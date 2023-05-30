Ракетный удар по Киеву: предварительно, 1 человек погиб, четверо – госпитализированы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По факту утреннего ракетного обстрела центра Киева начато уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 438 УК Украины, ч. 3 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 26 июня 2022 года Вооруженные силы РФ совершили обстрел центрального района г. Киева.
Как отмечается, ракетными ударами поврежден 9-этажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. В доме произошло возгорание с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.
По предварительным данным, один человек погиб. Госпитализированы четверо пострадавших, в том числе женщина и ребенок, спасенные из-под завалов.
"Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - резюмируют в Офисе генпрокурора.
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Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
ну і наші ж закліті союзнички ж сказали, що раха повинна виснажитися, тому виснажуємо як можемо
вообще, глядя на эту войну, складывается впечатление, что города-спутники - это "фортификационные сооружения за деньги плебса" по защите столицы
- знайдеться😡
Вы, бл*дь, не власть, вы ничтожества и позорище Украины, не способные защитить свой народ!