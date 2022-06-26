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Буданов (323) мобилизация (1611)

Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Россия пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, поэтому нет смысла ждать, пока ее наступательный потенциал иссякнет.

Об этом сказал в субботу начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Буданова, Украина может добиться победы над россией только с помощью военной силы.

"Стратегия очень простая. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.

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По его словам, "не следует ожидать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее".

"Мы вернем нашу территорию в результате нашего контрнаступления", - добавил он.

В российских операциях в Украине принимают участие 330 тысяч человек, что составляет треть всех вооруженных сил России, и эта цифра, по его данным, включает также небоевой персонал, в том числе сотрудников тыловых служб.

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Буданов отметил, что спокойно относится к возможности объявления россией открытой мобилизации, поскольку это повлечет за собой недовольство внутри страны.

"Они действительно боятся этого – именно поэтому мобилизация проходит скрыто, в частности, с использованием (резервистов)", - отметил он.

Личный состав воинских частей, участвовавших во вторжении 24 февраля, заменен, порой дважды, сказал он.

"Это не те хорошо обученные люди, которых готовили в течение многих лет", – пояснил Буданов.

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Топ комментарии
+35
Муж секретутки из квартала95 и сожитель одного русского.
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25.06.2022 23:26
+20
Хто це?
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25.06.2022 23:23
+17
Йди Буданов у відставку - керчінський міст досі пропускае орків в Україну
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25.06.2022 23:31
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Хто це?
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25.06.2022 23:23 Ответить
Муж секретутки из квартала95 и сожитель одного русского.
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25.06.2022 23:26 Ответить
це ж капітан Очевидність!!
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25.06.2022 23:36 Ответить
Тей хто спокійно проігнорував початок війни. Дивно,що не звільнили і сам не звільнився. Короче,людина без честі і совісті
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26.06.2022 00:13 Ответить
Мало того, ця людина отримала, мабуть від Валкєва чи того кацапського заступника міністра, з яким жив в одному будинку одеського бандита, фальшиву карту нападу кацапів і головне, що в це повірила (перед вторгненням, але що цікаво ліз на телебачення і дув в одну дудку з Боневтіком, що нападу не буде). А ще кажуть злі язики, що його заступник здавав всі наші плани по звільненню Херсона і як тільки наші військові підійдуть в район, намічений по плану, то їх там уже чекали і знищували. А ще люди кажуть, що недавно його все-таки затримали, бо все-таки в ГУР залишилися нормальні офіцери, не всіх встигли вичистити портнови,єлдаки і татарови. Як можна вигравати бої, коли на головні специфічні посади поназначали "акторів" і їх лояльних друзів (Маляр, Верещук в міністрерстві оборони, Гогашвілі в міністрерстві внутрішніх справ, за ДБР і генпрокуратуру мовчу, там всі свої на 1000%, мається на увазі "квартальні", а не державницькі, а ОП - одні антимайданівці, в яких ідеологія на знищення України).
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26.06.2022 07:50 Ответить
Підар кацапський.
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26.06.2022 10:44 Ответить
гОНДОН це брехливий який ******* наступ московицьких орКів-його і всіх зрадників повішати превселюдно щоб іншим підрюкам не хотілось (
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25.06.2022 23:30 Ответить
задрали ви своєю тупістю - не "*******" а виконав завдання по приховуванню наступу.
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26.06.2022 08:50 Ответить
***** ти вийобуєшся - ти що ОРК !? Так завуальовуєш очевидне? Може ***** підеш?
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26.06.2022 09:17 Ответить
Йди Буданов у відставку - керчінський міст досі пропускае орків в Україну
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25.06.2022 23:31 Ответить
Открою тайну. В Украину есть и другие пути.
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26.06.2022 00:02 Ответить
если что, ответку скидывайте сразу на кремль, он там
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25.06.2022 23:32 Ответить
Про це вже два місяці газети пишуть. Проснувся.
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25.06.2022 23:33 Ответить
він тільки навчився читати.
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26.06.2022 00:21 Ответить
Не "два місяці" а "два роки"! Племінника дружини (офіцера російської армії) призвали з запасу ще два роки тому
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26.06.2022 02:55 Ответить
Судячи по добутій нашими розвідниками цінній інформації агентура ГРУ в московії активна і досить успішно діє.
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25.06.2022 23:35 Ответить
якщо не злили разом з вагнерівцями
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26.06.2022 00:22 Ответить
Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він. "Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.

Оно-то да, и это для нас большой плюс. Но есть "но" :
- во-первых, те, кого прислали "взамен" потихоньку в боевых условиях получают навыки;
- во-вторых, у нас тоже воюют не только те, "кого готували протягом багатьох років", но и мобилизированные, в том числе те, кого сейчас через учебку прогнали и кто раньше, возможно, в принципе не служил (таких немало).

