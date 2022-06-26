Велика Британія анонсувала надання Україні 525 млн доларів фінансової допомоги
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Велика Британія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великобританії.
Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великої Британії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення РФ перевищує 1,8 млрд доларів США.
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Разные эксперты называют стоимость комплекта от $30 до $70 миллионов за комплект из 6 беспилотников, двух мобильных наземных пунктов управления и комплекта вооружений. А также программ обучения операторов и инженеров.
Стоимость самого летательного аппарата может составлять от $1 до $2,5 миллиона доллара.
По сравнению с пилотируемой авиацией это очень дешево.