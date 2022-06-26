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Украинский воин Семен Обломей (Сэм). Последнее интервью. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Опубликовано последнее интервью украинского воина Семена Обломея, который защищал Рубежное и Северодонецк и погиб 21 июня 2022 от авиаудара российских оккупантов.

Интервью опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Сэм. Великий украинец, который любил деревья и учился на арбориста, а стал настоящим заместителем командира роты, который выполнял самые трудные задачи в Рубежном и Северодонецке. Я бы очень хотел, чтобы в Киевском ботаническом саду, где работал Сэм, появилась аллея его имени, чтобы там было посажено дерево гингко, которое он больше любил", - отмечается в сообщении.

Читайте: Украинский воин Владимир Нестеренко погиб в боях за Харьковщину
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Топ комментарии
+47
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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26.06.2022 19:35
+39
Буть ти прокляте, *****! Навіки!
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26.06.2022 19:38
+36
Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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26.06.2022 19:48
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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26.06.2022 19:35 Ответить
Буть ти прокляте, *****! Навіки!
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26.06.2022 19:38 Ответить
І твої діти!
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26.06.2022 19:39 Ответить
Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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26.06.2022 19:48 Ответить
та вони й так...стільки людей повбивали, сторіччями війна, підступ, брехня, мародерство планетарного масштабу, а живуть все гірше і гірше і кожен раз по колу.
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27.06.2022 00:41 Ответить
********* повинен бути знищений!
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26.06.2022 19:38 Ответить
Такі люди повинні жити
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26.06.2022 19:49 Ответить
ось чому він пішов у безмертя, і багато хто з нас в останню хвилину свого життя у ліжку йому позаздрять👇

Дмитро Корчинський

16 червня о 11:24 ·

Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією, попри те, що все це дуже важливо.

Нація - це сума подвигів.

Нині сума Української нації багатократно зростає щодня.

Ми живемо в добу героїв.

Герої гинуть, але подвиги примножуються.

Ми плачемо за кожною втратою, ми стікаємо кровʼю. Але наші нащадки будуть заздрити нашому щастю.
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26.06.2022 19:51 Ответить
самовідданий вчинок одніє людини - надихає сотні людей.
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27.06.2022 00:46 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.06.2022 19:52 Ответить
по воле старого ******** погибают такие светлые хлопцы. Вечная Слава, тебе Герой.
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26.06.2022 19:58 Ответить
Хоч ікону пиши тільки позитив породжує молодий воїн -митець !
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26.06.2022 20:00 Ответить
Святими стають ті, хто приймає смерть і муку, аби врятувати інших.
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27.06.2022 00:50 Ответить
Вічна шана Герою!!!!!! Втрачаємо кращих
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26.06.2022 20:11 Ответить
**** війна, рашисти всі винні, всі 120 мільйонів заслуговують здохнути свинячою смертю.
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26.06.2022 20:12 Ответить
Невимовно боляче. Чому повинен загинути такий хлопець!?
А якийсь Лисий живе собі. і не тільки користі не приносить, а ще й ганьбить Україну.
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26.06.2022 20:16 Ответить
Больно смотреть все это. Лучший цвет нации погибает. Вообще нельзя пускать молодых парней на фронт у которых нет детей.
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26.06.2022 20:19 Ответить
АНГЕЛ УКРАЇНИ..... боляче ,дуже,що такі по віку= діти ,а по суті -наймужніші в світі ВОЇНИ-ЧОЛОВІКИ ідуть на небо.....
москалі мають здохнути ,швидко,болюче, їх матері мають ховати своїх ********* кожен день ......пачками.....сотнями.....московія здохне....інакше не може бути.....НА НЕБІ НАШІ АНГЕЛИ.....СЛАВА УКРАЇНІ
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26.06.2022 20:20 Ответить
Яка світла людина. Господи, невже за правду треба платити аж так надмірно, своїм майбутнім ?
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26.06.2022 20:33 Ответить
Без кома в горлі дивитися неможливо.Спи ,Герою.Сподіваюся твої побратими помстяться за тебе та інших .Можливо й дитя твоє вже народиться в вільній Україні.Ти не вмер.Ти пішов ,бо так мало статися.Споглядай за нами з неба.Слава та вічна пам'ять.
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26.06.2022 20:35 Ответить
Не знаю де я чув.Але колись наймолодших синів чи єдиних в сім'ї в козацьких військах клали позаду,щоб не знищувати наймолодших .Може дурницю тут пишу,але якась логіка в цьому була.Не закликаю ні до чого,а лиш приходять думки,а якби таких смертей уникнути в майбутньому.Вічна Пам'ять.
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26.06.2022 20:40 Ответить
та жодної дурні пан не написав, треба турбуватися про майбутнє нації, стільки хлопців полягло і дітей не мали, а довбаний стремоусов вже пятьох наробив.
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27.06.2022 00:55 Ответить
На жаль гинуть кращі .Слава герою !
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26.06.2022 20:58 Ответить
Будь проклята ця гнідна росея на віки вічні !!!!
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26.06.2022 21:14 Ответить
Який хлопець гарний. Як шкода. Слів немає. Найкращі українці гинуть. Вічна йому пам, ять!
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26.06.2022 21:48 Ответить
Яка світла людина! Світла пам"ять...
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26.06.2022 21:58 Ответить
Слів немає, серце крається...
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26.06.2022 22:18 Ответить
Такі світлі люди покидають нас ,а такий непотріб ,я к аристович ,баканов ,буданов ,данілов,зеленський ,єрмак і їм подібні будуть плодитись.
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26.06.2022 22:58 Ответить
Справжній воїн світла ,воїн добра.
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26.06.2022 23:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.06.2022 23:26 Ответить
R.I.P. Герою Слава! Людині Слава!!!💙💛💙💛😢😢😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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26.06.2022 23:38 Ответить
Біль та горе несе нам московітська орда !!
Будьте ви прокляті навіки , русофашисти 😡

Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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26.06.2022 23:59 Ответить
Капец, только 22 года исполнилось парню, будьте прокляты твари рашистские, на все века.
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27.06.2022 11:27 Ответить
 
 