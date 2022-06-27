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Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими.

Про це він заявив лідерам G7 під час свого онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Reuters.

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Як зазначається, глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
Закінчення війни і перемога - це зовсім різні речі.
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27.06.2022 13:14
+42
Мы тоже этого хотим, но боюсь, что зимы имеем в виду разные...
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27.06.2022 13:12
+41
И окончание войньі тоже видим по разному.
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27.06.2022 13:15
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пиши лист Санта-Байдану та діду путіну з побажанням під ялинку та вчи віршик
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27.06.2022 14:05 Відповісти
Рабzzeя напала 1 Марта 2014 года...Валька Полстакана обьявила...Ze на фронте с первого дня...Опытный чувак...
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27.06.2022 14:05 Відповісти
Хотелкин. Ты хочешь летом Трускавец, а зимой Буковель. Всё!
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27.06.2022 14:06 Відповісти
Тю, а чого не до 1 вересня? Зєля - барига? Торгує на крові?
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27.06.2022 14:06 Відповісти
Тох-тибидох !!! А зима чтобы была осенью.... а осень - прямо сейчас...по вовину хотению-зеленому велению... снип-снап-сноп...
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27.06.2022 14:18 Відповісти
Ну, до зими, мабудь, не вийде, а от до середини лютого 2023 року окупаційне угрупування на території України вже не протримається, а буде розбите й щезне.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашита цікава цифра - поріг своїх загиблих вояків внаслідок воєнної операції (читай - війни). Становить вона 100 тисяч. Після досягнення цієї планкипотрібно негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 124 доби - 35 тис. особового складу, тобто приблизно 282 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для повного розгрому ворожого угрупування: трохи більше як сім з половиною місяців = 230 діб (100000 - 35000)/282.
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Интенсивность обнуления оккупантов может быть разной. В начале войны по 1000 ванек в день отправлялось на концерт кабздона. Сейчас 100-300. Если Запад даст наконец оружие в серьезных количествах, то скорость обнуления ванек может достигнуть 2000 в сутки или более, тогда и война окончится раньше. Я не думаю, что в рашке вопрос в чел.ресурсе. Там вопрос в технике. Чем быстрее у них кончится техника, тем быстрее кончится война.
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27.06.2022 14:59 Відповісти
Рашка може тупо обстрілювати Україну зі своєї території і Білорусі навіть після завершення бойових дій на нашій території, при чому завадити чи обстрілювати їх у відповідь (президент пообіцяв це партнерам) буде практично не можливо. Такий варіант життя в Україні при постійних/періодичних обстрілах теж можливий і це буде той якраз "поганий мир" замість "гарної війни".
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Теж питання озброєння. При великій щільності ПВО та ПРО можливо обстріли мінімізувати чи зовсім виключити. А взагалі ракети ATACMS тільки стримають рашистів від обстрілів на 100%.
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27.06.2022 21:02 Відповісти
Дену большой респект за очень серьёзную арифметику войны:

убедительный и реалистичный анализ. Людишек в Московии никогда не считали и не жалели, бабы новых наржают:

а вот всякое военное железо у московитов часто в дефиците.
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28.06.2022 01:36 Відповісти
нужна проста перестать стрілять
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27.06.2022 14:25 Відповісти
Починати потрібно звідси і послідовно ,тут корінь зла і конвеєр зради ,так що як бачимо старе з 1991 року керівництво серйозно по вуха .........

https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/11/27/4394424/index.amp

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41417956
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27.06.2022 14:26 Відповісти
p.s. якщо не знайде то так https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
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27.06.2022 14:30 Відповісти
План такой. Запад не даёт больше оружия. Украина просто перестает стрелять. Линия фронта откатывается до Днепра и вуаля, можно даже до осени справится.

