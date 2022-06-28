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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,гаубіца

Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.

"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", - зазначила Оллонгрен.

Водночас Ламбрехт заявила, що тепер Німеччина вичерпала усі свої можливості надання Україні Panzerhaubitze 2000: "Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають нищити окупантів. ВIДЕО

Нагадаємо, що раніше обидві країни надіслали до України 12 таких САУ: ФРН - сім і Нідерланди - п'ять. Українські військові у травні пройшли тренування у Німеччині.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
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28.06.2022 22:48
+20
Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
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28.06.2022 22:35
+17
ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

Комсомолка фрау Меркель постаралася
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28.06.2022 22:49
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28.06.2022 22:32 Відповісти
sho ce ?
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28.06.2022 22:40 Відповісти
то нерозбавлений підвезли)))
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28.06.2022 22:47 Відповісти
Нужна соответствующая музыка
https://www.youtube.com/watch?v=ohr843uGxaE
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28.06.2022 22:43 Відповісти
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28.06.2022 22:51 Відповісти
+1 батарея, добре).
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28.06.2022 22:33 Відповісти
👍 - 20-200 кацапов ежедневно❗👍 Забыл посмотреть новости? Не беда. Знай, что сегодня опять минус 100 винторогих👍
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28.06.2022 22:47 Відповісти
sehr gut. weiter so.
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28.06.2022 22:34 Відповісти
нам дают 6 сау, а у русни 1006 сау, немці боятся замерзнуть зимой
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28.06.2022 22:34 Відповісти
То тільки німецьких до вже наданих 12.
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28.06.2022 22:37 Відповісти
Вам никто ничего не должен. Скажи спасибо и закрой пасть.
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29.06.2022 10:42 Відповісти
Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
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28.06.2022 22:35 Відповісти
а вы что за 8 лет войны их сами делать научились?
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28.06.2022 22:40 Відповісти
Приличных министров?
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28.06.2022 22:41 Відповісти
патроны, снаряды, ракеты...
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28.06.2022 22:42 Відповісти
вы ошиблись постом здесь речь о министрах)
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28.06.2022 22:48 Відповісти
У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
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28.06.2022 22:48 Відповісти
Та ні, у нас було в пріорітеті цукерки та цукерочні фабрики, з ними повна забудова великих міст і хабарі, хабарі, хабарі…
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29.06.2022 09:19 Відповісти
вот путин попер бы на вас сперва, я бы посмотрел как вы бы воевали с 6-ю орудиями...а не научились потому что везде при власти сидят агенты кремля
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28.06.2022 23:47 Відповісти
Мы искали "мир в глазах путлера" и занимались разминированием перешейка.
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29.06.2022 01:46 Відповісти
Не Мы ,а ГНИДА 🤢🤡🤥 с холуями подобострастными ,под присмотром д'Ерьмака гебнявого и его ОП кротовника ,с одобрения дегенератов "хоть поржем"
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29.06.2022 07:04 Відповісти
ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

Комсомолка фрау Меркель постаралася
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28.06.2022 22:49 Відповісти
Про денационализировали не брешите‼️В Германии один немецкий язык и культура , ее гражданамне навязывали рашистские паспорта‼️
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29.06.2022 07:08 Відповісти
Вам никто ничего не должен.
Закрой хлебалку неблагодарный.
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29.06.2022 10:43 Відповісти
Чим більше дадуть нам зброі , тим більше буде знищено русофашистів ,
які припхалился на нашу землю😠
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28.06.2022 22:35 Відповісти
Ну, то знайди хто дасть тобі 60
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28.06.2022 23:06 Відповісти
Щойно з волині пацани передзвонили, повна бойова у них на кордоні з бульбашами....
всі готуються до боїв з лукашенківськими під....ерами!
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28.06.2022 22:35 Відповісти
Так і є, хто по сусідству з білорашою надіюсь вже всі готові.
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28.06.2022 22:39 Відповісти
Белорусов раз***** в хлам
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28.06.2022 22:49 Відповісти
Без вариантов. Заодно и аэродромы ихние станут законной целью.
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28.06.2022 22:51 Відповісти
Ужас. Налякали мене.
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28.06.2022 22:55 Відповісти
Так... схоже буде заруба з бульбашами... Сподіваюсь на наших хлопців! Хай їм Бог допоможе!
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28.06.2022 23:05 Відповісти
Я в цьому навіть не сумнівався. Тепер в нас буде дивізіон Панцергаубіце.
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28.06.2022 22:36 Відповісти
Все в копилочку
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28.06.2022 22:37 Відповісти
на 3 километра фронта может и хватит...щедрость зашкаливает
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28.06.2022 22:40 Відповісти
Vielen Dank!
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28.06.2022 22:40 Відповісти
у русні немає ЖОДНОЇ сау аналогічної ані Цезар,ані ПЗ2000,та навіть Сузана,саме круте що є то Мста-с,Коаліція як і Армата серед танків "нє шмагла")))
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28.06.2022 22:50 Відповісти
о да...ну то теперь держись змей горынич...а то твоя жопа а не пещера....)))
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28.06.2022 22:48 Відповісти
Да успокойтесь, зрадоманы! Посмотрите на ттх и темп стрельбы этих вундервафлей. 18 штук очень бодро решают.
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28.06.2022 22:49 Відповісти
там не темп там дальність от що рішає,а темп можна і на мсті вичавити,а тут іменно сукупність точності,дальності та скорострільності.
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28.06.2022 22:51 Відповісти
Я и написал - ттх. Плюс темп стрельбы. У кацапов и близко такого оружия нет и не предвидится.
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28.06.2022 22:54 Відповісти
" Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента россии дмитрия медведева. Во время уборки кабинета дмитрия медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо ее заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком дмитрия анатольевича. Прислуга сразу сообщила охране. дмитрия медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При медведеве была обнаружена еще одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту россии владимиру путину. путин распорядился не давать медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения " 28.06.22
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28.06.2022 22:52 Відповісти
esli ce pravda - etu prislugu sledue pristrelit
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28.06.2022 22:59 Відповісти
Зачем. Он рано или поздно сам себя убьет
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28.06.2022 23:15 Відповісти
Практически уверен, что это - информационный вброс.
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29.06.2022 00:05 Відповісти
Виходить буде 18 САУ PzH2000. Це не так і для початку. Ще ж є CRAB, Caesar, M109, Dana. Разом більше 100 одиниць буде.

