НАТО боронитиме Литву в разі нападу Росії, - Столтенберг

Напад Росії чи іншого потенційного противника на Литву або іншу балтійську країну викличе відповідь усього Північноатлантичного альянсу, який оборонятиме свого союзника.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну-союзника НАТО. Це викличе відповідь усього Альянсу, як і зміцнить необхідність збільшення нашої присутності. Тому це мій основний меседж: ми будемо обороняти. І надсилаючи чітко цей меседж, ми, власне, запобігаємо нападу", - заявив Столтенберг, коментуючи питання про те, якою буде відповідь НАТО у разі нападу Росії на одну з країн Балтії через ситуацію навколо Калінінграда.

За його словами, НАТО забезпечує надійне стримування, і "метою цього переконливого стримування є не провокування, а запобігання конфлікту" - "щоб Росія чи якийсь інший потенційний противник не атакував країну-союзника НАТО".

Окремо Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням воєнного потенціалу Росії у Калініграді, що відбувалося протягом багатьох років, у т.ч. сучасними системами озброєння.

Він додав, що Литва на сьогодні просто імплементує прийняті Євросоюзом економічні санкції, і союзники по НАТО підтримують ці санкції та вживають також своїх власних санкцій: "Ці санкції важливі..., щоб Путін заплатив ціну за свій варварський напад на Україну".

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