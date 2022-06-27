Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц
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Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Всі члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Garry Grant
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+9 Папєрєднік
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.06.2022 06:52
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Будь ласка, зачекайте...
Пожинайте, придурки, результати своєї боротьби зі здоровим глуздом впродовж двох років.
Дебіли. Таке накоїти.
на них ракети з бомбами не падають!
Я також живу у країні великої сімки.
Ну так, ціни зросли швидше аніж звичайно, відсотки на позики підвищуються. Але катастрофи у повсякденому житті не спостерігається.
Може тому що моя країна не привязувала свою економіку у залежність від ресурсного постачання мокшандії?
Звичайно ЄС з 1/6 економічної контрибуції у світову економіку має сьогодні проблеми. Але проблеми подібного характеру виникали раніше і будуть виникати і у майбутньому. І завжди вирішувалися. Винятковість капіталістичної системи економіки у її гнучкости і здібности швидко адаптовуватися до нових умов. Нажаль останні десятиліття країни Європи занадто загралися у соціалізм, за що доведется розплачуватися.
В них "може бути лихо" , в українців лихо коїться вже 122 дні .
Немовлят вбивають !
Кожен день гинуть найкрайщі й найщиріші вояки .
В одному Маріуполі 23 тисячи це офіційні цифри , а в реалі там може й 100 тисяч , й 120 тисяч !
Й чим хто може допомогти українцям . Хто поверне тих , кого вже вбили ?!
Ніхто воювати й вмирати за українцських вояк не збираєтся .
Певні країни навіть від санкцій відверто відмовляєтся ...
А продовольче питання - це покий ще питання виключно грошей товтосумів . Комусь доведеться додадково субсидувати дороге борошно з США , Канади , Австралії . Й купляти в Аргентині й Бразилії за великі гроші яловину й віддавати як гуманітарку в Єгипет чи в Бангладеш
Той же таки експорт зерна вже відбувається через країни ЄС, ту ж таки Польщу, з вивозом зерна через порти Гданська. Експорт через Румунію, Дунай. Тим більше, що ця проблема є абсолютно штучною. Бо зерно, зазвичай, весь час, експортувалося, головним чином, взимку. Така особливість його торгівлі на фінансовому ринку. І для тих же таки країн Азії, Африки, Україна, ще до 24 лютого продала 42 мільйона тон - вже забезпечивши ці країни зерном на весь рік. Приблизно стільки ж Україна експортувала щороку.
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю. А ви розносите тут ці ворожі наративи про начебто "голод" без українського зерна десь в Африці.