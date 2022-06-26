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Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Росія поповнює свої збройні сили за рахунок прихованої мобілізації, тому немає сенсу чекати, поки її наступальний потенціал вичерпається.

Про це сказав у суботу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв‘ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

На переконання Буданова, Україна може домогтися перемоги над росією тільки за допомогою військової сили.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.

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За його словами, "не слід чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі".

"Ми повернемо нашу територію в результаті нашого контрнаступу", - додав він.

В російських операціях в Україні беруть участь 330 тисяч осіб, що становить третину всіх збройних сил рф, і ця цифра, за його даними, включає також небойовий персонал, зокрема співробітників тилових служб.

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Буданов зазначив, що спокійно ставиться до можливості оголошення росією відкритої мобілізації, оскільки це спричинить незадоволення всередині країни.

"Вони справді бояться цього - саме тому мобілізація проходить приховано, зокрема, з використанням (резервістів)", - зауважив він.

Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він.

"Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Муж секретутки из квартала95 и сожитель одного русского.
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25.06.2022 23:26
+20
Хто це?
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25.06.2022 23:23
+17
Йди Буданов у відставку - керчінський міст досі пропускае орків в Україну
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25.06.2022 23:31
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Хто це?
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25.06.2022 23:23 Відповісти
Муж секретутки из квартала95 и сожитель одного русского.
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25.06.2022 23:26 Відповісти
це ж капітан Очевидність!!
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25.06.2022 23:36 Відповісти
Тей хто спокійно проігнорував початок війни. Дивно,що не звільнили і сам не звільнився. Короче,людина без честі і совісті
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26.06.2022 00:13 Відповісти
Мало того, ця людина отримала, мабуть від Валкєва чи того кацапського заступника міністра, з яким жив в одному будинку одеського бандита, фальшиву карту нападу кацапів і головне, що в це повірила (перед вторгненням, але що цікаво ліз на телебачення і дув в одну дудку з Боневтіком, що нападу не буде). А ще кажуть злі язики, що його заступник здавав всі наші плани по звільненню Херсона і як тільки наші військові підійдуть в район, намічений по плану, то їх там уже чекали і знищували. А ще люди кажуть, що недавно його все-таки затримали, бо все-таки в ГУР залишилися нормальні офіцери, не всіх встигли вичистити портнови,єлдаки і татарови. Як можна вигравати бої, коли на головні специфічні посади поназначали "акторів" і їх лояльних друзів (Маляр, Верещук в міністрерстві оборони, Гогашвілі в міністрерстві внутрішніх справ, за ДБР і генпрокуратуру мовчу, там всі свої на 1000%, мається на увазі "квартальні", а не державницькі, а ОП - одні антимайданівці, в яких ідеологія на знищення України).
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26.06.2022 07:50 Відповісти
Підар кацапський.
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26.06.2022 10:44 Відповісти
гОНДОН це брехливий який ******* наступ московицьких орКів-його і всіх зрадників повішати превселюдно щоб іншим підрюкам не хотілось (
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25.06.2022 23:30 Відповісти
задрали ви своєю тупістю - не "*******" а виконав завдання по приховуванню наступу.
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26.06.2022 08:50 Відповісти
***** ти вийобуєшся - ти що ОРК !? Так завуальовуєш очевидне? Може ***** підеш?
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26.06.2022 09:17 Відповісти
Йди Буданов у відставку - керчінський міст досі пропускае орків в Україну
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25.06.2022 23:31 Відповісти
Открою тайну. В Украину есть и другие пути.
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26.06.2022 00:02 Відповісти
если что, ответку скидывайте сразу на кремль, он там
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25.06.2022 23:32 Відповісти
Про це вже два місяці газети пишуть. Проснувся.
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25.06.2022 23:33 Відповісти
він тільки навчився читати.
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26.06.2022 00:21 Відповісти
Не "два місяці" а "два роки"! Племінника дружини (офіцера російської армії) призвали з запасу ще два роки тому
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26.06.2022 02:55 Відповісти
Судячи по добутій нашими розвідниками цінній інформації агентура ГРУ в московії активна і досить успішно діє.
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25.06.2022 23:35 Відповісти
якщо не злили разом з вагнерівцями
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26.06.2022 00:22 Відповісти
Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він. "Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.

Оно-то да, и это для нас большой плюс. Но есть "но" :
- во-первых, те, кого прислали "взамен" потихоньку в боевых условиях получают навыки;
- во-вторых, у нас тоже воюют не только те, "кого готували протягом багатьох років", но и мобилизированные, в том числе те, кого сейчас через учебку прогнали и кто раньше, возможно, в принципе не служил (таких немало).

