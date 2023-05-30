Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По факту ранкового ракетного обстрілу центру Києва розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 438 КК України, ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зранку 26 червня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл центрального району м. Києва.
Як зазначається, ракетними ударами пошкоджено 9-поверховий житловий будинок та прилегла інфраструктура. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.
За попередніми даними, одна людина загинула. Госпіталізовано чотирьох постраждалих, у тому числі жінку та дитину, врятованих з-під завалів.
"Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. На місці події триває рятувальна операція. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - резюмують у Офісі генпрокурора.
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Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
ну і наші ж закліті союзнички ж сказали, що раха повинна виснажитися, тому виснажуємо як можемо
вообще, глядя на эту войну, складывается впечатление, что города-спутники - это "фортификационные сооружения за деньги плебса" по защите столицы
- знайдеться😡
Вы, бл*дь, не власть, вы ничтожества и позорище Украины, не способные защитить свой народ!