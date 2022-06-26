Велика Британія анонсувала надання Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

Велика Британія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великобританії.

Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великої Британії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення РФ перевищує 1,8 млрд доларів США.

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