А если серйозно, то не для того все это начиналось, чтобы заморозится где-то по середине.
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27.06.2022 14:33 Відповісти
Даже не представляю чтобы произошло с вьетнамской армией, если бы у них рулили вагнеровские ермаки, абрамовские арахамии, фсбшные демченко- бакановы и прочие люськи- аристовичи 🤣🤣🤣
---------------------------
9 февраля 1979 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение о начале боевых действий.
У вьетнамской границы сосредоточили 44 дивизии общей численностью 600 тысяч человек. На территорию вражеского государства удалось попасть только 250 тысячам.
По другую сторону им противостояли 100 тысяч человек из вьетнамских пограничных войск и народного ополчения.
5 марта во Вьетнаме объявили всеобщую мобилизацию. После этого руководство КНР прекратило наступление и начало выводить свои войска. Окончательно боевые действия прекратились 16 марта
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27.06.2022 14:36 Відповісти
У радянсько-фінську 1939-1940 були схожі пропорції і по ОС, і по зброї та техніці. За підсумками втрати фінів склали десь 65-70 тис., сов'єтів - 250 тис.
Все впирається в тактику. Не можна втягуватись в позиційну війну зразка Першої Світової з противником, який має кратні переваги в техніці, передусім - в артилерії та авіації. Але по ходу саме в позиційну війну ми і втягнулись. Є лінія фронту, є багатоденні битви за одне село і багатотижневі битви за одне місто рівня райцентру.
Тепер можна і до цієї зими воювати, і до наступної...
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27.06.2022 16:49 Відповісти
Не забывайте, что ссср перебросил в Вьетнам, в тот период, порядка 3 дивизий вдв( к стати именно оттуда и пошло скручивание изолентой по два магазина).
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27.06.2022 20:05 Відповісти
а то потім йолкі!)
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27.06.2022 14:51 Відповісти
шашлички зимою якось не по темі. Хоча якщо під йолкою і горілки то вже нехай буде зимою
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27.06.2022 15:03 Відповісти
До зими якого року ?
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27.06.2022 15:15 Відповісти
где то посередине
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27.06.2022 15:17 Відповісти
Не 💨❗Шольц и др. не бросят Украину👍
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27.06.2022 15:25 Відповісти
Яке ще мирне врегулювання з рашкою, ідіоти? Тільки знищення її армії, перемога у війні з цією потворою та ліквідація її ядерного потенціалу поверне мир на планету!
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27.06.2022 15:22 Відповісти
зеЧмошный дед мороз
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27.06.2022 15:29 Відповісти
Есть один вопрос, что значит закончить войну, как он это понимает?
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27.06.2022 15:32 Відповісти
Он настаивает до зимы закончить войну? Значит хочет остановиться на том что есть. Он не говорит о возврате захваченных территории. Значит он согласен на временную капитуляцию так как он большой любитель "дипломатии ". Значит в дальнейшем планирует словесную перепалку с Путиным чтоб он добровольно вернул территории и ушел.
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27.06.2022 17:26 Відповісти
Який в вас є план контрнаступу?
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27.06.2022 21:05 Відповісти
Це вже було. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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27.06.2022 15:47 Відповісти
И почти три года кормил этой тухлятиной своих избирателей.
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27.06.2022 20:07 Відповісти
І не доразвинені виборці зеленського с задоволенням це їли,і знову з'ідять.
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27.06.2022 22:06 Відповісти
сначала ты красишь губы-глаза, надеваешь короткую юбку, снимаешь трусы, бухаешь до прикольного состояния и "паркуешься пританцовывая" в селе без церкви (т.е. в забитой деревне, с медведями), под зоной строгого режима, выискивая приключений на ровном асфальте..
и когда приключение, естественно, произошло летишь в суды и к знакомым и незнакомым дядям в поисках возмездия и компенсаций, бо больно и обидно... как-то так...
печально всё это, потому, что 2019м предупреждали, криком кричали, что эксперименты над людьми возможны только в лабораторных условиях и то, хотя бы, после мышей, но нарид оказался слишком вумным и прикольным.., - и "отгребли" все 100% в разной степени....(((

зы почему засланцы-паразиты дермаки-татаровы-бени - табу?.(
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27.06.2022 15:47 Відповісти
❗️Білорусь готується до вступу у війну! - Олег Жданов в ефірі нацмарафону «Єдині новини»

Ймовірність вторгнення військовий експерт оцінює як 50 на 50. Він вважає, що до 1 липня (саміт ОДКБ), наказ відданий не буде.

