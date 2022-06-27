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Гроші, зброя та політична підтримка - все мобілізували для України, - Мішель

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мішель

Лідер G7 солідарні з українським народом та мобілізували підтримку для України.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль мусить програти в Україні", - зазначив він.

За словами Мішеля, у G7 є непохитна єдність щодо солідарності з українським народом.

"Гроші, зброя й політична підтримка. Все мобілізовано для президента Зеленського й України", - підсумував президент Європейської Ради.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а при чому тут Зе?? Його особисто рятують??
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27.06.2022 14:25 Відповісти
А це що б дурні питали.
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Дякуємо!!!
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27.06.2022 14:29 Відповісти
значить веде себе нормально команданте Зе -- будем потихенько вирулювати
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27.06.2022 14:51 Відповісти
 
 