Плюс M777 більше 100 одиниць на фронті

Тому, я б сильно не накидував на партнерів. Повільно, але впевнено підтримка буде збільшуватися
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28.06.2022 22:55 Відповісти
Dana не чув, може Zuzana?
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28.06.2022 23:19 Відповісти
Dana - 152 мм, яка вже давно на фронті. Zuzana - це вже 155 мм і ніби також на підході
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29.06.2022 00:22 Відповісти
Багато звичайних гармат , в тому числі і М777 втрачається з-за їх малої мобільності ( не встигають покинути місце стрільби ) , бо їх вираховують контрбатарейні радари , про це наші військові на днях заявили в США... зараз вирішують питання як боротись з цими радарами . Так що ця кількість нічого не вирішує на такій протяжності фронта , нам потрібні сотні САУ , але звісно і за це дякуємо.
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28.06.2022 23:38 Відповісти
Щиро дякуємо! Звісно, нам треба чим більше, але дякуємо за все!
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28.06.2022 23:02 Відповісти
Дякую. Дайте ще. І снарядів по більше.
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28.06.2022 23:04 Відповісти
Процесс поставки вооружения --это не резина, которую можно растягивать. Украине необходимо иметь артполки, а не дивизионы.
Как прорывать укреплённую оборону . Преимущество росии на Донбасе
в количестве артсистем. А Украина имеет.. намного меньше.
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28.06.2022 23:05 Відповісти
Украина имеет артбригады( очень секретная инфа), вот незадача.
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28.06.2022 23:10 Відповісти
Хрести можна не прибирати)
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28.06.2022 23:09 Відповісти
Чомусь думаю, що Порох завтра буде в Мадриді. І там також з багатьма перетре за зброю. І за вступ в НАТО, само собою, за ПДЧ - як би того не цуралась зедебільна влада клоунів.
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28.06.2022 23:12 Відповісти
Якщо Зєля знову якусь хєрню не втне. Зараз подасть Пороха в Інтерпол і привіт.
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29.06.2022 02:02 Відповісти
Зелене проти вступу до НАТО, тому так і буде доки Квартал при владі.
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29.06.2022 02:55 Відповісти
Дурные вожди Украины сдали все вооружение, попилили и прокакали. Теперь народ под бомбами выпрашивает подачки у Запада. Запад виноват, что у нас такая элитка?
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28.06.2022 23:13 Відповісти
А куда народ смотрел, когда оружие пилилось и продавалось? Теперь пусть бомбы руками ловит, за все надо платить, и за бездействие тоже. А плохой элитки не бывает, народ имеет такую элитку, какую заслужил.
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28.06.2022 23:34 Відповісти
А що народ може зробити з бандюками, що вже 30 років як монополізували владу, силові структури, ЗМІ з яких пропихують тільки своїх кандидатів?
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29.06.2022 02:53 Відповісти
Звісно, що на війні багато зброї не буває, та враховуючі з ким ми воюємо та скільки у них зброї, то поставка 6 САУ, виглядає смішно, АЛЕ, ми чогось забуваємо, що ні США, ні Німеччина, ні НАТО, ні будь=хто інший, не зобов'язані нам постачати зброю, особливо безкоштовно, куплену до речі на податки громадян цих країн.
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28.06.2022 23:13 Відповісти
Дивизион есть, - уже хорошо!
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28.06.2022 23:16 Відповісти
- в мою честь - сказав шостий. переоберете мене ще раз - дадуть ще одну!
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28.06.2022 23:17 Відповісти
Ого-о, аж шість штук. А снарядів хоч дадуть ?
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28.06.2022 23:24 Відповісти
якщо доречна невеличка історична паралель:

