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Київ (13830) обстріл (21024) ракети (2782) Повітряні атаки на Київ (395)

Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

По факту ранкового ракетного обстрілу центру Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 438 КК України, ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зранку 26 червня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл центрального району м. Києва.

Як зазначається, ракетними ударами пошкоджено 9-поверховий житловий будинок та прилегла інфраструктура. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

За попередніми даними, одна людина загинула. Госпіталізовано чотирьох постраждалих, у тому числі жінку та дитину, врятованих з-під завалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

"Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. На місці події триває рятувальна операція. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - резюмують у Офісі генпрокурора.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!

Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 12:17
+10
так стреляли из каспия.. но по бульбастану надо бить в ответ полюбому. хватит повторять мантру "ато Лукашенко нападет". с одним поцом так уже не проканало
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26.06.2022 12:19
+9
В жопу вы засуньте ваше криминальное провадження. Где ответные удары по стратегическим обьектам рашистов?
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26.06.2022 12:23
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Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!

Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 12:17 Відповісти
це такий новий вид війни - "толєрантний" - чекаємо поки кацапи самі самовб'ються!
ну і наші ж закліті союзнички ж сказали, що раха повинна виснажитися, тому виснажуємо як можемо
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26.06.2022 12:21 Відповісти
А чого не пишуть про 4 ракети???
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26.06.2022 12:57 Відповісти
так стреляли из каспия.. но по бульбастану надо бить в ответ полюбому. хватит повторять мантру "ато Лукашенко нападет". с одним поцом так уже не проканало
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26.06.2022 12:19 Відповісти
млять , и знов удари по Київу ...шоб ви здохли кацапи-бульбаши ******..
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26.06.2022 12:20 Відповісти
***** хочет попасть в Артем. Но "высокоточное" оружие у орков - оно такое, из каменного века. ***** без проблем расх#ярит им весь Киев лишь-бы добиться своей цели.
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26.06.2022 12:20 Відповісти
такое впечатление, что Артём предусмотрительно обстроили со всех сторон жилыми многоэтажками!!
вообще, глядя на эту войну, складывается впечатление, что города-спутники - это "фортификационные сооружения за деньги плебса" по защите столицы
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26.06.2022 12:24 Відповісти
Если бы только Лукьяновку. Поздняки все человейниками застроили, не продохнуть.
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26.06.2022 12:36 Відповісти
А два взрыва 40-50 минут назад - это что было?
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26.06.2022 12:23 Відповісти
Я живу біля Стоянки,і чув 2 потужних вибухи,десь із північної сторони
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26.06.2022 12:31 Відповісти
В жопу вы засуньте ваше криминальное провадження. Где ответные удары по стратегическим обьектам рашистов?
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26.06.2022 12:23 Відповісти
щас, як вдаримо асвальтом !
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26.06.2022 13:05 Відповісти
Будемо х@ярити по кремлю , так як іншого виходу немає , чим ?
- знайдеться😡
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26.06.2022 12:24 Відповісти
Створюйте загони шахідів,із довічно ув'язнених та смертельно хворих,і відправляйте на паРашу.
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26.06.2022 12:55 Відповісти
Плесень зеленая, вы когда-нибудь отвечать на террор будете? До каких пор народ будут обстреливать, как в тире, терпилы вы сраные? Нет оружия? Так есть люди - засылайте в паРашу ДРГ, создавайте партизанское движение, взрывайте и жгите их склады боеприпасов и оборонные заводы! Выявляйте *********, которые запускают ракеты, сжигайте им дома с семьями, что бы каждый ***** знал, что за запуск ракет он поплатится самым дорогим.
Вы, бл*дь, не власть, вы ничтожества и позорище Украины, не способные защитить свой народ!
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26.06.2022 12:59 Відповісти
A чего б на пикапах мацквабад не нахряпать!
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26.06.2022 13:21 Відповісти
У РФ на орбитах висит больше сотни спутников. Так что все эти призывы не публиковать прилеты это для внутреннего потребления. Корректировать ракетные удары со спутников слежения проще простого.
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26.06.2022 13:36 Відповісти
 
 