Ракетный удар по Киеву: предварительно, 1 человек погиб, четверо – госпитализированы

По факту утреннего ракетного обстрела центра Киева начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 438 УК Украины, ч. 3 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 26 июня 2022 года Вооруженные силы РФ совершили обстрел центрального района г. Киева.

Как отмечается, ракетными ударами поврежден 9-этажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. В доме произошло возгорание с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

По предварительным данным, один человек погиб. Госпитализированы четверо пострадавших, в том числе женщина и ребенок, спасенные из-под завалов.

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"Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - резюмируют в Офисе генпрокурора.