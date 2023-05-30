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Ракетный удар по Киеву: предварительно, 1 человек погиб, четверо – госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

По факту утреннего ракетного обстрела центра Киева начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 438 УК Украины, ч. 3 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 26 июня 2022 года Вооруженные силы РФ совершили обстрел центрального района г. Киева.

Как отмечается, ракетными ударами поврежден 9-этажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. В доме произошло возгорание с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

По предварительным данным, один человек погиб. Госпитализированы четверо пострадавших, в том числе женщина и ребенок, спасенные из-под завалов.

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"Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - резюмируют в Офисе генпрокурора.
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Топ комментарии
+17
Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!

Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 12:17
+10
так стреляли из каспия.. но по бульбастану надо бить в ответ полюбому. хватит повторять мантру "ато Лукашенко нападет". с одним поцом так уже не проканало
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26.06.2022 12:19
+9
В жопу вы засуньте ваше криминальное провадження. Где ответные удары по стратегическим обьектам рашистов?
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26.06.2022 12:23
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Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!

Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 12:17 Ответить
це такий новий вид війни - "толєрантний" - чекаємо поки кацапи самі самовб'ються!
ну і наші ж закліті союзнички ж сказали, що раха повинна виснажитися, тому виснажуємо як можемо
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26.06.2022 12:21 Ответить
А чого не пишуть про 4 ракети???
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26.06.2022 12:57 Ответить
так стреляли из каспия.. но по бульбастану надо бить в ответ полюбому. хватит повторять мантру "ато Лукашенко нападет". с одним поцом так уже не проканало
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26.06.2022 12:19 Ответить
млять , и знов удари по Київу ...шоб ви здохли кацапи-бульбаши ******..
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26.06.2022 12:20 Ответить
***** хочет попасть в Артем. Но "высокоточное" оружие у орков - оно такое, из каменного века. ***** без проблем расх#ярит им весь Киев лишь-бы добиться своей цели.
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26.06.2022 12:20 Ответить
такое впечатление, что Артём предусмотрительно обстроили со всех сторон жилыми многоэтажками!!
вообще, глядя на эту войну, складывается впечатление, что города-спутники - это "фортификационные сооружения за деньги плебса" по защите столицы
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26.06.2022 12:24 Ответить
Если бы только Лукьяновку. Поздняки все человейниками застроили, не продохнуть.
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26.06.2022 12:36 Ответить
А два взрыва 40-50 минут назад - это что было?
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26.06.2022 12:23 Ответить
Я живу біля Стоянки,і чув 2 потужних вибухи,десь із північної сторони
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26.06.2022 12:31 Ответить
В жопу вы засуньте ваше криминальное провадження. Где ответные удары по стратегическим обьектам рашистов?
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26.06.2022 12:23 Ответить
щас, як вдаримо асвальтом !
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26.06.2022 13:05 Ответить
Будемо х@ярити по кремлю , так як іншого виходу немає , чим ?
- знайдеться😡
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26.06.2022 12:24 Ответить
Створюйте загони шахідів,із довічно ув'язнених та смертельно хворих,і відправляйте на паРашу.
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26.06.2022 12:55 Ответить
Плесень зеленая, вы когда-нибудь отвечать на террор будете? До каких пор народ будут обстреливать, как в тире, терпилы вы сраные? Нет оружия? Так есть люди - засылайте в паРашу ДРГ, создавайте партизанское движение, взрывайте и жгите их склады боеприпасов и оборонные заводы! Выявляйте *********, которые запускают ракеты, сжигайте им дома с семьями, что бы каждый ***** знал, что за запуск ракет он поплатится самым дорогим.
Вы, бл*дь, не власть, вы ничтожества и позорище Украины, не способные защитить свой народ!
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26.06.2022 12:59 Ответить
A чего б на пикапах мацквабад не нахряпать!
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26.06.2022 13:21 Ответить
У РФ на орбитах висит больше сотни спутников. Так что все эти призывы не публиковать прилеты это для внутреннего потребления. Корректировать ракетные удары со спутников слежения проще простого.
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26.06.2022 13:36 Ответить
 
 