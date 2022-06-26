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Рашисты продолжают обстреливать Днепропетровщину, ранены мужчина и женщина, разрушены многоэтажки, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град

Российские оккупанты трижды обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им была оказана медицинская помощь. В городе есть разрушение многоэтажек. Поврежден Дом культуры и почта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - председатель облсовета Лукашук
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Где корбан со своими рубежами?
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26.06.2022 15:22 Ответить
Украина это страна, или полигон?
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26.06.2022 15:38 Ответить
Десь читав.., шо наші ВСУ, вже в біноклі бачуть Херсон. А тут на тобі,..Дніпропетровщину орки обстрілюють (!) Мдааааа.
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26.06.2022 16:52 Ответить
Торнадо С 120км. Даже из за Херсона стрелять можно
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26.06.2022 19:20 Ответить
 
 