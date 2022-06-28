Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000
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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.
Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.
"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", - зазначила Оллонгрен.
Водночас Ламбрехт заявила, що тепер Німеччина вичерпала усі свої можливості надання Україні Panzerhaubitze 2000: "Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати".
Нагадаємо, що раніше обидві країни надіслали до України 12 таких САУ: ФРН - сім і Нідерланди - п'ять. Українські військові у травні пройшли тренування у Німеччині.
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https://www.youtube.com/watch?v=ohr843uGxaE
У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.
Комсомолка фрау Меркель постаралася
Закрой хлебалку неблагодарный.
які припхалился на нашу землю😠
всі готуються до боїв з лукашенківськими під....ерами!
Плюс M777 більше 100 одиниць на фронті
Тому, я б сильно не накидував на партнерів. Повільно, але впевнено підтримка буде збільшуватися
Как прорывать укреплённую оборону . Преимущество росии на Донбасе
в количестве артсистем. А Украина имеет.. намного меньше.
з вересня 1939-го по грудень 1941-го Рузвельт не надто напружувався постачанням озброєнь народові Великої Британії (за спогадами Черчиля, в той час були передані гвинтівки, правда з набоями, кілька старих есмінців часів 1-ої Світової - і таке інше)
тільки після Перл Гарбора США кинули клеїти дурня, коли запахло смаженим під їхньою власною дупою
отже, наша ситуація не є чимось новим ув історії, прийдеться чекати, терплячи, та терпіти, чекаючи - головне щоби дістало люті й витривалості не припиняти бою
(а на ******** німців покладатися не варто, це заощадить час і позбавить зайвих ілюзій)
есмінці були надані за бази в Галіфаксі (Канада) для ВМС США
і варто згадати, що есмінці часів 1-ї Світової живилися не соляркою, а вугіллям
аналогія з М-113 звісно ж не повна
- Вот те, малый, копейка - купи себе водки!
А щойно серйозне виробництво буде запущено, одразу Калібр прилетить . . . Тому поставки з-за кордону наразі надійніше. Хоча згідний, це залежність, яка може підвести у будь-який момент. Але як запустити власне виробництво в таких умовах - чорт його знає . . . Хіба домовитися з поляками, що наш завод на їх території.
та й німців трохи більше за голландців: більше й шуму
А чому не 1,5 ???
Та дайте 30-40-60, чому така "занепокоєність"???