з вересня 1939-го по грудень 1941-го Рузвельт не надто напружувався постачанням озброєнь народові Великої Британії (за спогадами Черчиля, в той час були передані гвинтівки, правда з набоями, кілька старих есмінців часів 1-ої Світової - і таке інше)

тільки після Перл Гарбора США кинули клеїти дурня, коли запахло смаженим під їхньою власною дупою

отже, наша ситуація не є чимось новим ув історії, прийдеться чекати, терплячи, та терпіти, чекаючи - головне щоби дістало люті й витривалості не припиняти бою

(а на ******** німців покладатися не варто, це заощадить час і позбавить зайвих ілюзій)
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28.06.2022 23:30 Відповісти
Этих "несколько старых эсминцев" было 50 ед. Запахло советской историей).
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28.06.2022 23:38 Відповісти
це з книги Черчиля "2-га Світова війна" )

есмінці були надані за бази в Галіфаксі (Канада) для ВМС США

і варто згадати, що есмінці часів 1-ї Світової живилися не соляркою, а вугіллям

аналогія з М-113 звісно ж не повна
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29.06.2022 01:36 Відповісти
Точь-в-точь "барин хороший" из книг:
- Вот те, малый, копейка - купи себе водки!
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28.06.2022 23:34 Відповісти
Якби кожен город в Україні виготовляв хоч би 100 снарядів за добу, скільки було б снарядів на передовій? Чому досі влада нічого не робить для перемоги.Навіть кацапи зі своїми нескінченими запасами, перевели заводи у три зміни. Як назвати дії влади?
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29.06.2022 00:04 Відповісти
У нас ВПК розбомблено, на відміну від рф . . . Навряд чи снаряди можна робити у кожному дворі, для того треба певна сировина і певне (складне) обладнання. Якщо не хочемо, аби ті "снаряди" рвалися прямо у стволах і вбивали наших же ж артилеристів.
А щойно серйозне виробництво буде запущено, одразу Калібр прилетить . . . Тому поставки з-за кордону наразі надійніше. Хоча згідний, це залежність, яка може підвести у будь-який момент. Але як запустити власне виробництво в таких умовах - чорт його знає . . . Хіба домовитися з поляками, що наш завод на їх території.
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29.06.2022 00:08 Відповісти
Типа до войны у нас прям снаряды пачками клепались...как и патроны? Им особо то и бомбить нечего было. Склады ********* еще несколько лет назад. Производства под землей можно открывать. В одном только Киеве, а точнее под ним есть куча таких бункеров, прямо в центре, там можно по коридорам на машинах ездить. Они пустые. Кто знает тот в курсе. Строилось при совке с учетом ядерного удара. Калибры те до сраки. Но это ж думать надо, соображать. Легче видосики пилит и клянчить. Мы в мирное время не смогли наладить, что говорить про сейчас.
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29.06.2022 01:16 Відповісти
Все решается совместными предприятиями, например в Польше, Латвии, Литве, цель - снаряды, патроны, ракеты и прочее, но нужно над этим работать было с 2014года. Понятно было, что в случае войны удар будет нанесен по ВПК.
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29.06.2022 07:20 Відповісти
Чорт забирай, яке ганьбище - поневіряємось по світах, випрошуємо на цирлах по 3-5-6 гаубиць, по 4 РСЗВ... Хоча наші, українські, розробки, які були вже доведені у 2019 до рівня постановки на озброєння за 3 роки, з 2019 до 2022, були саботовані, не фінансовані та, зрештою тепер Україна платить за це страшну ціну - життя своїх громадян!!! Це злочин проти державності та проти українського народу! Бо наші Вільхи-М бьють далі Хаймарсів - на 100 км (проти 70) та більшим зарядом. Наша гаубиця 155мм, Богдана, не гірше ніж ті самі Цезарі, але ж ЗЕлена наволоч просто не фінансувала 3 роки поспіль анв Вільхи, ані Богдани, ані взагалі оборонку. Вони готували ху..лу ЗЕлені асфальтові дорожки до 24.02.22.
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29.06.2022 00:40 Відповісти
Токо голандцы ******* явно меньше Шольца...
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29.06.2022 01:11 Відповісти
просто знавців голландської в світі не так багато

та й німців трохи більше за голландців: більше й шуму
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29.06.2022 01:41 Відповісти
***** ще 6 ???
А чому не 1,5 ???
Та дайте 30-40-60, чому така "занепокоєність"???
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29.06.2022 02:06 Відповісти
С такой скорострельностью 18 гаубиц за 5мин минут сотрут любое местоположение врага. А за день, неделю? Понятно, что больше - лучше, но маэмо те, що маэмо.
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29.06.2022 07:23 Відповісти
Чому так багато? Чому не одну на двох?
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29.06.2022 03:31 Відповісти
Тим гейропейцям потрібно зрозуміти просту істину-війна йде не тільки в Україні і не тільки за Україну. Війна йде в Європі, просто, поки що, в одній кімнаті, а може перекинутись і на всю квартиру. Вам цього треба?...
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29.06.2022 04:49 Відповісти
 
 