УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4571 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 147 1
армія РФ (13478) війна (56406) Дніпропетровщина (2356) обстріл (21057) Резніченко (493)

Війська РФ обстріляли вночі дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Окупанти вночі обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району - ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.

"Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов’язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - додає Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, поранено чоловіка та жінку, зруйновано багатоповерхівки, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічні злочинці.
показати весь коментар
28.06.2022 08:34 Відповісти
 
 