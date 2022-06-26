УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14631 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 363 7
Велика Британія (3663) війна (56332) допомога (5042)

Велика Британія анонсувала надання Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

Велика Британія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великобританії.

Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великої Британії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення РФ перевищує 1,8 млрд доларів США.

Також читайте: Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бритам-черговий респект...
показати весь коментар
26.06.2022 07:33 Відповісти
Респект Великобритании, Джонсону!
показати весь коментар
26.06.2022 07:43 Відповісти
Есть в разы дешевле и довольно эффективные амеровские дроны-камикадзе (~10 000 USD)..
показати весь коментар
26.06.2022 08:25 Відповісти
Стоимость одного Байрактар ТВ2, очень сложно посчитать, потому, что никто не продает БПЛА без станций управления, вооружения и обучения персонала.

Разные эксперты называют стоимость комплекта от $30 до $70 миллионов за комплект из 6 беспилотников, двух мобильных наземных пунктов управления и комплекта вооружений. А также программ обучения операторов и инженеров.

Стоимость самого летательного аппарата может составлять от $1 до $2,5 миллиона доллара.

По сравнению с пилотируемой авиацией это очень дешево.
показати весь коментар
26.06.2022 08:32 Відповісти
Разом з грошима потрібно присилати іще аудиторську фірму, бо ЗЕбуїн виведе ті гроші в Оман, або відсудить у держави через Київський Печерський суд чи ОАСК.
показати весь коментар
26.06.2022 08:48 Відповісти
 
 