30 червня починається комерційний обмін електроенергією України з ЄС, - ENTSO-E

Енергосистема континентальної Європи (ENTSO-E) заявила про запланований початок комерційних обмінів електроенергією з енергосистемою України та Молдови 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві опублікованій на сайті ENTSO-E.



"Технічні передумови вже виконані, щоб забезпечити перший етап комерційного обміну електроенергією між Україною та сусідніми країнами. Це сталося після успішної синхронізації енергетичних систем 16 березня 2022 року та вітання "Укренерго" як члена-спостерігача ENTSO-E 26 квітня 2022 року. Ці досягнення досягнуто завдяки великій роботі всіх операторів систем електропостачання, а особливо "Укренерго" та сусідніх операторів систем електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок комерційного обміну електроенергією з енергосистемою України/Молдови заплановано на 30 червня.

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"Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна-Словаччина, Україна-Угорщина та Молдова-Румунія) почнеться пізніше. Загальна потужність торгівлі спочатку буде встановлена ​​на рівні 100 МВт на першому етапі. Після цього початкового етапу буде регулярно оцінюватися поступове збільшення торгової потужності на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми", - додали у заяві.

У ENTSO-E підкреслили важливість цього кроку менш ніж через чотири місяці після екстреної синхронізації Україна-Молдова з Континентальною Європою.