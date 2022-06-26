Украинский воин Семен Обломей (Сэм). Последнее интервью. ВИДЕО
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Опубликовано последнее интервью украинского воина Семена Обломея, который защищал Рубежное и Северодонецк и погиб 21 июня 2022 от авиаудара российских оккупантов.
Интервью опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
"Сэм. Великий украинец, который любил деревья и учился на арбориста, а стал настоящим заместителем командира роты, который выполнял самые трудные задачи в Рубежном и Северодонецке. Я бы очень хотел, чтобы в Киевском ботаническом саду, где работал Сэм, появилась аллея его имени, чтобы там было посажено дерево гингко, которое он больше любил", - отмечается в сообщении.
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Дмитро Корчинський
16 червня о 11:24 ·
Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією, попри те, що все це дуже важливо.
Нація - це сума подвигів.
Нині сума Української нації багатократно зростає щодня.
Ми живемо в добу героїв.
Герої гинуть, але подвиги примножуються.
Ми плачемо за кожною втратою, ми стікаємо кровʼю. Але наші нащадки будуть заздрити нашому щастю.
А якийсь Лисий живе собі. і не тільки користі не приносить, а ще й ганьбить Україну.
москалі мають здохнути ,швидко,болюче, їх матері мають ховати своїх ********* кожен день ......пачками.....сотнями.....московія здохне....інакше не може бути.....НА НЕБІ НАШІ АНГЕЛИ.....СЛАВА УКРАЇНІ
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Будьте ви прокляті навіки , русофашисти 😡
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