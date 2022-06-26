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Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Читайте: Партизанська активність заважає Росії закріплюватися на окупованих територіях, - американський Інститут вивчення війни

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
А партизаны доверяют укр военному руководству?
После Вандергейта, после слития баз данных военнослужащих, после слития списков ТРО?
После сбежавших сбу ков и 0 реакции президента и правительства?
Вообще Зеленский не поменял ещё ни одного накосячившего рядом с собой. Ни Ермака ни Баканова ни Татарова на Венедиктову ни Безуглу ни Арестовича и мн др.
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26.06.2022 06:58
+16
Централізовано координувати..це призведе до здачі партизан ворогу..бо як показала практика багато партизан засипалась на зв'язку
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26.06.2022 07:05
+14
100% ви праві. Чим більше централізації в керуванні - тим більше ймовірності витоку інформації.
Ще трохи - і Арестович буде давати прямі включенні зі штабу партизанського руху...
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26.06.2022 07:16
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Неварто.... нічого доброго з цього небуде.....
Нажаль....
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26.06.2022 06:55 Відповісти
А партизаны доверяют укр военному руководству?
После Вандергейта, после слития баз данных военнослужащих, после слития списков ТРО?
После сбежавших сбу ков и 0 реакции президента и правительства?
Вообще Зеленский не поменял ещё ни одного накосячившего рядом с собой. Ни Ермака ни Баканова ни Татарова на Венедиктову ни Безуглу ни Арестовича и мн др.
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26.06.2022 06:58 Відповісти
він їх навіть підвищив
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26.06.2022 13:10 Відповісти
Ни Ермака ни Баканова ни Татарова на Венедиктову ни Безуглу ни Арестовича и мн др.

Хто із цих персонажів належить до ВІЙСКОВОГО руководства?
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26.06.2022 07:01 Відповісти
Зеленский вас устроит?
И Ермак, который без допуска присутствует на закр совещаниях....
Попытка отмазки не удалась.
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26.06.2022 14:41 Відповісти
Централізовано координувати..це призведе до здачі партизан ворогу..бо як показала практика багато партизан засипалась на зв'язку
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26.06.2022 07:05 Відповісти
100% ви праві. Чим більше централізації в керуванні - тим більше ймовірності витоку інформації.
Ще трохи - і Арестович буде давати прямі включенні зі штабу партизанського руху...
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26.06.2022 07:16 Відповісти
А на не окупованих, мусора шиють їм гарні статті, теж централізовано.
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26.06.2022 08:24 Відповісти
Партизанов еще не сдавали , централизованно .
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26.06.2022 08:30 Відповісти
лучше бы приняли законы о признании окупантов и их пособников вне закона. иначе всех партизан позже опять пересажают.
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26.06.2022 08:41 Відповісти
керівництво прагне централізовано координувати дії партизанів? Створити базу даних? А потім якийсь знайдеться запроданець, який здасть ... ворогу? Централізоване керівництво і централізована зрада? Зрада... В штаба зрада..
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26.06.2022 08:49 Відповісти
Пам'ятається на початку війни вийшло звернення влади до народу: чиніть опір,заважайте просуванню ворога,ПІДРИВАЙТЕ мости ! І в той же час в кожному задрипаному селі було по 10 блокпостів і всі шукають в людей зброю… То не придурки га? А чим ***** чинити опір,чим підривати мости? Наїстись гороху і стам чоловікам сидіти під мостом і пердіти поки не завалиться?країна парадоксів *****! Літаки їбашать з зони досягнення наших ппо з бульбашії,а наші сидять і бздять- не мона збивати,бо лукашенко нападе! Прочухайтесь,він вже напав!
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26.06.2022 10:28 Відповісти
Хто з спротиву буде підтримувати зв"язок військовим керівництвом України, той довго не проживе.
У зеленої шобли там зрадник на зраднику.
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26.06.2022 10:29 Відповісти
обов'язково координувати. Зрозуміло чому. ВИКЛЮЧНО повинні це робити ЗСУ. Без передачі інформації «далі». Причини зрозумілі. Партизани не повинні надавати свої персональні данні.
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26.06.2022 11:14 Відповісти
Нехай разом з супергіпертурбовеликим міністром мвс #Денисом Монастирським,вивчають як працює дозвіл на система на не окупованих територіях, до прикладу Полтава,як можна чекати місяцями зеленку щоб придбати зброю маючи всі законні підстави,потім ще чекати книжечку дозволу,бо проблеми з бланками, хоча для тих хто підмазує кажуть проблем з бланками не існує,до речі до фронту від Полтави трохи більше півтори сотні кілометрів.
Пане міністр,може хоч під час війни ваше відомство не буде так "контролювати обіг" коштів тих хто звернувся до дозвільної системи мвс?вжеш звітували що в гіпертурборежимі зробили великі реформи цієї клятої розрешиловки,а щось воно ....
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26.06.2022 12:45 Відповісти
 
 