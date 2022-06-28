Війська РФ обстріляли вночі дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Окупанти вночі обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району - ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.

"Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов’язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - додає Резніченко.

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