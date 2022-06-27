24 525 177
Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими.
Про це він заявив лідерам G7 під час свого онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Reuters.
Як зазначається, глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.
Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.
Топ коментарі
+65 rock-n-roll
показати весь коментар27.06.2022 13:14
+42 Бенина Мама
показати весь коментар27.06.2022 13:12
+41 Толья
показати весь коментар27.06.2022 13:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так, в доктринах рашистського генштабу зашита цікава цифра - поріг своїх загиблих вояків внаслідок воєнної операції (читай - війни). Становить вона 100 тисяч. Після досягнення цієї планкипотрібно негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 124 доби - 35 тис. особового складу, тобто приблизно 282 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для повного розгрому ворожого угрупування: трохи більше як сім з половиною місяців = 230 діб (100000 - 35000)/282.
убедительный и реалистичный анализ. Людишек в Московии никогда не считали и не жалели, бабы новых наржают:
а вот всякое военное железо у московитов часто в дефиците.
https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/11/27/4394424/index.amp
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41417956
А если серйозно, то не для того все это начиналось, чтобы заморозится где-то по середине.
---------------------------
9 февраля 1979 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение о начале боевых действий.
У вьетнамской границы сосредоточили 44 дивизии общей численностью 600 тысяч человек. На территорию вражеского государства удалось попасть только 250 тысячам.
По другую сторону им противостояли 100 тысяч человек из вьетнамских пограничных войск и народного ополчения.
5 марта во Вьетнаме объявили всеобщую мобилизацию. После этого руководство КНР прекратило наступление и начало выводить свои войска. Окончательно боевые действия прекратились 16 марта
Все впирається в тактику. Не можна втягуватись в позиційну війну зразка Першої Світової з противником, який має кратні переваги в техніці, передусім - в артилерії та авіації. Але по ходу саме в позиційну війну ми і втягнулись. Є лінія фронту, є багатоденні битви за одне село і багатотижневі битви за одне місто рівня райцентру.
Тепер можна і до цієї зими воювати, і до наступної...
и когда приключение, естественно, произошло летишь в суды и к знакомым и незнакомым дядям в поисках возмездия и компенсаций, бо больно и обидно... как-то так...
печально всё это, потому, что 2019м предупреждали, криком кричали, что эксперименты над людьми возможны только в лабораторных условиях и то, хотя бы, после мышей, но нарид оказался слишком вумным и прикольным.., - и "отгребли" все 100% в разной степени....(((
зы почему засланцы-паразиты дермаки-татаровы-бени - табу?.(
Ймовірність вторгнення військовий експерт оцінює як 50 на 50. Він вважає, що до 1 липня (саміт ОДКБ), наказ відданий не буде.
путін робитиме все, щоб примусити лукашенка вступити у війну. А завданнями зс білорусі буде:
1️⃣Втрутитися у війну. Це дасть рф змогу відрити другий фронт, і ми будемо змушені відтягувати свої сили зі східного напрямку.
2️⃣Намагання просуватися вздовж західного кордону України і Польщі з метою перерізання шляхів постачання західної військової допомоги.
Щодо масштабного контрнаступу ЗСУ - він можливий не раніше серпня.
"Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її". © Джордж Оруелл
Захисників Азовсталі вже здав.
Больше всего зусиль вы потратили на велике крадивництво и на борьбу с Порохом
Хочу к оливьешечке.....
И остановить нельзя по чьёму то велению, по моему хотению, даже, если ты "крутой" президент.
Страна вообще не готова к войне, враг берёт нас количеством орков и оружием, убивает самых
лучших наших ребят, наш генофонд, остаются бегуны - пляжники. Ну вы, как Президент, это знаете, все друзья ваши пристроены в тылу. Мы полностью зависимы от партнёров, что стыдно, конечно,
для страны с 40-млным населением. Имея такой потенциал, такие мозги и разработки, сидим на
зависимости от иностранной милости, и помогают не потому, что наш президент громко всех призывает народы к совести, ( вместо того, чтобы уже наладить производство вооружения даже
в других странах на те деньги, что выделяют), а чтобы ослабить россию, которая уже всех достала,
да и жалея народ, который геройски борется с мерзотой. И, конечно же, до полной победы над врагом! Кто забоялся, тому в Оман! Президент должен быть патриотом, или, хотя бы, делать вид!
Дивно про це чути від того, хто у лютому 2020 заякляв: "в майом мазгу я вайну закончіл..."
Та хочеться спитати в нього - хто зараз заробляє на війні???
Новий асфальт...
...
(в элитной квартире этажом выше олигарх Аркадий Соломонович Пуль решил устроить семейную вечеринку)
Бо Зєлупа розуміє, що все його чинне марнославство відразу піде коту під хвіст коли полетять "білі мухи". Мільйони людей не мають даху над головою, а йому нема чого їм запропонувати окрім власної пихатої пики.
Війна повинна закінчитись перемогою України.
1. Повне звільнення окупованих територій.
2. Виплата репарацій паРашею Україні.
3. Покарання злочинців.