Рашисти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, поранено чоловіка та жінку, зруйновано багатоповерхівки, - ОВА

Російські окупанти тричі обстріляли Зеленодольску громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу.



У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта", - йдеться в повідомленні.

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