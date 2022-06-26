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На Миколаївщині знищили російський БПЛА, який наводив артилерію, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла

26 червня силами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ПК "Південь".

"Уранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

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Воины воздушного командования - что-то я не очень соображаю , что это такое .
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26.06.2022 10:01 Відповісти
Да,ранок видався недобрим. Може пора анулювати переклички міст,пости мерів і других чиновників. Досить фейків і домислів. Буданових і баканових. При цій ситуації військові повинні інформувати,працювати,керувати. Писати і говорити правду,а не химери майбутнього малювати. Україна витримає усе,український народ не злякати. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.06.2022 10:05 Відповісти
 
 