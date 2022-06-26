Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов

Россия пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, поэтому нет смысла ждать, пока ее наступательный потенциал иссякнет.

Об этом сказал в субботу начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Буданова, Украина может добиться победы над россией только с помощью военной силы.

"Стратегия очень простая. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.

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По его словам, "не следует ожидать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее".

"Мы вернем нашу территорию в результате нашего контрнаступления", - добавил он.

В российских операциях в Украине принимают участие 330 тысяч человек, что составляет треть всех вооруженных сил России, и эта цифра, по его данным, включает также небоевой персонал, в том числе сотрудников тыловых служб.

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Буданов отметил, что спокойно относится к возможности объявления россией открытой мобилизации, поскольку это повлечет за собой недовольство внутри страны.

"Они действительно боятся этого – именно поэтому мобилизация проходит скрыто, в частности, с использованием (резервистов)", - отметил он.

Личный состав воинских частей, участвовавших во вторжении 24 февраля, заменен, порой дважды, сказал он.

"Это не те хорошо обученные люди, которых готовили в течение многих лет", – пояснил Буданов.

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