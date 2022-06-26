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Український воїн Семен Обломей (Сем). Останнє інтерв'ю. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковане останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея, який захищав Рубіжне та Сєверодонецьк та загинув 21 червня 2022 року від авіаудару російських окупантів .

Інтерв'ю опубліковане на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. 

"Сем. Великий українець, який любив дерева і вчився на арбориста, а став справжнім заступником командира роти, що виконував найважчі завдання у Рубіжному та Северодонецьку. Я би дуже хотів, щоб у Київському ботанічному саду, де працював Сем, з’явилась алея його імені, щоб там будо посаджено дерево гінгко, яке він найбільше любив", - відзначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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26.06.2022 19:35
+39
Буть ти прокляте, *****! Навіки!
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26.06.2022 19:38
+36
Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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26.06.2022 19:48
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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26.06.2022 19:35 Відповісти
Буть ти прокляте, *****! Навіки!
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26.06.2022 19:38 Відповісти
І твої діти!
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26.06.2022 19:39 Відповісти
Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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26.06.2022 19:48 Відповісти
та вони й так...стільки людей повбивали, сторіччями війна, підступ, брехня, мародерство планетарного масштабу, а живуть все гірше і гірше і кожен раз по колу.
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27.06.2022 00:41 Відповісти
********* повинен бути знищений!
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26.06.2022 19:38 Відповісти
Такі люди повинні жити
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26.06.2022 19:49 Відповісти
ось чому він пішов у безмертя, і багато хто з нас в останню хвилину свого життя у ліжку йому позаздрять👇

Дмитро Корчинський

16 червня о 11:24 ·

Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією, попри те, що все це дуже важливо.

Нація - це сума подвигів.

Нині сума Української нації багатократно зростає щодня.

Ми живемо в добу героїв.

Герої гинуть, але подвиги примножуються.

Ми плачемо за кожною втратою, ми стікаємо кровʼю. Але наші нащадки будуть заздрити нашому щастю.
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26.06.2022 19:51 Відповісти
самовідданий вчинок одніє людини - надихає сотні людей.
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27.06.2022 00:46 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.06.2022 19:52 Відповісти
по воле старого ******** погибают такие светлые хлопцы. Вечная Слава, тебе Герой.
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26.06.2022 19:58 Відповісти
Хоч ікону пиши тільки позитив породжує молодий воїн -митець !
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26.06.2022 20:00 Відповісти
Святими стають ті, хто приймає смерть і муку, аби врятувати інших.
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27.06.2022 00:50 Відповісти
Вічна шана Герою!!!!!! Втрачаємо кращих
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26.06.2022 20:11 Відповісти
**** війна, рашисти всі винні, всі 120 мільйонів заслуговують здохнути свинячою смертю.
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26.06.2022 20:12 Відповісти
Невимовно боляче. Чому повинен загинути такий хлопець!?
А якийсь Лисий живе собі. і не тільки користі не приносить, а ще й ганьбить Україну.
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26.06.2022 20:16 Відповісти
Больно смотреть все это. Лучший цвет нации погибает. Вообще нельзя пускать молодых парней на фронт у которых нет детей.
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26.06.2022 20:19 Відповісти
АНГЕЛ УКРАЇНИ..... боляче ,дуже,що такі по віку= діти ,а по суті -наймужніші в світі ВОЇНИ-ЧОЛОВІКИ ідуть на небо.....
москалі мають здохнути ,швидко,болюче, їх матері мають ховати своїх ********* кожен день ......пачками.....сотнями.....московія здохне....інакше не може бути.....НА НЕБІ НАШІ АНГЕЛИ.....СЛАВА УКРАЇНІ
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26.06.2022 20:20 Відповісти
Яка світла людина. Господи, невже за правду треба платити аж так надмірно, своїм майбутнім ?
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26.06.2022 20:33 Відповісти
Без кома в горлі дивитися неможливо.Спи ,Герою.Сподіваюся твої побратими помстяться за тебе та інших .Можливо й дитя твоє вже народиться в вільній Україні.Ти не вмер.Ти пішов ,бо так мало статися.Споглядай за нами з неба.Слава та вічна пам'ять.
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26.06.2022 20:35 Відповісти
Не знаю де я чув.Але колись наймолодших синів чи єдиних в сім'ї в козацьких військах клали позаду,щоб не знищувати наймолодших .Може дурницю тут пишу,але якась логіка в цьому була.Не закликаю ні до чого,а лиш приходять думки,а якби таких смертей уникнути в майбутньому.Вічна Пам'ять.
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26.06.2022 20:40 Відповісти
та жодної дурні пан не написав, треба турбуватися про майбутнє нації, стільки хлопців полягло і дітей не мали, а довбаний стремоусов вже пятьох наробив.
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27.06.2022 00:55 Відповісти
На жаль гинуть кращі .Слава герою !
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26.06.2022 20:58 Відповісти
Будь проклята ця гнідна росея на віки вічні !!!!
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26.06.2022 21:14 Відповісти
Який хлопець гарний. Як шкода. Слів немає. Найкращі українці гинуть. Вічна йому пам, ять!
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26.06.2022 21:48 Відповісти
Яка світла людина! Світла пам"ять...
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26.06.2022 21:58 Відповісти
Слів немає, серце крається...
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26.06.2022 22:18 Відповісти
Такі світлі люди покидають нас ,а такий непотріб ,я к аристович ,баканов ,буданов ,данілов,зеленський ,єрмак і їм подібні будуть плодитись.
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26.06.2022 22:58 Відповісти
Справжній воїн світла ,воїн добра.
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26.06.2022 23:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.06.2022 23:26 Відповісти
R.I.P. Герою Слава! Людині Слава!!!💙💛💙💛😢😢😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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26.06.2022 23:38 Відповісти
Біль та горе несе нам московітська орда !!
Будьте ви прокляті навіки , русофашисти 😡

Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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26.06.2022 23:59 Відповісти
Капец, только 22 года исполнилось парню, будьте прокляты твари рашистские, на все века.
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27.06.2022 11:27 Відповісти
 
 