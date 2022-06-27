Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими.

Про це він заявив лідерам G7 під час свого онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Reuters.

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Як зазначається, глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.