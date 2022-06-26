Про надання Україні сучасної ППО говоримо з партнерами щоденно, - Зеленський

Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в "Охматдиті". Також поранена її мати. До речі, громадянка росії. Ось так. Їй у нашій державі нічого не загрожувало, вона була у повній безпеці, поки у самій же росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця.

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Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога.

Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі.

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Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для росії бити знову й знову. Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти.

Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися у Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо.

Але це можливо, тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти росії. Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні й у Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше.

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Звичайно, немає у росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя.

Говорив сьогодні про це з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можемо посилити оборонну підтримку для України і як іще можемо посилити санкційний тиск на росію. Подякував Джастіну за вже надану допомогу – одну з найбільш відчутних.

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