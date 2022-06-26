РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14854 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
7 774 25
война (46696) Киев (24533) обстрел (20132) Путин (29860) Шольц Олаф (545)

Международная поддержка Украины вызывает у Путина головную боль, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что международная поддержка Украины вызывает у российского диктатора Владимира Путина "головную боль", о чем свидетельствуют очередные обстрелы Киева оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Шольца, ракетные удары России по жилым домам Киева "демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины".

"Можно с уверенностью сказать, что Путин не считался с этим, и это до сих пор вызывает у него головную боль - огромная международная поддержка Украины, но, конечно, также мужество и отвага украинцев в защите своей страны", - пояснил канцлер ФРГ.

Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего мужчины. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
лучшее средство от головной боли *****, как и раньше было - гильйотина
показать весь комментарий
26.06.2022 17:42
+13
"Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину."

Звучит не очень, и даже дико. Правильная позиция западных стран должна быть такой, чтобы наносить ракетные удары у них не было никакой возможности и без шансов на успешное выполнения подобных задач.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:47
+13
Міжнародна допомога повинна викликати у путлєра не головний біль, а дитчайшу СРАЧКУ. Тому пане Чтольц в цій "страві" треба змінити інгредієнти, щоб біль розпочався не в голові, а в сраці у плішивего.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шульц робить успіхи в саморозвитку... дивись, може, колись стане українським націоналістом Шульценком поряд з Джонсонюком
показать весь комментарий
26.06.2022 17:40 Ответить
Навряд чи. Надто довго цей німецький бюрократ залежав від кацапської зарази: від ******, ринку збуту та енергоносіїв.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:58 Ответить
лучшее средство от головной боли *****, как и раньше было - гильйотина
показать весь комментарий
26.06.2022 17:42 Ответить
Макрон толк в этом знает👍А Шольц по колесованию больше☝❗
показать весь комментарий
26.06.2022 17:47 Ответить
Ждём когда головную боль у бункерного упыря сменит попаболь
показать весь комментарий
26.06.2022 17:42 Ответить
Це лікується посадженням на палю,діаметром понад 30 мм !!))
показать весь комментарий
26.06.2022 18:20 Ответить
Этот этап не интересен. Надо чтобы постоянную головную боль испытывало народонаселение *********. Зачем скрывать что в происходящем варварстве виновато все население рашки?
показать весь комментарий
26.06.2022 17:42 Ответить
Население подвергнется перепрограммированию☝ Это будут милейшие люди❗
показать весь комментарий
26.06.2022 17:48 Ответить
после того, как 850лет были дикарями?
показать весь комментарий
26.06.2022 18:09 Ответить
Щольценко и Джонсонюк бункерфюреру по ночам в кошмарах снятся. Вот только боевой конь Лавров постоянно подводит уйти от погони, слишком обдолбанный коксом коняра попался.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:46 Ответить
"Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину."

Звучит не очень, и даже дико. Правильная позиция западных стран должна быть такой, чтобы наносить ракетные удары у них не было никакой возможности и без шансов на успешное выполнения подобных задач.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:47 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
26.06.2022 18:06 Ответить
шольц имел в виду, что рф потратит все ракеты на обстрелы Украины, после чего стрелять по берлину уже нечем будет
показать весь комментарий
26.06.2022 18:11 Ответить
Міжнародна допомога повинна викликати у путлєра не головний біль, а дитчайшу СРАЧКУ. Тому пане Чтольц в цій "страві" треба змінити інгредієнти, щоб біль розпочався не в голові, а в сраці у плішивего.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:48 Ответить
Так чом би вам гуртом не відрубати йому голову? Таким чином ви й літсо йому сахранітє, й в нього голова боліти перестане
показать весь комментарий
26.06.2022 17:51 Ответить
Не провокативно, проте є особиста думка, що Західна Європа має отакий собі застеріг щодо надто могутнього озброєння України, з яким наша країна разом із досвідченими вояками може стати ліпшою европейською воєнізованою країною - вимушено, звісно.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:53 Ответить
Таку думку ще у квітні чи травні озвучував наш колишній посол в США Чалий.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:36 Ответить
Да ничего у Путина не болит. Тем более от балабола Шольца. Уверен. ему доложили о Северодонецке, и у них там праздник.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:57 Ответить
У параноїків в голові завжди свято!!!))
показать весь комментарий
26.06.2022 18:26 Ответить
Потрібна не головна біль, а ракета в дупі.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:59 Ответить
Додайте жару вже, пане Шольц! Не стримуйте себе!
показать весь комментарий
26.06.2022 17:59 Ответить
шольц і Байда пресуху дають, прямо зараз, в прямому ефірі
показать весь комментарий
26.06.2022 18:26 Ответить
Да срать путину на этих импотентов.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:46 Ответить
Ой, та часом не твоя сцикливо-запізніла "допомога", ************** ти німецький?
показать весь комментарий
26.06.2022 18:55 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2022 20:19 Ответить
 
 