С Лисичанском нет связи, - Гайдай

Российские оккупанты обстреляли в понедельник г. Лисичанск Луганской области запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Сейчас с городом нет связи.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера был прилет "Урагана", причем это кассетный "Ураган". То есть прилетела ракета, которая разделилась на много частей и потом еще оказывала поражающее действие. Из тех раненых, которые у нас после вчерашнего обстрела были вывезены, очень много раненых именно с ампутацией конечностей", - рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, в Лисичанске остается очень примерно до 15 тыс. жителей из 95 тыс. довоенных. Связи с городом сейчас нет.

"Мы оставили "Старлинки" и в больницах, и в ГСЧС, но их все равно единицы", - сообщил глава обладминистрации.

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Гайдай также отметил, что дорога Лисичанск-Бахмут является непроезжей из-за разбомбленного российской авиацией мост, для связи с городом используют другие пути, но они находятся под постоянными обстрелами, из-за чего в Лисичанск уже два дня не подвозят гуманитарную помощь.