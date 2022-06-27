Гроші, зброя та політична підтримка - все мобілізували для України, - Мішель
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Лідер G7 солідарні з українським народом та мобілізували підтримку для України.
Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль мусить програти в Україні", - зазначив він.
За словами Мішеля, у G7 є непохитна єдність щодо солідарності з українським народом.
"Гроші, зброя й політична підтримка. Все мобілізовано для президента Зеленського й України", - підсумував президент Європейської Ради.
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Марина Кравець
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