Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов
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Росія поповнює свої збройні сили за рахунок прихованої мобілізації, тому немає сенсу чекати, поки її наступальний потенціал вичерпається.
Про це сказав у суботу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв‘ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
На переконання Буданова, Україна може домогтися перемоги над росією тільки за допомогою військової сили.
"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.
За його словами, "не слід чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі".
"Ми повернемо нашу територію в результаті нашого контрнаступу", - додав він.
В російських операціях в Україні беруть участь 330 тисяч осіб, що становить третину всіх збройних сил рф, і ця цифра, за його даними, включає також небойовий персонал, зокрема співробітників тилових служб.
Буданов зазначив, що спокійно ставиться до можливості оголошення росією відкритої мобілізації, оскільки це спричинить незадоволення всередині країни.
"Вони справді бояться цього - саме тому мобілізація проходить приховано, зокрема, з використанням (резервістів)", - зауважив він.
Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він.
"Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
Оно-то да, и это для нас большой плюс. Но есть "но" :
- во-первых, те, кого прислали "взамен" потихоньку в боевых условиях получают навыки;
- во-вторых, у нас тоже воюют не только те, "кого готували протягом багатьох років", но и мобилизированные, в том числе те, кого сейчас через учебку прогнали и кто раньше, возможно, в принципе не служил (таких немало).
Так что качество личного состава, полагаю, одинаковое. Неодинаковая мотивация - наши защищают свои дома, тогда как россияне не имеют за что умирать (перспектива грабежа и изнасилований - стимул далеко не для всех, большая часть хочет просто выжить). Так что в этом компоненте наши круче. Зато у русских больше огневой силы, а также запасов личного состава, денег и материально-технических средств. И паритет в этом вопросе ещё очень неблизко. Плюс у нас разгромлена военная промышленность и значительная часть инфраструктуры (потому что война на нашей территории), а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.
Короче, всё сложно. Очень важно, чтобы война закончилась до конца каденции Байдена, а то не ровен час, этот рыжий вернётся в Белый Дом, тогда будет проблемка . . .
Вот задача Буданова все их целое уничтожить , А НЕ ПИСТЕТЬ В РЕЙТЕРС
ДЛЯ ПИСТЕТЬ ЕСТЬ ЛИЦО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ - ПРЕЗИДЕНТ . И этого достаточно
Ти краще розкажи, як про@бали Південь і вхід орків з білорашки 24.02. 22.
Ти ж тіпа розвідник, чи як?