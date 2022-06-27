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НАТО боронитиме Литву в разі нападу Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Напад Росії чи іншого потенційного противника на Литву або іншу балтійську країну викличе відповідь усього Північноатлантичного альянсу, який оборонятиме свого союзника.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну-союзника НАТО. Це викличе відповідь усього Альянсу, як і зміцнить необхідність збільшення нашої присутності. Тому це мій основний меседж: ми будемо обороняти. І надсилаючи чітко цей меседж, ми, власне, запобігаємо нападу", - заявив Столтенберг, коментуючи питання про те, якою буде відповідь НАТО у разі нападу Росії на одну з країн Балтії через ситуацію навколо Калінінграда.

За його словами, НАТО забезпечує надійне стримування, і "метою цього переконливого стримування є не провокування, а запобігання конфлікту" - "щоб Росія чи якийсь інший потенційний противник не атакував країну-союзника НАТО".

Окремо Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням воєнного потенціалу Росії у Калініграді, що відбувалося протягом багатьох років, у т.ч. сучасними системами озброєння.

Він додав, що Литва на сьогодні просто імплементує прийняті Євросоюзом економічні санкції, і союзники по НАТО підтримують ці санкції та вживають також своїх власних санкцій: "Ці санкції важливі..., щоб Путін заплатив ціну за свій варварський напад на Україну".

Також читайте: НАТО посилить бойові групи на східному фланзі до рівня бригади, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Прибалтійським країнам нема чого хвилюватися кремлівська гопота сциклива до всрачки насправді і здатна лишень словесно поносити. А після повного провалу в Україні вже і поносити буде менш стримано. Так що перекривайте цим покидьками що тільки можна і не тільки.
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27.06.2022 16:23
+6
Не боронити, а відразу шандарахнути по кремблю... і точка.
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27.06.2022 15:56
+6
***** таки добился своего. Только отрицательно.
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27.06.2022 15:57
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27.06.2022 15:54 Відповісти
Не боронити, а відразу шандарахнути по кремблю... і точка.
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27.06.2022 15:56 Відповісти
Сказал же что уходишь.Балабол?)))
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27.06.2022 16:10 Відповісти
***** таки добился своего. Только отрицательно.
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27.06.2022 15:57 Відповісти
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27.06.2022 15:57 Відповісти
ну хоча б Литву ще не виключили з нато
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27.06.2022 16:00 Відповісти
Ці можуть. За погану поведінку.
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27.06.2022 16:04 Відповісти
Огласи весь список тех, кто только в этом году чистил тебе дымоход? Не спеши, я понимаю, что всех вспомнить не реально, но ты попробуй 😂😂😂
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27.06.2022 16:32 Відповісти
Біда в тому, що сцять в кремлі від слова "нато". Їм зручніше гатити по Україні (і всім байки розповідати про нацизм і бази нато).
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27.06.2022 16:10 Відповісти
Запобігають нападу потужними меседжами і стурбованістю)
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27.06.2022 16:12 Відповісти
проведуть декілька засідань щодо запобігання в подальшому, засудженню дій РФ та вкрай глибокій стурбованості,

а потім якась Угорщина заявить, що не буде воювати за литву, та ще країни підтягнутися за угорцями.
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27.06.2022 19:02 Відповісти
Прибалтійським країнам нема чого хвилюватися кремлівська гопота сциклива до всрачки насправді і здатна лишень словесно поносити. А після повного провалу в Україні вже і поносити буде менш стримано. Так що перекривайте цим покидьками що тільки можна і не тільки.
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27.06.2022 16:23 Відповісти
***** не наважиться атакувати війська НАТО у Прибалтиці . Тому що розуміє , атака на НАТО означатиме - пздць кацапії . !! Абсолютний і безперечний ..
Та й сил у нього вже не вистачає , навіть для України , то куди там ще з НАТО тягатись . ! . Єдине що він може це погрожувати їм ЯЗ ,, а от застосувати наважиться навряд чи ,, бо і атветка ж - по муськві , прилетить негайно ..
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27.06.2022 16:37 Відповісти
НАТО на чолі з Столтенбергом нагадує такий собі крутючий танк, обвішаний ракетами, лазерними пушками, системами ПВО, РЛС та й ще цілою купою мілітариського залізячя останього покоління - тільки без двигуна й екіпажу...
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27.06.2022 16:42 Відповісти
Вважати, що НАТОвське "стримування" "чіткіми месседжамі" є ефективним засобом захисту від кацапів, бо, мовляв, кацапи ще жодного разу на НАТО не нападали - це така сама маячня, як вважати себе безсмертним, бо, бачте, я ще жодного разу не вмер
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27.06.2022 16:56 Відповісти
Та ви шо? За напад на Україну вже заплатила величезну ціну? Беззубі імпотенти!
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27.06.2022 16:57 Відповісти
Ясен пень, в уставе так написано, мог бы и не проговаривать лишний раз
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27.06.2022 17:02 Відповісти
Слова. А действия со стороны НАТО будут?! Вы так долго запрягаете, что...
Литва сейчас реально под угрозой, как был Мариуполь угрозой коридору в Крым.
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27.06.2022 17:09 Відповісти
Da i teper jest tut Nato bazi,no mi xotim imet dva raza bolse,a ciom uze i dogororilis tolko oficialno dolzni potverdit.Nikogo koridora tut nebudet .Mariupol smotryte skolko tam soldat Azova ego derzali pocti 100 dnej,dumajete nasi xuze nix imeja tepersniuju novoju texniku i ocen xoroso osvojix ejio,nasi soldati nexuze amerikanskix ili nemeckix soldat takze
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27.06.2022 18:26 Відповісти
..толстые гиниралы НАТЫ че хош защитют,правда расстояние от Пагегяй до Клайпеды около 88 km......
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27.06.2022 19:45 Відповісти
Все це дуже добре, але хай до цього не дійде, нівроку.
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27.06.2022 20:11 Відповісти
Кремлівська гнида буде мучити всю планету своїм існуванням.
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27.06.2022 20:20 Відповісти
ЧИМ СКОРІШЕ МОСКОВІЯ НАПАДЕ НА ЛИТВУ ТИМ СКОРІШЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА В УКРАЇНІ І МОШКАНДІЇ НАСТАНЕ КИРДИК .
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28.06.2022 04:33 Відповісти
 
 