Так что качество личного состава, полагаю, одинаковое. Неодинаковая мотивация - наши защищают свои дома, тогда как россияне не имеют за что умирать (перспектива грабежа и изнасилований - стимул далеко не для всех, большая часть хочет просто выжить). Так что в этом компоненте наши круче. Зато у русских больше огневой силы, а также запасов личного состава, денег и материально-технических средств. И паритет в этом вопросе ещё очень неблизко. Плюс у нас разгромлена военная промышленность и значительная часть инфраструктуры (потому что война на нашей территории), а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.

Короче, всё сложно. Очень важно, чтобы война закончилась до конца каденции Байдена, а то не ровен час, этот рыжий вернётся в Белый Дом, тогда будет проблемка . . .
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25.06.2022 23:36 Відповісти
«а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.»
Вот задача Буданова все их целое уничтожить , А НЕ ПИСТЕТЬ В РЕЙТЕРС
ДЛЯ ПИСТЕТЬ ЕСТЬ ЛИЦО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ - ПРЕЗИДЕНТ . И этого достаточно
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25.06.2022 23:46 Відповісти
Все ясно, восьмилетняя война превратится в 16 летнюю...
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25.06.2022 23:37 Відповісти
кацапия столько не протянет
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26.06.2022 02:26 Відповісти
Буданов! Про проведення прихованої мобілізації в кацапстані всі в курсі. Подивись Жданова чи Солоніна. Для цього не треба бути головним військовим розвідником України!
Ти краще розкажи, як про@бали Південь і вхід орків з білорашки 24.02. 22.
Ти ж тіпа розвідник, чи як?
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25.06.2022 23:41 Відповісти
Він муж секретарки
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25.06.2022 23:47 Відповісти
солонин - кацапский пропагандон такого слушать все рано что шария
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26.06.2022 02:27 Відповісти
З будуНанов
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25.06.2022 23:48 Відповісти
шльопать їх всих
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25.06.2022 23:49 Відповісти
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25.06.2022 23:54 Відповісти
Что такое "скрытая мобилизация"? Ахинея какая-то. Мобилизация или есть или её нет.
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26.06.2022 00:00 Відповісти
Ти сусліка відіш ? А он єсть ...
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26.06.2022 00:06 Відповісти
Если ты работаешь пожарным и тебя отправляют на пожар - это не мобилизация.
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26.06.2022 00:08 Відповісти
Если в рф объявят мобилизацию, то... Не буду договаривать, если у противника появится не 300 тысяч, а 3 миллиона пушечного мяса.
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26.06.2022 00:11 Відповісти
3 миллиона я беру как минимум. Столько более-менее здоровой молодёжи, не способной откупиться, набрать в рашке вполне реально.
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26.06.2022 00:13 Відповісти
да не пойдут кацапы служить - вот на диване наблюдать это да все за путина
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26.06.2022 02:29 Відповісти
Если у них без объявления мобилизации уже 10 раз пытались военкоматы сжечь, то можно прикинуть что будет, если объявят. Прям толпы желающих побегут сдохнуть за олигархов. Не будет никакой мобилизации. Просто будут прессовать людей с боевым опытом, уламывать поехать.
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26.06.2022 00:16 Відповісти
Что значит "прессовать и уламывать"? Людей с боевым опытом как правило не надо уламывать (в отличие от молодняка), предложи им нормальные деньги (которых у рф хоть попой жуй) и они поедут, да они и сейчас уже все здесь.
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26.06.2022 00:22 Відповісти
ты идиот - деньги и сейчас предлагают так какого же никто не едет..
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26.06.2022 02:30 Відповісти
Странно, что этот никто вчера взял Северодонецк?
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26.06.2022 03:34 Відповісти
Северодонецк разнесли артиллерией
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27.06.2022 00:11 Відповісти
ПРизивають на "збори" а потім ті збори "продовжуються"
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26.06.2022 02:57 Відповісти
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26.06.2022 00:03 Відповісти
ТАК ВПЕРЕДИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ВОЕННОНАЧАЛЬНИКИ !?)
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26.06.2022 00:19 Відповісти
Нарешті здорові думки з'явилися.
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26.06.2022 00:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє,де воно взялось оце непорозуміння,сидить чекає поки в роісії почнуться бунти,то єрозум чи немає?
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26.06.2022 10:14 Відповісти
У нас новая звезда? В Британии никто не знает руководителей ми-5 и ми-6.
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26.06.2022 11:23 Відповісти
 
 