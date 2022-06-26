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Рашисти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, поранено чоловіка та жінку, зруйновано багатоповерхівки, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Російські окупанти тричі обстріляли Зеленодольску громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу.

У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Армія РФ обстріляла з "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук

Автор: Богдан Гуньковський
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Где корбан со своими рубежами?
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26.06.2022 15:22 Відповісти
Украина это страна, или полигон?
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26.06.2022 15:38 Відповісти
Десь читав.., шо наші ВСУ, вже в біноклі бачуть Херсон. А тут на тобі,..Дніпропетровщину орки обстрілюють (!) Мдааааа.
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26.06.2022 16:52 Відповісти
Торнадо С 120км. Даже из за Херсона стрелять можно
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26.06.2022 19:20 Відповісти
 
 