На 25 червня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
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Сьогодні, 26 червня, вирушить один евакуаційний потяг.
Відповідна інформація з’явилася на сайті "Укрзалізниці", передає Цензорю.НЕТ.
Евакуаційний потяг на 26 червня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися.
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шеколадный зае%ец
показати весь коментар26.06.2022 08:34 Відповісти Мені подобається 0
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