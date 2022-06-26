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На результати контрнаступу на Херсонщині варто чекати в серпні, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Результатів контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Reuters.

Зазначається, що Буданов відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що "з серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе". Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою, залежатиме від допомоги Україні з боку закордонних партнерів.

Також читайте: Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Буданов! Ти у нас "прес-секретар" чи "керівник ГУР"? Подібні "прогнози" може і "соска з цицьками" виголошувать Працювать не пробував? Чи ти не знаєш що це таке?
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26.06.2022 08:01
+27
в жодної країні світу розвідка не працює блогером і не повідомляє докладно публічно щодня
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26.06.2022 08:08
+24
Спец по вагнеровцам вообще-то должен сидеть тихо и не вякать, а тем более разглашать будущие военные операции, хотя стукануть врагу, т.е. своему командованию, у него на первом месте
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26.06.2022 08:04
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Буданов! Ти у нас "прес-секретар" чи "керівник ГУР"? Подібні "прогнози" може і "соска з цицьками" виголошувать Працювать не пробував? Чи ти не знаєш що це таке?
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26.06.2022 08:01 Відповісти
Так муж секретарки - це не лідер , який своїми якісними справами став керівником ГУР
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26.06.2022 08:29 Відповісти
Вся команда Боневтіка заточена виключно на відоси і піар. Ті, що вміли працювати звільнені.
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26.06.2022 22:20 Відповісти
Спец по вагнеровцам вообще-то должен сидеть тихо и не вякать, а тем более разглашать будущие военные операции, хотя стукануть врагу, т.е. своему командованию, у него на первом месте
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26.06.2022 08:04 Відповісти
"...разглашать..."-
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26.06.2022 08:08 Відповісти
Він просто повинен сидіти і не там , де зараз.
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26.06.2022 08:24 Відповісти
от іменно
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26.06.2022 09:24 Відповісти
Це така собі деза чи дурість в головах?
Відомості про атаки з контрнаступами в воєнні часи завжди були секретною інформацією....
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26.06.2022 08:06 Відповісти
Це для вас інформація, а для професіоналів- політична заява, що не є ніякою секретною інформацією.
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26.06.2022 08:09 Відповісти
Нах іді вже на конал єдіньіх новин, ботяра.зє
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26.06.2022 08:14 Відповісти
сколько еще нужно Буч что бы таких начали вешать сразу после ТВ-эфира?👇

Darka Hirna

@DarkaHirna

·
12 ч

Капець, Чаплига в Мосейчук на каналі розказує, що українська економіка зруйнована через ЗСУ.
Що українські волонтери та військові звикли жити за рахунок війни.
І що прідьотса йті на кампраміс, щоб закінчити війну.
Хто взагалі випустив цю мразоту?
Чому воно ходить на волі?
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26.06.2022 08:06 Відповісти
Ефіру 2 тижні- а жирафа прокинулася.
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26.06.2022 08:11 Відповісти
Вішати за довгий язик мосійчук
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26.06.2022 08:32 Відповісти
Софіє! То "вброс" із метою перевірки реакції народу Якщо "дибки стане" - значить "заткнуться" і зроблять вигляд що "такого не було" Якщо народ "схаває" - почнуть ворушиться в напрямку "сайтись пасередине"!
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26.06.2022 08:37 Відповісти
Реакція у народа завжди одна - НА ГИЛЯКУ ! 🤣🤣🤣
І народ завжди прав - Бо він платить владі заробітну плату і хоче мати результати , а не бравурний пістеж
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26.06.2022 08:40 Відповісти
Чаплига - придворний політолог Медведчука. Для маскування прикидається противсіхом і анархістом
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26.06.2022 09:28 Відповісти
в жодної країні світу розвідка не працює блогером і не повідомляє докладно публічно щодня
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26.06.2022 08:08 Відповісти
... преподноситься как, " со штыками наперевес и под барабанный бой"
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26.06.2022 08:08 Відповісти
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·
16 год

В 2019 путін переміг на виборах України, скинувши компетентну українську владу, яка проводила курс на посилення армії і євроінтеграцію
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26.06.2022 08:10 Відповісти
А я предсказываю, шо в конце года всю ZEшоблу погонят ссаными тряпками с Банковой и ВР и будут конфисковывать всё наворованное на Вэлыком крадивныцтви имущество. Коломойшу сдадут американцам, предварительно хорошо отпи***див по широким сусалам. Предсказание моё сбудется точно так же, как и у Буданова
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26.06.2022 08:12 Відповісти
В его захламленном кабинете отсутствует самый главный атрибут - хрустальный шар.
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26.06.2022 08:12 Відповісти
Цікаво - фотки на конспіративній хаті робили ? Бо плюшеві штори КАКТО НЕ ПО ОФІСНОМУ .