Так что качество личного состава, полагаю, одинаковое. Неодинаковая мотивация - наши защищают свои дома, тогда как россияне не имеют за что умирать (перспектива грабежа и изнасилований - стимул далеко не для всех, большая часть хочет просто выжить). Так что в этом компоненте наши круче. Зато у русских больше огневой силы, а также запасов личного состава, денег и материально-технических средств. И паритет в этом вопросе ещё очень неблизко. Плюс у нас разгромлена военная промышленность и значительная часть инфраструктуры (потому что война на нашей территории), а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.

Короче, всё сложно. Очень важно, чтобы война закончилась до конца каденции Байдена, а то не ровен час, этот рыжий вернётся в Белый Дом, тогда будет проблемка . . .
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25.06.2022 23:36 Ответить
«а у них практически всё целое, кроме ряда приграничных объектов.»
Вот задача Буданова все их целое уничтожить , А НЕ ПИСТЕТЬ В РЕЙТЕРС
ДЛЯ ПИСТЕТЬ ЕСТЬ ЛИЦО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ - ПРЕЗИДЕНТ . И этого достаточно
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25.06.2022 23:46 Ответить
Все ясно, восьмилетняя война превратится в 16 летнюю...
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25.06.2022 23:37 Ответить
кацапия столько не протянет
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26.06.2022 02:26 Ответить
Буданов! Про проведення прихованої мобілізації в кацапстані всі в курсі. Подивись Жданова чи Солоніна. Для цього не треба бути головним військовим розвідником України!
Ти краще розкажи, як про@бали Південь і вхід орків з білорашки 24.02. 22.
Ти ж тіпа розвідник, чи як?
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25.06.2022 23:41 Ответить
Він муж секретарки
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25.06.2022 23:47 Ответить
солонин - кацапский пропагандон такого слушать все рано что шария
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26.06.2022 02:27 Ответить
З будуНанов
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25.06.2022 23:48 Ответить
шльопать їх всих
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25.06.2022 23:49 Ответить
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25.06.2022 23:54 Ответить
Что такое "скрытая мобилизация"? Ахинея какая-то. Мобилизация или есть или её нет.
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26.06.2022 00:00 Ответить
Ти сусліка відіш ? А он єсть ...
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26.06.2022 00:06 Ответить
Если ты работаешь пожарным и тебя отправляют на пожар - это не мобилизация.
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26.06.2022 00:08 Ответить
Если в рф объявят мобилизацию, то... Не буду договаривать, если у противника появится не 300 тысяч, а 3 миллиона пушечного мяса.
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26.06.2022 00:11 Ответить
3 миллиона я беру как минимум. Столько более-менее здоровой молодёжи, не способной откупиться, набрать в рашке вполне реально.
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26.06.2022 00:13 Ответить
да не пойдут кацапы служить - вот на диване наблюдать это да все за путина
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26.06.2022 02:29 Ответить
Если у них без объявления мобилизации уже 10 раз пытались военкоматы сжечь, то можно прикинуть что будет, если объявят. Прям толпы желающих побегут сдохнуть за олигархов. Не будет никакой мобилизации. Просто будут прессовать людей с боевым опытом, уламывать поехать.
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26.06.2022 00:16 Ответить
Что значит "прессовать и уламывать"? Людей с боевым опытом как правило не надо уламывать (в отличие от молодняка), предложи им нормальные деньги (которых у рф хоть попой жуй) и они поедут, да они и сейчас уже все здесь.
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26.06.2022 00:22 Ответить
ты идиот - деньги и сейчас предлагают так какого же никто не едет..
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26.06.2022 02:30 Ответить
Странно, что этот никто вчера взял Северодонецк?
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26.06.2022 03:34 Ответить
Северодонецк разнесли артиллерией
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27.06.2022 00:11 Ответить
ПРизивають на "збори" а потім ті збори "продовжуються"
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26.06.2022 02:57 Ответить
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26.06.2022 00:03 Ответить
ТАК ВПЕРЕДИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ВОЕННОНАЧАЛЬНИКИ !?)
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26.06.2022 00:19 Ответить
Нарешті здорові думки з'явилися.
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26.06.2022 00:29 Ответить
Дурень думкою багатіє,де воно взялось оце непорозуміння,сидить чекає поки в роісії почнуться бунти,то єрозум чи немає?
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26.06.2022 10:14 Ответить
У нас новая звезда? В Британии никто не знает руководителей ми-5 и ми-6.
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26.06.2022 11:23 Ответить
 
 