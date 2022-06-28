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З Лисичанськом немає зв’язку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Російські окупанти обстріляли в понеділок м. Лисичанськ Луганської області забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Зараз із містом немає зв’зку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора був приліт "Урагану", причому це касетний "Ураган". Тобто прилетіла ракета, яка розділилася на багато частин і потім ще завдавала вражальної дії. Ось із тих поранених, яких у нас після вчорашнього обстрілу було вивезено, дуже багато поранених саме з ампутацією кінцівок", - розповів Гайдай.

За словами Гайдая, у Лисичанську залишається дуже приблизно до 15 тис жителів із 95 тис. довоєнних. Зв’язку з містом зараз немає.

"Ми залишали "Старлінки" і в лікарнях, і в ДСНС, але їх все одно одиниці", - повідомив голова обладміністрації.

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Гайдай також зазначив, що дорога Лисичанськ-Бахмут є непроїжджою через розбомблений російською авіацією міст, для зв'язку з містом використовують інші шляхи, але вони перебувають під постійними обстрілами, через що до Лисичанська вже два дні не підвозять гуманітарну допомогу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
повторюється події Сєвєродонецька - повідомлення з Лисичанська просто копії Сєвєродонецька
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28.06.2022 12:02
+2
Не будо писати про прибільшення стану. Дороги є, тільки 9 годин тому була зовсім друга інфа. При повазі до Гайдая, чому відразу за комп при проблемі,а не рішення проблем. Там люди воюють.
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28.06.2022 11:57
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Не будо писати про прибільшення стану. Дороги є, тільки 9 годин тому була зовсім друга інфа. При повазі до Гайдая, чому відразу за комп при проблемі,а не рішення проблем. Там люди воюють.
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28.06.2022 11:57 Відповісти
повторюється події Сєвєродонецька - повідомлення з Лисичанська просто копії Сєвєродонецька
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28.06.2022 12:02 Відповісти
Вже практично немає тієї лугандонвї. Чим "керує" той гайдай і нахєра він взагалі здався?
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28.06.2022 12:04 Відповісти
працює штатьньо на москалів.
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28.06.2022 12:07 Відповісти
Гайдай,ти відповідаеш цілком за цивільних! А хто відповість за наших воінів,які знов в облозі,за яку всі попереджали? Знову смерть або полон?
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28.06.2022 12:14 Відповісти
відправити резерви з легким озброєнням проти гармат? Твоя фамілія не жуков часом?
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28.06.2022 13:50 Відповісти
Гайдай, а чому ти не в Лисичянську?
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28.06.2022 12:16 Відповісти
Гіркін у себе писав, що наші залишають Лисичанськ і відходять до оборони по лінії Сіверська . Якщо це так, то через 2-3 дні це стане відомо і у нас. Він звичайно ворог, але на нього інколи посилаються обидві сторони
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28.06.2022 12:58 Відповісти
Вот тебе и причина почему нету связи .Потом скажут ,что проводили оборонный манёвр или маневренную оборону с отходом ,а ничего не говорили,чтобы не навредить операции
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28.06.2022 13:35 Відповісти
 
 