
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Все - это например арестовать мажорных потомков пособников войны, в своей стране...
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26.06.2022 02:18 Відповісти
Народ. Нужно приложить максимум усилий чтобы заблокировать этого подонка и таких подонков в последнее время вылезло огромное количество в чатрулетке. Заблокировать чат- рулетку в Украине чтобы их пропаганда не промывала украинцам мозги - https://m.youtube.com/watch?v=VDbDfZOFob0
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26.06.2022 02:20 Відповісти
Місцеві з Вилково Одеської області записують відео з новими гупами з нашого боку.

Це продовжується спецоперація ЗСУ по Зміїбаєвці!
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26.06.2022 04:10 Відповісти
россия не поддерживет никакие международные права и решения международных судов для нее не существует. Наивная Симмонс - она ещё не поняла , какое это дерьмо - мокшанские болота.
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26.06.2022 04:24 Відповісти
У нас тут нарисовался новый кандидат в президенты Украины https://t.me/truexanewsua/51852
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26.06.2022 05:26 Відповісти
 
 