4 678 4
Рашисты продолжают обстреливать Днепропетровщину, ранены мужчина и женщина, разрушены многоэтажки, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты трижды обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.
В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им была оказана медицинская помощь. В городе есть разрушение многоэтажек. Поврежден Дом культуры и почта", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - председатель облсовета Лукашук
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dnipro 75ed19bb
показать весь комментарий26.06.2022 15:22 Ответить Мне нравится 0
Дмитрий Иванов 12396b21
показать весь комментарий26.06.2022 15:38 Ответить Мне нравится 0
Валентин Дейнеко d3a5730f
показать весь комментарий26.06.2022 16:52 Ответить Мне нравится 1
Михаил Батькович 2510fbed
показать весь комментарий26.06.2022 19:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...