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G-7 (706) інвестиції (544)

G7 інвестує 600 млрд доларів у країни, що розвиваються, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

семерка

Лідери "Великої сімки" пообіцяли залучити 600 мільярдів доларів приватних і державних коштів протягом п'яти років для фінансування необхідної інфраструктури в країнах, що розвиваються, і протидії міжнародній ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Байден заявив, що Сполучені Штати мобілізують 200 мільярдів доларів у вигляді грантів, федеральних фондів і приватних інвестицій протягом п'яти років для підтримки проєктів у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, які допомагають боротися зі зміною клімату, а також покращують глобальну охорону здоров'я, гендерну рівність і цифрову інфраструктуру.

"Я хочу внести ясність. Це не допомога чи благодійність. Це інвестиції, які принесуть прибуток всім", - сказав Байден, додавши, що це дозволить всім країнам побачити конкретні переваги партнерства.

Європа також мобілізує 300 мільярдів євро за той же період, щоб створити стійку альтернативу китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", яку голова КНР Сі Цзіньпін анонсував у 2013 році. Лідери Італії, Канади, Великої Британії, Франції та Японії також мають намір брати участь в ініціативі країн "Великої сімки".

Інвестиційна схема Китаю передбачає створення сучасної версії стародавнього торгового маршруту Шовкового шляху з Азії до Європи. Чиновники Білого дому заявили, що цей план не приніс відчутної користі багатьом країнам, що розвиваються.

Також читайте: Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц

Автор: Наталя Джума
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В развивающихся странах рождаемость большая☝
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27.06.2022 08:06 Відповісти
Короче, будут воевать с Китаем. Китай думал что он один может покупать правительства за деньги.
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27.06.2022 08:10 Відповісти
Экономическая война с Китаем уже идет. И давно
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27.06.2022 08:24 Відповісти
китай покупає те що раша не встигла
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27.06.2022 08:52 Відповісти
Об этом какой-то американский футурист рассказывал. Что конфликт Росии и Европы приведет к тому что европейские страны начнут конкурировать с Китаем за ресурсы в третьих странах. И Китай конкуренцию проиграет. Видимо этот процесс начался.
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27.06.2022 08:11 Відповісти
Больша́я семёрка (англ. Group of Seven - «Гру́ппа семи́», G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

‼️‼️‼️иногда бывает такой бред «:Лідери Італії, Канади, Великої Британії, Франції та Японії також мають намір брати участь в ініціативі країн "Великої сімки". Джерело: https://censor.net/ua/n3350387

читаемо уважно Лідери великої сімки ТАКОЖ МАЮТЬ БРАТИ УЧАСТЬ В ІНІЦІАТИВИ лідерів великої сімки 🤣🤣
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27.06.2022 08:21 Відповісти
так а чого вони встидаються? вже би написали 666, як має бути!
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27.06.2022 08:32 Відповісти
мало бути 777, як портвейн або гаубиця
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27.06.2022 08:49 Відповісти
 
 