Зовсім відсутні в Україні закони дизайну для служебних приміщень
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26.06.2022 08:37 Відповісти
А чого Ви хотіли від "бидла", яке "вознеслося на "Олімп"?! Воно було "ніким", а зараз - "повелитель Всесвіту" Це елементарна психологічна реакція, коли людина "перестає відчувать землю під ногами"!
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26.06.2022 08:45 Відповісти
Будуарньій пшонка-стайл.
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26.06.2022 08:56 Відповісти
Наверняка в кармане карты таро лежат.
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26.06.2022 10:18 Відповісти
А что с контрнаступлением в Мариуполе и Харькове?
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26.06.2022 08:37 Відповісти
В нас будь який контрнасту продовжується декілька годин і пару кілометрів.Далі як завдяки якомусь втручанню-все припиняється.В СМІ оголосять:"операція продовжується,але просимо не запитувати про хід".
Так ів Херсоні,і Зміїний.Як прочитав що "Зміїний в разработкє".то одразу викликало думку,що все затихло,і надовго.
Буданов пообіцяв що раніше серпня нічого не буде.Поступова здача територій.
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26.06.2022 08:49 Відповісти
нам не вистачає важкої зброї. це факт. і цих РСЗВ кіт наплакав. і ППО недостатньо. ттеба це теж брати до уваги.
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26.06.2022 09:27 Відповісти
Так может пора понять ,что в этой войне победы не может быть ни у кого. Только раненые и убитые
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26.06.2022 09:53 Відповісти
И? Ну вот у всех просветление и все поняли, шо победителей не будет. И шо дальше? Сложить лапки? К чему этот ваш высер?
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26.06.2022 12:37 Відповісти
Це що за анонс, щоб вороги приготувались, сама влада своїми довгими язиками а може і агенти, здають все, а потім звинувачують журналістів і соцмережі. Коли цей дурдом припиниться, вже й так ворого відвойовує, що тільки можна, бо в зону воєнних дій їздять тайком,то президент, то безвугла, може й ще хтось.
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26.06.2022 09:04 Відповісти
Хто небуть чув де Патрушев пресконференції давав
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26.06.2022 09:25 Відповісти
Цікаво Буданов розвідник, чи друга Ванга. Це в якій країні керінвик розвідки займається прогнозами?
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26.06.2022 09:43 Відповісти
Какое государство такой и разведчик. Удивляет только всу
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26.06.2022 11:13 Відповісти
в принципе, печально, но в рамках ожидаемого. как сказал бы об этом один аналитик - парашники запустили будановым "активное мероприятие". бюргерам похожее вбрасывают буржуйские агенты влияния. и с такой оценкой можно согласиться. всё пока выглядит именно так. есть маркеры. посмотрим, действительно ли был секретный протокол и что в рамках выполнения договоренного, перед августовским частичным освобождением юга и выпусканием "мирного ары хамии", для закрепления подписью границ летней кампании, по протоколу начнётся быстрый слив лугандона, минимум в его админграницах. если так, то дерьмаки, будут через типо своих марьян облигаций, вынуждать военных и залужного в частности, провести "июльское выравнивание линии фронта". как бы его потом, для многих в оп-е неугодного, под это дело "за сдачу донбаса", " гениальный верховный" не лишил должности, по просьбам опять, старшего ж оп-ы. июль покажет, виртуальная это реальность такое развитие или же физическая.
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26.06.2022 09:52 Відповісти
Який він спец оцей буданов ми вже бачимо наочно!
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26.06.2022 10:35 Відповісти
Та заткнули б ви свої пащі, медіуми. Чи це інформація для кацапаів, і ви, начабто, пробазікались.
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26.06.2022 11:12 Відповісти
З таким ГУРом це буде вже в наступному році.
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26.06.2022 12:47 Відповісти
ще один оракул не поголений
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26.06.2022 12:59 Відповісти
Не хочу, щоб мене назвали ботом або провокатором, але ось перебіг коментарів за час війни
1. Березень: нам партнери скоро дадуть зброю, і ми в квітні погонемо кацапів за кордон.
2. Квітень: в кінці травня прибуде міцна зброя, і ми їм як дамо, що аж земля під кацпами здригнеться
3. Травень: з'являються чарівні 2-3 тижні Арестовича, після яких ми погонимо ворогів аж за горизонт.
4 Червень: у середині липня ми їм як дамо отриманими Хаймарсами, що аж сатана здригнеться і почне богу молитися. Нам потрібно 300 штук, але погодимося на 40. Дали з горем пополам 4, ще 4 пообіцяли, ще 4 можливо англійці дадуть, ще 4 вирішили обіцяти німці, але потім вирішили обіцяти 3.
5. Червень-вихід на арену Буданова: на початку сепня ми погонемо вороженьків з рідної землі, а тепер вже просто в серпні і лише на Херсонщині.
Навіщо українців тримати за ідіотів. Ну сказали б правду, що восени в США вибори і демократам потрібна якась перемога, щоб прикрити свій провал в Афганістані, і їм по фіг, що сьогодні в Київ прилетіло 5 ракет і вбило людей. Сказали б що французи, німці, італійці і меньша шваль згідні на наше зникнення. Політика- річ скотська. Сказали б, що війна з московією не закінчиться ніколи, до поки одна з країн не зникне. Якщо не можети жити життям постійно воюючої нації, емігруйте, а тут залишаться ті, хто вдень сидить в офісному креслі, а ввечері в окопі стріляє по кацапам. Ба більше їде десь на воронеж у складі диверсійної групи знищувати підприємство-конкурент або труїти воду. Або ми їх, або вони нас. Третього не дано. А дурманити голову байками про мир, злагоду, да міфічну допомогу це як вводити знеболююче, коли починається гангрена.
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26.06.2022 13:09 Відповісти
 
 