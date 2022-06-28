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С Лисичанском нет связи, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Российские оккупанты обстреляли в понедельник г. Лисичанск Луганской области запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Сейчас с городом нет связи.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера был прилет "Урагана", причем это кассетный "Ураган". То есть прилетела ракета, которая разделилась на много частей и потом еще оказывала поражающее действие. Из тех раненых, которые у нас после вчерашнего обстрела были вывезены, очень много раненых именно с ампутацией конечностей", - рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, в Лисичанске остается  очень примерно до 15 тыс. жителей из 95 тыс. довоенных. Связи с городом сейчас нет.

"Мы оставили "Старлинки" и в больницах, и в ГСЧС, но их все равно единицы", - сообщил глава обладминистрации.

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Гайдай также отметил, что дорога Лисичанск-Бахмут является непроезжей из-за разбомбленного российской авиацией мост, для связи с городом используют другие пути, но они находятся под постоянными обстрелами, из-за чего в Лисичанск уже два дня не подвозят гуманитарную помощь.
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Топ комментарии
+3
повторюється події Сєвєродонецька - повідомлення з Лисичанська просто копії Сєвєродонецька
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28.06.2022 12:02
+2
Не будо писати про прибільшення стану. Дороги є, тільки 9 годин тому була зовсім друга інфа. При повазі до Гайдая, чому відразу за комп при проблемі,а не рішення проблем. Там люди воюють.
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28.06.2022 11:57
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Не будо писати про прибільшення стану. Дороги є, тільки 9 годин тому була зовсім друга інфа. При повазі до Гайдая, чому відразу за комп при проблемі,а не рішення проблем. Там люди воюють.
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28.06.2022 11:57 Ответить
повторюється події Сєвєродонецька - повідомлення з Лисичанська просто копії Сєвєродонецька
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28.06.2022 12:02 Ответить
Вже практично немає тієї лугандонвї. Чим "керує" той гайдай і нахєра він взагалі здався?
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28.06.2022 12:04 Ответить
працює штатьньо на москалів.
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28.06.2022 12:07 Ответить
Гайдай,ти відповідаеш цілком за цивільних! А хто відповість за наших воінів,які знов в облозі,за яку всі попереджали? Знову смерть або полон?
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28.06.2022 12:14 Ответить
відправити резерви з легким озброєнням проти гармат? Твоя фамілія не жуков часом?
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28.06.2022 13:50 Ответить
Гайдай, а чому ти не в Лисичянську?
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28.06.2022 12:16 Ответить
Гіркін у себе писав, що наші залишають Лисичанськ і відходять до оборони по лінії Сіверська . Якщо це так, то через 2-3 дні це стане відомо і у нас. Він звичайно ворог, але на нього інколи посилаються обидві сторони
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28.06.2022 12:58 Ответить
Вот тебе и причина почему нету связи .Потом скажут ,что проводили оборонный манёвр или маневренную оборону с отходом ,а ничего не говорили,чтобы не навредить операции
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28.06.2022 13:35 Ответить
 
 