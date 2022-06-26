На результати контрнаступу на Херсонщині варто чекати в серпні, - Буданов

Результатів контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Reuters.

Зазначається, що Буданов відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що "з серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе". Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою, залежатиме від допомоги Україні з боку закордонних партнерів.

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