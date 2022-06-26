На Миколаївщині знищили російський БПЛА, який наводив артилерію, - ПК "Південь"

26 червня силами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ПК "Південь".

"Уранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

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