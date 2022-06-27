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НАТО будет защищать Литву в случае нападения России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Нападение России или другого потенциального противника на Литву или на другую балтийскую страну вызовет ответ всего Североатлантического альянса, который будет защищать своего союзника.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности, понимает последствия нападения на страну-союзника НАТО. Это вызовет ответ всего Альянса, как и укрепит необходимость увеличения нашего присутствия. Поэтому это мой основной месседж: мы будем оборонять. И посылая четко этот месседж, мы, собственно, предотвращаем нападение", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос о том, каким будет ответ НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии из-за ситуации вокруг Калининграда.

По его словам, НАТО обеспечивает надежное сдерживание, и "целью этого убедительного сдерживания является не провоцирование, а предотвращение конфликта" - "чтобы Россия или какой-нибудь другой потенциальный противник не атаковал страну-союзника НАТО".

Отдельно Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военного потенциала России в Калининграде, происходившее в течение многих лет, в т.ч. современными системами вооружения

Он добавил, что Литва сегодня просто имплементирует принятые Евросоюзом экономические санкции, и союзники по НАТО поддерживают эти санкции и применяют также свои собственные санкции: "Эти санкции важны..., чтобы Путин заплатил цену за свое варварское нападение на Украину".

Также читайте: ЕК планирует разрешить транзит российских товаров в Калининград, но Литва будет ветировать документ, - европарламентарий Ауштрявичюс
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Топ комментарии
+7
Прибалтійським країнам нема чого хвилюватися кремлівська гопота сциклива до всрачки насправді і здатна лишень словесно поносити. А після повного провалу в Україні вже і поносити буде менш стримано. Так що перекривайте цим покидьками що тільки можна і не тільки.
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27.06.2022 16:23
+6
Не боронити, а відразу шандарахнути по кремблю... і точка.
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27.06.2022 15:56
+6
***** таки добился своего. Только отрицательно.
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27.06.2022 15:57
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27.06.2022 15:54 Ответить
Не боронити, а відразу шандарахнути по кремблю... і точка.
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27.06.2022 15:56 Ответить
Сказал же что уходишь.Балабол?)))
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27.06.2022 16:10 Ответить
***** таки добился своего. Только отрицательно.
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27.06.2022 15:57 Ответить
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27.06.2022 15:57 Ответить
ну хоча б Литву ще не виключили з нато
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27.06.2022 16:00 Ответить
Ці можуть. За погану поведінку.
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27.06.2022 16:04 Ответить
Огласи весь список тех, кто только в этом году чистил тебе дымоход? Не спеши, я понимаю, что всех вспомнить не реально, но ты попробуй 😂😂😂
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27.06.2022 16:32 Ответить
Біда в тому, що сцять в кремлі від слова "нато". Їм зручніше гатити по Україні (і всім байки розповідати про нацизм і бази нато).
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27.06.2022 16:10 Ответить
Запобігають нападу потужними меседжами і стурбованістю)
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27.06.2022 16:12 Ответить
проведуть декілька засідань щодо запобігання в подальшому, засудженню дій РФ та вкрай глибокій стурбованості,

а потім якась Угорщина заявить, що не буде воювати за литву, та ще країни підтягнутися за угорцями.
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27.06.2022 19:02 Ответить
Прибалтійським країнам нема чого хвилюватися кремлівська гопота сциклива до всрачки насправді і здатна лишень словесно поносити. А після повного провалу в Україні вже і поносити буде менш стримано. Так що перекривайте цим покидьками що тільки можна і не тільки.
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27.06.2022 16:23 Ответить
***** не наважиться атакувати війська НАТО у Прибалтиці . Тому що розуміє , атака на НАТО означатиме - пздць кацапії . !! Абсолютний і безперечний ..
Та й сил у нього вже не вистачає , навіть для України , то куди там ще з НАТО тягатись . ! . Єдине що він може це погрожувати їм ЯЗ ,, а от застосувати наважиться навряд чи ,, бо і атветка ж - по муськві , прилетить негайно ..
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27.06.2022 16:37 Ответить
НАТО на чолі з Столтенбергом нагадує такий собі крутючий танк, обвішаний ракетами, лазерними пушками, системами ПВО, РЛС та й ще цілою купою мілітариського залізячя останього покоління - тільки без двигуна й екіпажу...
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27.06.2022 16:42 Ответить
Вважати, що НАТОвське "стримування" "чіткіми месседжамі" є ефективним засобом захисту від кацапів, бо, мовляв, кацапи ще жодного разу на НАТО не нападали - це така сама маячня, як вважати себе безсмертним, бо, бачте, я ще жодного разу не вмер
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27.06.2022 16:56 Ответить
Та ви шо? За напад на Україну вже заплатила величезну ціну? Беззубі імпотенти!
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27.06.2022 16:57 Ответить
Ясен пень, в уставе так написано, мог бы и не проговаривать лишний раз
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27.06.2022 17:02 Ответить
Слова. А действия со стороны НАТО будут?! Вы так долго запрягаете, что...
Литва сейчас реально под угрозой, как был Мариуполь угрозой коридору в Крым.
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27.06.2022 17:09 Ответить
Da i teper jest tut Nato bazi,no mi xotim imet dva raza bolse,a ciom uze i dogororilis tolko oficialno dolzni potverdit.Nikogo koridora tut nebudet .Mariupol smotryte skolko tam soldat Azova ego derzali pocti 100 dnej,dumajete nasi xuze nix imeja tepersniuju novoju texniku i ocen xoroso osvojix ejio,nasi soldati nexuze amerikanskix ili nemeckix soldat takze
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27.06.2022 18:26 Ответить
..толстые гиниралы НАТЫ че хош защитют,правда расстояние от Пагегяй до Клайпеды около 88 km......
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27.06.2022 19:45 Ответить
Все це дуже добре, але хай до цього не дійде, нівроку.
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27.06.2022 20:11 Ответить
Кремлівська гнида буде мучити всю планету своїм існуванням.
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27.06.2022 20:20 Ответить
ЧИМ СКОРІШЕ МОСКОВІЯ НАПАДЕ НА ЛИТВУ ТИМ СКОРІШЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА В УКРАЇНІ І МОШКАНДІЇ НАСТАНЕ КИРДИК .
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28.06.2022 04:33 Ответить
 
 