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На Миколаївщині знищили російський БПЛА, який наводив артилерію, - ПК "Південь"
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26 червня силами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ПК "Південь".
"Уранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.
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Григорий 5fbb77e4
показати весь коментар26.06.2022 10:01 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар26.06.2022 10:05 Відповісти Мені подобається 3
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