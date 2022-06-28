З Лисичанськом немає зв’язку, - Гайдай

Російські окупанти обстріляли в понеділок м. Лисичанськ Луганської області забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Зараз із містом немає зв’зку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора був приліт "Урагану", причому це касетний "Ураган". Тобто прилетіла ракета, яка розділилася на багато частин і потім ще завдавала вражальної дії. Ось із тих поранених, яких у нас після вчорашнього обстрілу було вивезено, дуже багато поранених саме з ампутацією кінцівок", - розповів Гайдай.

За словами Гайдая, у Лисичанську залишається дуже приблизно до 15 тис жителів із 95 тис. довоєнних. Зв’язку з містом зараз немає.

"Ми залишали "Старлінки" і в лікарнях, і в ДСНС, але їх все одно одиниці", - повідомив голова обладміністрації.

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Гайдай також зазначив, що дорога Лисичанськ-Бахмут є непроїжджою через розбомблений російською авіацією міст, для зв'язку з містом використовують інші шляхи, але вони перебувають під постійними обстрілами, через що до Лисичанська вже два дні не підвозять гуманітарну допомогу.