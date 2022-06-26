Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни

Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

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