путін робитиме все, щоб примусити лукашенка вступити у війну. А завданнями зс білорусі буде:

1️⃣Втрутитися у війну. Це дасть рф змогу відрити другий фронт, і ми будемо змушені відтягувати свої сили зі східного напрямку.
2️⃣Намагання просуватися вздовж західного кордону України і Польщі з метою перерізання шляхів постачання західної військової допомоги.

Щодо масштабного контрнаступу ЗСУ - він можливий не раніше серпня.
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27.06.2022 15:47 Відповісти
Пеший наказ рашиського таракана ніхто з білоруських військових не виконав, не виконає і цього разу. Не переживай так.
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27.06.2022 17:07 Відповісти
ага, ми це вже проходили
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27.06.2022 20:05 Відповісти
Бо на зиму вже забронював готель в Омані з Абрамовичем.
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27.06.2022 15:49 Відповісти
почитав коментарі - ну не вірить ніїхто президенту1
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27.06.2022 16:03 Відповісти
Прікинь!
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27.06.2022 22:09 Відповісти
"Війни починають, коли хочуть, але кінчають - коли можуть". © Нікколо Макіавеллі

"Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її". © Джордж Оруелл
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27.06.2022 16:29 Відповісти
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27.06.2022 16:33 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими.", от їбанько. Це означає, що буде заглядати в очі путіна і здасть території України. А винуватий буде Порошенко, Аристович з Подоляком вже промацують думку "народу".
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27.06.2022 16:41 Відповісти
Когда пацифисты поубивают всех милитаристов, тогда и наступит мир во всем мире..
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27.06.2022 16:48 Відповісти
Пацан з кварталу сказав що здасть Україну ще до зими, значить здасть
Захисників Азовсталі вже здав.
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27.06.2022 17:01 Відповісти
Вже було -
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27.06.2022 17:05 Відповісти
Ми пішли на всі уступки, (називається) та очікуємо коли рашкабад зоглянеться...
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27.06.2022 21:27 Відповісти
Вот эти ваши зусилля и привели до того, что происходит сейчас.

Больше всего зусиль вы потратили на велике крадивництво и на борьбу с Порохом
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28.06.2022 00:17 Відповісти
А потом Рождественские шашлычки с дерьмаком в Буковель!!!!
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27.06.2022 17:21 Відповісти
Хотіти і могти це різні речі.От як би він так готувався до війни як будував дорогі.То би напевно частина ракет які прилетіли за час війни були би збиті завчасно придбаними ПВО.
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27.06.2022 17:55 Відповісти
За "лося" - щоб хотілось і моглося!
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27.06.2022 18:12 Відповісти
Дебіл....
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27.06.2022 18:51 Відповісти
До зими війна не скінчиться навіть якщо Україна капітулює, бо є ще країни Балтії, є східна Європа.
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27.06.2022 19:00 Відповісти
Шифери скоріше хочуть торгувати з рашкою?
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27.06.2022 19:03 Відповісти
Не имеет значтение когда закончить, имеет значение как...
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27.06.2022 19:14 Відповісти
А ЕСЛИ РАНЬШЕ !?)
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27.06.2022 19:16 Відповісти
Не получилось к шашлычкам....
Хочу к оливьешечке.....
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27.06.2022 19:31 Відповісти
Точно, в детстве сказок начитался, войны не заканчиваются хотелками и топанием ножки.
И остановить нельзя по чьёму то велению, по моему хотению, даже, если ты "крутой" президент.
Страна вообще не готова к войне, враг берёт нас количеством орков и оружием, убивает самых
лучших наших ребят, наш генофонд, остаются бегуны - пляжники. Ну вы, как Президент, это знаете, все друзья ваши пристроены в тылу. Мы полностью зависимы от партнёров, что стыдно, конечно,
для страны с 40-млным населением. Имея такой потенциал, такие мозги и разработки, сидим на
зависимости от иностранной милости, и помогают не потому, что наш президент громко всех призывает народы к совести, ( вместо того, чтобы уже наладить производство вооружения даже
в других странах на те деньги, что выделяют), а чтобы ослабить россию, которая уже всех достала,
да и жалея народ, который геройски борется с мерзотой. И, конечно же, до полной победы над врагом! Кто забоялся, тому в Оман! Президент должен быть патриотом, или, хотя бы, делать вид!
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27.06.2022 19:39 Відповісти
Відосіки він клепає щоденно. І з телесуфлера читає вправно. Але професійно відразу забуває що читав.. І всі "шифери" з "єрмаками" на своїх місцях...
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28.06.2022 03:19 Відповісти
а он этот вид делает каждый день . но выглядит все это как то фальшиво и нэпэрэконлыво . примерно как у натахи масейчук --- в ЕС требуют бороться с отмыванием бабла . а каламойского в США не передают . а там куча дел на него за отмывание ворованных денег из привата . а вовик делает вид что в ЕС такой гешефт его бизнес партнера проконает . венедиктова про беню тоже ни пары з уст . зато на ПЕТРА и сына БАЙДЭНА ДЕЛА ОТКРЫВАЛИСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО .у нас же правовое государство . зам баканова НАУМОВ с мешком диамантов катается по ЕВРОПЕ . и баканов не подает в отставку ЗА ТОГО ДЕПУТАТА ЧТО БУХОЙ ПОД КИЕВОМ АВАРИЮ СДЕЛАЛ УЖЕ ЗАБЫЛИ . так что кандидатами будем долго . если ЗАКОН НЕ БУДЕТ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ . а он у нас никогда таким не будет.
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28.06.2022 06:40 Відповісти
ця війна назавжди
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27.06.2022 20:00 Відповісти
Своіх громадян чим збираєшся годувати, коли зерно та все вивезеш за кордон. Мабудь маєш надію втекти.
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27.06.2022 20:31 Відповісти
Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими. Джерело: https://censor.net/ua/n3350467

