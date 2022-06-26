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Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що міжнародна підтримка України викликає у російського диктатора Володимира Путіна "головний біль", про що свідчать чергові обстріли Києва окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Шольца, ракетні удари Росії по житлових будинках Києва "демонструють важливість міжнародної єдності у підтримці України".

"Можна з упевненістю сказати, що Путін не зважав на це, і це досі викликає у нього головний біль - величезна міжнародна підтримка України, але, звісно, також мужність і відвага українців у захисті своєї країни", - пояснив канцлер ФРН.

Він зазначив, що ракетний обстріл Києва показує правильну позицію західних країн, які продовжують підтримувати Україну.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
лучшее средство от головной боли *****, как и раньше было - гильйотина
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26.06.2022 17:42
+13
"Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину."

Звучит не очень, и даже дико. Правильная позиция западных стран должна быть такой, чтобы наносить ракетные удары у них не было никакой возможности и без шансов на успешное выполнения подобных задач.
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26.06.2022 17:47
+13
Міжнародна допомога повинна викликати у путлєра не головний біль, а дитчайшу СРАЧКУ. Тому пане Чтольц в цій "страві" треба змінити інгредієнти, щоб біль розпочався не в голові, а в сраці у плішивего.
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26.06.2022 17:48
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Шульц робить успіхи в саморозвитку... дивись, може, колись стане українським націоналістом Шульценком поряд з Джонсонюком
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26.06.2022 17:40 Відповісти
Навряд чи. Надто довго цей німецький бюрократ залежав від кацапської зарази: від ******, ринку збуту та енергоносіїв.
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26.06.2022 18:58 Відповісти
лучшее средство от головной боли *****, как и раньше было - гильйотина
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26.06.2022 17:42 Відповісти
Макрон толк в этом знает👍А Шольц по колесованию больше☝❗
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26.06.2022 17:47 Відповісти
Ждём когда головную боль у бункерного упыря сменит попаболь
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26.06.2022 17:42 Відповісти
Це лікується посадженням на палю,діаметром понад 30 мм !!))
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26.06.2022 18:20 Відповісти
Этот этап не интересен. Надо чтобы постоянную головную боль испытывало народонаселение *********. Зачем скрывать что в происходящем варварстве виновато все население рашки?
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26.06.2022 17:42 Відповісти
Население подвергнется перепрограммированию☝ Это будут милейшие люди❗
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26.06.2022 17:48 Відповісти
после того, как 850лет были дикарями?
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26.06.2022 18:09 Відповісти
Щольценко и Джонсонюк бункерфюреру по ночам в кошмарах снятся. Вот только боевой конь Лавров постоянно подводит уйти от погони, слишком обдолбанный коксом коняра попался.
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26.06.2022 17:46 Відповісти
"Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину."

Звучит не очень, и даже дико. Правильная позиция западных стран должна быть такой, чтобы наносить ракетные удары у них не было никакой возможности и без шансов на успешное выполнения подобных задач.
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26.06.2022 17:47 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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26.06.2022 18:06 Відповісти
шольц имел в виду, что рф потратит все ракеты на обстрелы Украины, после чего стрелять по берлину уже нечем будет
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26.06.2022 18:11 Відповісти
Міжнародна допомога повинна викликати у путлєра не головний біль, а дитчайшу СРАЧКУ. Тому пане Чтольц в цій "страві" треба змінити інгредієнти, щоб біль розпочався не в голові, а в сраці у плішивего.
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26.06.2022 17:48 Відповісти
Так чом би вам гуртом не відрубати йому голову? Таким чином ви й літсо йому сахранітє, й в нього голова боліти перестане
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26.06.2022 17:51 Відповісти
Не провокативно, проте є особиста думка, що Західна Європа має отакий собі застеріг щодо надто могутнього озброєння України, з яким наша країна разом із досвідченими вояками може стати ліпшою европейською воєнізованою країною - вимушено, звісно.
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26.06.2022 17:53 Відповісти
Таку думку ще у квітні чи травні озвучував наш колишній посол в США Чалий.
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26.06.2022 18:36 Відповісти
Да ничего у Путина не болит. Тем более от балабола Шольца. Уверен. ему доложили о Северодонецке, и у них там праздник.
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26.06.2022 17:57 Відповісти
У параноїків в голові завжди свято!!!))
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26.06.2022 18:26 Відповісти
Потрібна не головна біль, а ракета в дупі.
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26.06.2022 17:59 Відповісти
Додайте жару вже, пане Шольц! Не стримуйте себе!
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26.06.2022 17:59 Відповісти
шольц і Байда пресуху дають, прямо зараз, в прямому ефірі
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26.06.2022 18:26 Відповісти
Да срать путину на этих импотентов.
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26.06.2022 18:46 Відповісти
Ой, та часом не твоя сцикливо-запізніла "допомога", ************** ти німецький?
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26.06.2022 18:55 Відповісти
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26.06.2022 20:19 Відповісти
 
 