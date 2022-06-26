Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни
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Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.
Топ коментарі
+16 Serg Sergeev
показати весь коментар26.06.2022 06:58
+16 Oleg Zaporogec
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+14 Sergii Naushenko
показати весь коментар26.06.2022 07:16
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Будь ласка, зачекайте...
Нажаль....
После Вандергейта, после слития баз данных военнослужащих, после слития списков ТРО?
После сбежавших сбу ков и 0 реакции президента и правительства?
Вообще Зеленский не поменял ещё ни одного накосячившего рядом с собой. Ни Ермака ни Баканова ни Татарова на Венедиктову ни Безуглу ни Арестовича и мн др.
Хто із цих персонажів належить до ВІЙСКОВОГО руководства?
И Ермак, который без допуска присутствует на закр совещаниях....
Попытка отмазки не удалась.
Ще трохи - і Арестович буде давати прямі включенні зі штабу партизанського руху...
У зеленої шобли там зрадник на зраднику.
Пане міністр,може хоч під час війни ваше відомство не буде так "контролювати обіг" коштів тих хто звернувся до дозвільної системи мвс?вжеш звітували що в гіпертурборежимі зробили великі реформи цієї клятої розрешиловки,а щось воно ....