Дивно про це чути від того, хто у лютому 2020 заякляв: "в майом мазгу я вайну закончіл..."
Та хочеться спитати в нього - хто зараз заробляє на війні???
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27.06.2022 21:14 Відповісти
Так він і заробляє! Невідомо хоча б про одну гривню з його офшорних мільйонів які б він виьратив на ЗСУ. Таким до речі був і Сталін. Жодної копійки за всю війну не перерахував на армію. Всі свої гонорари тримав в величезній залізній шафі а не на рахунках в банках...
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28.06.2022 03:23 Відповісти
Весною ж "саджати"...
Новий асфальт...
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27.06.2022 21:23 Відповісти
Он похож на капризного ребёнка вместе с Арахамией.
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27.06.2022 22:33 Відповісти
На ребенка то он похож, но отвечать должен за то, что натворил как взрослый дядя
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28.06.2022 00:21 Відповісти
Те не,"отвечать" і їхні плани не входить....
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28.06.2022 01:32 Відповісти
Зєлє до обрізаного логіка то здоровий глузд! Захотів до зими (правда до якої?) - ляпнув до зими. Наступе зима - ляпне до літа. Воно ж кручень зі сцени, обрізаним вертить,як циган сонцем.
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28.06.2022 00:56 Відповісти
Тут мало хто сумнівається. Здатися воно хоче весь час, але розуміє що здохне.
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28.06.2022 01:34 Відповісти
Ну вот зачем вы критикуете Зеленского? Между прочим, прямо сейчас над его головой гудят и свистят пули!
...
(в элитной квартире этажом выше олигарх Аркадий Соломонович Пуль решил устроить семейную вечеринку)
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28.06.2022 01:43 Відповісти
Краще,б ця радість примохла на трусах
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28.06.2022 01:58 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими."
Бо Зєлупа розуміє, що все його чинне марнославство відразу піде коту під хвіст коли полетять "білі мухи". Мільйони людей не мають даху над головою, а йому нема чого їм запропонувати окрім власної пихатої пики.
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28.06.2022 03:14 Відповісти
и как понимать это? то есть вместо плана действий стратегии тактики и т.д это ****** теперь будет будет говорить то что оно хочет?
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28.06.2022 04:15 Відповісти
Єто "******", мені так здається, хоче стати голубом миру, як Обамич.
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28.06.2022 10:54 Відповісти
Хотеть не вредно, линию по снарядам делай
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28.06.2022 06:06 Відповісти
Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти.
Війна повинна закінчитись перемогою України.
1. Повне звільнення окупованих територій.
2. Виплата репарацій паРашею Україні.
3. Покарання злочинців.
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28.06.2022 08:53 Відповісти
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