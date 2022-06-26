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На 25 червня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз,укрзалізниця

Сьогодні, 26 червня, вирушить один евакуаційний потяг.

Відповідна інформація з’явилася на сайті "Укрзалізниці", передає Цензорю.НЕТ.

Евакуаційний потяг на 26 червня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися.

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Автор: Наталя Джума
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26.06.2022 08:34 Відповісти
 
 