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Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сау,гаубіца

Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом в Мадриде сообщила министерка обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее нидерландская коллега Кайсе Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Германии мы решили, что мы можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze 2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть", – заявила Ламбрехт.

"Важно, что Украина может рассчитывать на нас. Если они говорят, что им нужно, мы делаем все возможное, чтобы это предоставить. И в этом случае Германия и Нидерланды могли сделать именно это", - отметила Оллонгрен.

В то же время Ламбрехт заявила, что теперь Германия исчерпала все свои возможности предоставления Украине Panzerhaubitze 2000: "Таким образом я дошла до абсолютного предела того, что ответственно. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддержать".

Также читайте: Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО

Напомним, что ранее обе страны направили в Украину 12 таких САУ: ФРГ – семь и Нидерланды – пять. Украинские военные в мае прошли тренировки в Германии.
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Топ комментарии
+30
У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
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28.06.2022 22:48
+20
Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
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28.06.2022 22:35
+17
ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

Комсомолка фрау Меркель постаралася
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28.06.2022 22:49
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28.06.2022 22:32 Ответить
sho ce ?
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28.06.2022 22:40 Ответить
то нерозбавлений підвезли)))
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28.06.2022 22:47 Ответить
Нужна соответствующая музыка
https://www.youtube.com/watch?v=ohr843uGxaE
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28.06.2022 22:43 Ответить
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28.06.2022 22:51 Ответить
+1 батарея, добре).
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28.06.2022 22:33 Ответить
👍 - 20-200 кацапов ежедневно❗👍 Забыл посмотреть новости? Не беда. Знай, что сегодня опять минус 100 винторогих👍
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28.06.2022 22:47 Ответить
sehr gut. weiter so.
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28.06.2022 22:34 Ответить
нам дают 6 сау, а у русни 1006 сау, немці боятся замерзнуть зимой
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28.06.2022 22:34 Ответить
То тільки німецьких до вже наданих 12.
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28.06.2022 22:37 Ответить
Вам никто ничего не должен. Скажи спасибо и закрой пасть.
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29.06.2022 10:42 Ответить
Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
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28.06.2022 22:35 Ответить
а вы что за 8 лет войны их сами делать научились?
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28.06.2022 22:40 Ответить
Приличных министров?
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28.06.2022 22:41 Ответить
патроны, снаряды, ракеты...
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28.06.2022 22:42 Ответить
вы ошиблись постом здесь речь о министрах)
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28.06.2022 22:48 Ответить
У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
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28.06.2022 22:48 Ответить
Та ні, у нас було в пріорітеті цукерки та цукерочні фабрики, з ними повна забудова великих міст і хабарі, хабарі, хабарі…
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29.06.2022 09:19 Ответить
вот путин попер бы на вас сперва, я бы посмотрел как вы бы воевали с 6-ю орудиями...а не научились потому что везде при власти сидят агенты кремля
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28.06.2022 23:47 Ответить
Мы искали "мир в глазах путлера" и занимались разминированием перешейка.
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29.06.2022 01:46 Ответить
Не Мы ,а ГНИДА 🤢🤡🤥 с холуями подобострастными ,под присмотром д'Ерьмака гебнявого и его ОП кротовника ,с одобрения дегенератов "хоть поржем"
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29.06.2022 07:04 Ответить
ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

