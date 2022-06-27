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Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Всі члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми", - зазначив він.

Також читайте: Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Ну давайте ще кліматом стурбуйтесь. І ми тут в Україні разом з вами. Дебіли,*****.
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27.06.2022 06:47
+9
Знову ця стурбованість, знову скиглять.
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27.06.2022 06:45
+8
Так треба не стурбовуватись постійно а усунути причину-1,5-го обісраного бункерного лапотного ублюдка на підборах...
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27.06.2022 06:52
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Знову ця стурбованість, знову скиглять.
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27.06.2022 06:45 Відповісти
Ну давайте ще кліматом стурбуйтесь. І ми тут в Україні разом з вами. Дебіли,*****.
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27.06.2022 06:47 Відповісти
Так розженіть російські кораблі з Чорного моря які блокують наші порти в Одесі і вивозять наше зерно з Маріуполя та Миколаєва, у вас всі карти в руках, треба просто не бздiти а діяти.
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27.06.2022 06:50 Відповісти
Так треба не стурбовуватись постійно а усунути причину-1,5-го обісраного бункерного лапотного ублюдка на підборах...
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27.06.2022 06:52 Відповісти
Как же может продолжаться развитие экономики, если они своими руками подрубили её корни? Удобрения, металлургия, ГСМ, требуют много энергии и сырья. Дешевые энергия и сырьё это основа промышленности и сельского хозяйства и переработки. А если целые отрасли закрываются, а другие становятся нерентабельными из-за Индии и Китая, то тут не до Украины. Самим средств не хватает. Надо кормить безработных, социальную помощь малоимущим оказывать. А граждане уже привыкли к высокому уровню жизни и на следующих выборах переформатируют нынешнюю власть. В интересное время мы живём.
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27.06.2022 06:59 Відповісти
Серйозно ? Ай-яй-яй.

Пожинайте, придурки, результати своєї боротьби зі здоровим глуздом впродовж двох років.

Дебіли. Таке накоїти.
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27.06.2022 07:10 Відповісти
дави голодом европу
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27.06.2022 07:11 Відповісти
нічо їм не буде...
на них ракети з бомбами не падають!
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27.06.2022 07:13 Відповісти
Цікаво дізнатись про рівень стурбованості.
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27.06.2022 07:22 Відповісти
Та що ви кажете пане Шольц?!
Я також живу у країні великої сімки.
Ну так, ціни зросли швидше аніж звичайно, відсотки на позики підвищуються. Але катастрофи у повсякденому житті не спостерігається.
Може тому що моя країна не привязувала свою економіку у залежність від ресурсного постачання мокшандії?

Звичайно ЄС з 1/6 економічної контрибуції у світову економіку має сьогодні проблеми. Але проблеми подібного характеру виникали раніше і будуть виникати і у майбутньому. І завжди вирішувалися. Винятковість капіталістичної системи економіки у її гнучкости і здібности швидко адаптовуватися до нових умов. Нажаль останні десятиліття країни Європи занадто загралися у соціалізм, за що доведется розплачуватися.
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27.06.2022 07:23 Відповісти
Якщо не арештовувати Меркельшу - німецька політична корупція і надалі продукуватиме кризи , голод і війни по всьому світі .
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27.06.2022 07:29 Відповісти
Что то я не припомню, что бы при Меркельше были кризис, голод и войны.
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27.06.2022 07:47 Відповісти
Те що ми спостерегаємо сьогодні і є наслідком її політики , про-російський дурень
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27.06.2022 08:05 Відповісти
Ангеле пусть привет передаст взростили маньяка и теперь они волнуються
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27.06.2022 07:45 Відповісти
ну так допомогли б нам швидше побороти маньяка, воно може й налагодилося б
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27.06.2022 07:54 Відповісти
Стурбованец ты наш)
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27.06.2022 08:19 Відповісти
присоединим сибирскую народную республику к Евросоюзу и будет вам валом сырья, не очкуйте
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27.06.2022 08:36 Відповісти
москвы уже не будет, потому что чокнутого рашисты не собираются останавливать, прилетит ответка на запуск из искандера с территории белоруссии по западу
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27.06.2022 08:41 Відповісти
а нужно было сразу.ещё в 14 году на уровне ООН обуздать агрессора-россию .а не быть "глубокообеспокоенными ситуацией"...тогда бы ни обеих войн не было бы,ни кризисов,ни надвигающегося продовольственного кризиса...А самое главное - ИМЕННО ГЕРМАНИЯ сыграла "главную скрипку" в том,что агрессор в своё время не был сразу пресечён..И Германия должна понести за этот кризис глобальной экономики свою часть ответственности
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27.06.2022 09:07 Відповісти
Все йде своїм ходом. Все так було задумано.
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27.06.2022 09:26 Відповісти
Похер на африканців !

В них "може бути лихо" , в українців лихо коїться вже 122 дні .
Немовлят вбивають !
Кожен день гинуть найкрайщі й найщиріші вояки .
В одному Маріуполі 23 тисячи це офіційні цифри , а в реалі там може й 100 тисяч , й 120 тисяч !

Й чим хто може допомогти українцям . Хто поверне тих , кого вже вбили ?!
Ніхто воювати й вмирати за українцських вояк не збираєтся .
Певні країни навіть від санкцій відверто відмовляєтся ...

А продовольче питання - це покий ще питання виключно грошей товтосумів . Комусь доведеться додадково субсидувати дороге борошно з США , Канади , Австралії . Й купляти в Аргентині й Бразилії за великі гроші яловину й віддавати як гуманітарку в Єгипет чи в Бангладеш
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27.06.2022 11:28 Відповісти
до чого тут Африка та борошно?
Той же таки експорт зерна вже відбувається через країни ЄС, ту ж таки Польщу, з вивозом зерна через порти Гданська. Експорт через Румунію, Дунай. Тим більше, що ця проблема є абсолютно штучною. Бо зерно, зазвичай, весь час, експортувалося, головним чином, взимку. Така особливість його торгівлі на фінансовому ринку. І для тих же таки країн Азії, Африки, Україна, ще до 24 лютого продала 42 мільйона тон - вже забезпечивши ці країни зерном на весь рік. Приблизно стільки ж Україна експортувала щороку.
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю. А ви розносите тут ці ворожі наративи про начебто "голод" без українського зерна десь в Африці.
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27.06.2022 12:33 Відповісти
 
 