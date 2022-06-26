Український воїн Семен Обломей (Сем). Останнє інтерв'ю. ВIДЕО
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Опубліковане останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея, який захищав Рубіжне та Сєверодонецьк та загинув 21 червня 2022 року від авіаудару російських окупантів .
Інтерв'ю опубліковане на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"Сем. Великий українець, який любив дерева і вчився на арбориста, а став справжнім заступником командира роти, що виконував найважчі завдання у Рубіжному та Северодонецьку. Я би дуже хотів, щоб у Київському ботанічному саду, де працював Сем, з’явилась алея його імені, щоб там будо посаджено дерево гінгко, яке він найбільше любив", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+39 igor mandiur
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Дмитро Корчинський
16 червня о 11:24 ·
Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією, попри те, що все це дуже важливо.
Нація - це сума подвигів.
Нині сума Української нації багатократно зростає щодня.
Ми живемо в добу героїв.
Герої гинуть, але подвиги примножуються.
Ми плачемо за кожною втратою, ми стікаємо кровʼю. Але наші нащадки будуть заздрити нашому щастю.
А якийсь Лисий живе собі. і не тільки користі не приносить, а ще й ганьбить Україну.
москалі мають здохнути ,швидко,болюче, їх матері мають ховати своїх ********* кожен день ......пачками.....сотнями.....московія здохне....інакше не може бути.....НА НЕБІ НАШІ АНГЕЛИ.....СЛАВА УКРАЇНІ
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Будьте ви прокляті навіки , русофашисти 😡
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