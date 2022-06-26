На результати контрнаступу на Херсонщині варто чекати в серпні, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Результатів контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Reuters.
Зазначається, що Буданов відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що "з серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе". Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою, залежатиме від допомоги Україні з боку закордонних партнерів.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Відомості про атаки з контрнаступами в воєнні часи завжди були секретною інформацією....
Darka Hirna
@DarkaHirna
·
12 ч
Капець, Чаплига в Мосейчук на каналі розказує, що українська економіка зруйнована через ЗСУ.
Що українські волонтери та військові звикли жити за рахунок війни.
І що прідьотса йті на кампраміс, щоб закінчити війну.
Хто взагалі випустив цю мразоту?
Чому воно ходить на волі?
І народ завжди прав - Бо він платить владі заробітну плату і хоче мати результати , а не бравурний пістеж
@den_tsaruk
·
16 год
В 2019 путін переміг на виборах України, скинувши компетентну українську владу, яка проводила курс на посилення армії і євроінтеграцію
Зовсім відсутні в Україні закони дизайну для служебних приміщень
Так ів Херсоні,і Зміїний.Як прочитав що "Зміїний в разработкє".то одразу викликало думку,що все затихло,і надовго.
Буданов пообіцяв що раніше серпня нічого не буде.Поступова здача територій.
1. Березень: нам партнери скоро дадуть зброю, і ми в квітні погонемо кацапів за кордон.
2. Квітень: в кінці травня прибуде міцна зброя, і ми їм як дамо, що аж земля під кацпами здригнеться
3. Травень: з'являються чарівні 2-3 тижні Арестовича, після яких ми погонимо ворогів аж за горизонт.
4 Червень: у середині липня ми їм як дамо отриманими Хаймарсами, що аж сатана здригнеться і почне богу молитися. Нам потрібно 300 штук, але погодимося на 40. Дали з горем пополам 4, ще 4 пообіцяли, ще 4 можливо англійці дадуть, ще 4 вирішили обіцяти німці, але потім вирішили обіцяти 3.
5. Червень-вихід на арену Буданова: на початку сепня ми погонемо вороженьків з рідної землі, а тепер вже просто в серпні і лише на Херсонщині.
Навіщо українців тримати за ідіотів. Ну сказали б правду, що восени в США вибори і демократам потрібна якась перемога, щоб прикрити свій провал в Афганістані, і їм по фіг, що сьогодні в Київ прилетіло 5 ракет і вбило людей. Сказали б що французи, німці, італійці і меньша шваль згідні на наше зникнення. Політика- річ скотська. Сказали б, що війна з московією не закінчиться ніколи, до поки одна з країн не зникне. Якщо не можети жити життям постійно воюючої нації, емігруйте, а тут залишаться ті, хто вдень сидить в офісному креслі, а ввечері в окопі стріляє по кацапам. Ба більше їде десь на воронеж у складі диверсійної групи знищувати підприємство-конкурент або труїти воду. Або ми їх, або вони нас. Третього не дано. А дурманити голову байками про мир, злагоду, да міфічну допомогу це як вводити знеболююче, коли починається гангрена.