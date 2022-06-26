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Зеленський (17420) ППО (1824)

Про надання Україні сучасної ППО говоримо з партнерами щоденно, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в "Охматдиті". Також поранена її мати. До речі, громадянка росії. Ось так. Їй у нашій державі нічого не загрожувало, вона була у повній безпеці, поки у самій же росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця.

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Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога.

Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі.

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Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для росії бити знову й знову. Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти.

Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися у Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо.

Але це можливо, тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти росії. Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні й у Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективної системи ПВО/ПРО в Україні, - Резніков

Звичайно, немає у росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя.

Говорив сьогодні про це з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можемо посилити оборонну підтримку для України і як іще можемо посилити санкційний тиск на росію. Подякував Джастіну за вже надану допомогу – одну з найбільш відчутних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
А свое собственное ПВО ты саботировал по чьему приказу?
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26.06.2022 23:29
+17
А ракетну програму похерив бо це від Пороха. Тепер верещить як той злидень.
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26.06.2022 23:45
+17
Клистроны, изьятые из РЛС , вернули на место только после 3 месяцев ежедневных обстрелов. Это даже не саботаж, это предательство.
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27.06.2022 00:30
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А свое собственное ПВО ты саботировал по чьему приказу?
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26.06.2022 23:29 Відповісти
40 лямов зєлєні і два роки на розробку власного ЗРК треба було. Дороги були важливішими.
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26.06.2022 23:49 Відповісти
Клистроны, изьятые из РЛС , вернули на место только после 3 месяцев ежедневных обстрелов. Это даже не саботаж, это предательство.
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27.06.2022 00:30 Відповісти
ага, некажи
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27.06.2022 00:40 Відповісти
з Коростильовим не знайшов часу поговорити - треба було всього 40 млн. дол та 2 роки і вже б мали власну ППО з дальністю 100 км ,

а скільки ще розробок ППО у Коростильова !!!!!
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
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27.06.2022 01:36 Відповісти
для ракет ППО потрібен Порох !
а не ваЗЕлін...
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27.06.2022 01:43 Відповісти
ППО на базі «Ві́льха-М» - аналог НАСАМ з дальністю 100 км
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку

В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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27.06.2022 01:56 Відповісти
Це все так , Але давайте вже після війни розбиратимемося , після нашої Перемоги над російськими тварями, там проблема не в Зеленському нагорі, Зеленський це Розмовляюча голова , з роллю стендапера він справляється добре ,там проблема в Єрмаку, Татарові, в Арахамії і у всіх цих Підляках..
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27.06.2022 06:40 Відповісти
з "Єрмаком, Татаровим, в Арахамієй і всіма цими Підляками.." не буде ніяких "після війни"!
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27.06.2022 10:30 Відповісти
Какая ППО сможет перехватить одновременно десятки ракет выпущенные по разным городам? Только удары по вражеской территории, аеродромам с ракетоносцами, бухтам с кораблями и нефте-газохранилищам способно угомонить рашистов.
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26.06.2022 23:30 Відповісти
Patriot способен перехватывать самолеты носители над территорией врага - даже отстреляться не успеют.
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26.06.2022 23:35 Відповісти
дорого
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26.06.2022 23:50 Відповісти
А якщо по land lease ?
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27.06.2022 06:42 Відповісти
не здатен,не ***** зелене,як не знаєш то не *****,таке може тільки SM3 останньої модифікації,і він входить в комплекс ПРО з системою керування Іджис
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27.06.2022 14:37 Відповісти
Про це треба було говорити ,коли ти виграв вибори.Хоч ніколи непізно,але час -це жертви,котрих могло бути менше.
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26.06.2022 23:31 Відповісти
Интересно с теперешней риторикой на каком месте президентских выборов неЛох бы оказался?)
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26.06.2022 23:33 Відповісти
Отож, а треба вибирати не по риторицi а по дiях.
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27.06.2022 06:43 Відповісти
Нужны дальнобойные системы ПВО способные перехватывать самолеты носители над территорией врага.
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26.06.2022 23:34 Відповісти
над Каспійським морем ?
з дальністю 5 тис. км ?

шановний, вчіть матчасті ракет !!!
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27.06.2022 01:38 Відповісти
не звертайте уваги,це місцевий долбодятел,який навіть вікіпедію не здатен почитати
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27.06.2022 14:39 Відповісти
А як же ахсфальт
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26.06.2022 23:39 Відповісти
Не помагає
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26.06.2022 23:48 Відповісти
У Зелупи і асфальт такий як у його друга Колі-мітбола броніки.І те і друге пробивається простим ножем.
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27.06.2022 00:11 Відповісти
А ракетну програму похерив бо це від Пороха. Тепер верещить як той злидень.
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26.06.2022 23:45 Відповісти
Відео 1998 року Пороху 32 роки Найцікавіше починається, як на мене, на 2:37.
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26.06.2022 23:48 Відповісти
Свої шланги для поливу продало, а просиш в сусіда. Ось як воно наразі діє.
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26.06.2022 23:46 Відповісти
Єдине, що вміє - працювати язиком. Навіть за час своєї каденції міг би налагодити оборонку...великий мангальщик блін...перемовини в нього..
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26.06.2022 23:47 Відповісти
Скажи мне, Шашлычник,
А где ПВО ?
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27.06.2022 01:45 Відповісти
Не смішіть, будь ласка, бо це не смішно.
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27.06.2022 06:46 Відповісти
Та те що в нас ппо,воно дуже хороше.Просто величезну територію потрібно покривати і його не вистачає.
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27.06.2022 00:01 Відповісти
Треба своє шоб було. Шоб покрить все.
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27.06.2022 00:20 Відповісти
Хорошо изображать из себя героя нации и мученника и просить от запада журавля в небе . А где твоя синица в руках ? Сам упомянул про минометные обстрелы . С учетом их дальности , они возле самой границы . Это не 1500 км. до Каспия . Их уже накрыли , уничтожили ?
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27.06.2022 00:02 Відповісти
Україні перш за все потрібен ******** президент, а не балалайка.
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27.06.2022 01:22 Відповісти
+ 100 !!!
для ракет ППО потрібен Порох !
а не ваЗЕлін...
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27.06.2022 01:42 Відповісти
Асфальтом прикриватися будемо, це найкращий варіант. ПреЗедент в надійному місці там гроші на асфальті не крали, там гроші власні заплатили за ППО.
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27.06.2022 06:57 Відповісти
Ермак обсуждает, и одновременно звонит своему другу Козаку...
Интересно, а выборы нового прокурора антикоррупционного тоже каждый день обсуждаете.
Сцуки, попрошайки лживые...
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27.06.2022 09:15 Відповісти
 
 