Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, поэтому нет смысла ждать, пока ее наступательный потенциал иссякнет.
Об этом сказал в субботу начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Буданова, Украина может добиться победы над россией только с помощью военной силы.
"Стратегия очень простая. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.
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По его словам, "не следует ожидать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее".
"Мы вернем нашу территорию в результате нашего контрнаступления", - добавил он.
В российских операциях в Украине принимают участие 330 тысяч человек, что составляет треть всех вооруженных сил России, и эта цифра, по его данным, включает также небоевой персонал, в том числе сотрудников тыловых служб.
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Буданов отметил, что спокойно относится к возможности объявления россией открытой мобилизации, поскольку это повлечет за собой недовольство внутри страны.
"Они действительно боятся этого – именно поэтому мобилизация проходит скрыто, в частности, с использованием (резервистов)", - отметил он.
Личный состав воинских частей, участвовавших во вторжении 24 февраля, заменен, порой дважды, сказал он.
"Это не те хорошо обученные люди, которых готовили в течение многих лет", – пояснил Буданов.
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Оно-то да, и это для нас большой плюс. Но есть "но" :
- во-первых, те, кого прислали "взамен" потихоньку в боевых условиях получают навыки;
- во-вторых, у нас тоже воюют не только те, "кого готували протягом багатьох років", но и мобилизированные, в том числе те, кого сейчас через учебку прогнали и кто раньше, возможно, в принципе не служил (таких немало).
Так что качество личного состава, полагаю, одинаковое. Неодинаковая мотивация - наши защищают свои дома, тогда как россияне не имеют за что умирать (перспектива грабежа и изнасилований - стимул далеко не для всех, большая часть хочет просто выжить). Так что в этом компоненте наши круче. Зато у русских больше огневой силы, а также запасов личного состава, денег и материально-технических средств. И паритет в этом вопросе ещё очень неблизко. Плюс у нас разгромлена военная промышленность и значительная часть инфраструктуры (потому что война на нашей территории), а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.
Короче, всё сложно. Очень важно, чтобы война закончилась до конца каденции Байдена, а то не ровен час, этот рыжий вернётся в Белый Дом, тогда будет проблемка . . .
Вот задача Буданова все их целое уничтожить , А НЕ ПИСТЕТЬ В РЕЙТЕРС
ДЛЯ ПИСТЕТЬ ЕСТЬ ЛИЦО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ - ПРЕЗИДЕНТ . И этого достаточно
Ти краще розкажи, як про@бали Південь і вхід орків з білорашки 24.02. 22.
Ти ж тіпа розвідник, чи як?