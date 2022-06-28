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Війська РФ обстріляли вночі дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вночі обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району - ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.
"Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов’язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - додає Резніченко.
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показати весь коментар28.06.2022 08:34 Відповісти Мені подобається 1
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