G7 інвестує 600 млрд доларів у країни, що розвиваються, - Reuters

Лідери "Великої сімки" пообіцяли залучити 600 мільярдів доларів приватних і державних коштів протягом п'яти років для фінансування необхідної інфраструктури в країнах, що розвиваються, і протидії міжнародній ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Байден заявив, що Сполучені Штати мобілізують 200 мільярдів доларів у вигляді грантів, федеральних фондів і приватних інвестицій протягом п'яти років для підтримки проєктів у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, які допомагають боротися зі зміною клімату, а також покращують глобальну охорону здоров'я, гендерну рівність і цифрову інфраструктуру.

"Я хочу внести ясність. Це не допомога чи благодійність. Це інвестиції, які принесуть прибуток всім", - сказав Байден, додавши, що це дозволить всім країнам побачити конкретні переваги партнерства.

Європа також мобілізує 300 мільярдів євро за той же період, щоб створити стійку альтернативу китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", яку голова КНР Сі Цзіньпін анонсував у 2013 році. Лідери Італії, Канади, Великої Британії, Франції та Японії також мають намір брати участь в ініціативі країн "Великої сімки".

Інвестиційна схема Китаю передбачає створення сучасної версії стародавнього торгового маршруту Шовкового шляху з Азії до Європи. Чиновники Білого дому заявили, що цей план не приніс відчутної користі багатьом країнам, що розвиваються.

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