Комсомолка фрау Меркель постаралася
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28.06.2022 22:49 Ответить
Про денационализировали не брешите‼️В Германии один немецкий язык и культура , ее гражданамне навязывали рашистские паспорта‼️
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29.06.2022 07:08 Ответить
Вам никто ничего не должен.
Закрой хлебалку неблагодарный.
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29.06.2022 10:43 Ответить
Чим більше дадуть нам зброі , тим більше буде знищено русофашистів ,
які припхалился на нашу землю😠
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28.06.2022 22:35 Ответить
Ну, то знайди хто дасть тобі 60
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28.06.2022 23:06 Ответить
Щойно з волині пацани передзвонили, повна бойова у них на кордоні з бульбашами....
всі готуються до боїв з лукашенківськими під....ерами!
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28.06.2022 22:35 Ответить
Так і є, хто по сусідству з білорашою надіюсь вже всі готові.
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28.06.2022 22:39 Ответить
Белорусов раз***** в хлам
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28.06.2022 22:49 Ответить
Без вариантов. Заодно и аэродромы ихние станут законной целью.
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28.06.2022 22:51 Ответить
Ужас. Налякали мене.
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28.06.2022 22:55 Ответить
Так... схоже буде заруба з бульбашами... Сподіваюсь на наших хлопців! Хай їм Бог допоможе!
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28.06.2022 23:05 Ответить
Я в цьому навіть не сумнівався. Тепер в нас буде дивізіон Панцергаубіце.
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28.06.2022 22:36 Ответить
Все в копилочку
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28.06.2022 22:37 Ответить
на 3 километра фронта может и хватит...щедрость зашкаливает
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28.06.2022 22:40 Ответить
Vielen Dank!
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28.06.2022 22:40 Ответить
у русні немає ЖОДНОЇ сау аналогічної ані Цезар,ані ПЗ2000,та навіть Сузана,саме круте що є то Мста-с,Коаліція як і Армата серед танків "нє шмагла")))
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28.06.2022 22:50 Ответить
о да...ну то теперь держись змей горынич...а то твоя жопа а не пещера....)))
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28.06.2022 22:48 Ответить
Да успокойтесь, зрадоманы! Посмотрите на ттх и темп стрельбы этих вундервафлей. 18 штук очень бодро решают.
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28.06.2022 22:49 Ответить
там не темп там дальність от що рішає,а темп можна і на мсті вичавити,а тут іменно сукупність точності,дальності та скорострільності.
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28.06.2022 22:51 Ответить
Я и написал - ттх. Плюс темп стрельбы. У кацапов и близко такого оружия нет и не предвидится.
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28.06.2022 22:54 Ответить
" Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента россии дмитрия медведева. Во время уборки кабинета дмитрия медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо ее заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком дмитрия анатольевича. Прислуга сразу сообщила охране. дмитрия медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При медведеве была обнаружена еще одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту россии владимиру путину. путин распорядился не давать медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения " 28.06.22
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28.06.2022 22:52 Ответить
esli ce pravda - etu prislugu sledue pristrelit
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28.06.2022 22:59 Ответить
Зачем. Он рано или поздно сам себя убьет
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28.06.2022 23:15 Ответить
Практически уверен, что это - информационный вброс.
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29.06.2022 00:05 Ответить
Виходить буде 18 САУ PzH2000. Це не так і для початку. Ще ж є CRAB, Caesar, M109, Dana. Разом більше 100 одиниць буде.

Плюс M777 більше 100 одиниць на фронті

Тому, я б сильно не накидував на партнерів. Повільно, але впевнено підтримка буде збільшуватися
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28.06.2022 22:55 Ответить
Dana не чув, може Zuzana?
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28.06.2022 23:19 Ответить
Dana - 152 мм, яка вже давно на фронті. Zuzana - це вже 155 мм і ніби також на підході
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29.06.2022 00:22 Ответить
Багато звичайних гармат , в тому числі і М777 втрачається з-за їх малої мобільності ( не встигають покинути місце стрільби ) , бо їх вираховують контрбатарейні радари , про це наші військові на днях заявили в США... зараз вирішують питання як боротись з цими радарами . Так що ця кількість нічого не вирішує на такій протяжності фронта , нам потрібні сотні САУ , але звісно і за це дякуємо.
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28.06.2022 23:38 Ответить
Щиро дякуємо! Звісно, нам треба чим більше, але дякуємо за все!
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28.06.2022 23:02 Ответить
Дякую. Дайте ще. І снарядів по більше.
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28.06.2022 23:04 Ответить
Процесс поставки вооружения --это не резина, которую можно растягивать. Украине необходимо иметь артполки, а не дивизионы.
Как прорывать укреплённую оборону . Преимущество росии на Донбасе
в количестве артсистем. А Украина имеет.. намного меньше.
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28.06.2022 23:05 Ответить
Украина имеет артбригады( очень секретная инфа), вот незадача.
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28.06.2022 23:10 Ответить
Хрести можна не прибирати)
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28.06.2022 23:09 Ответить
Чомусь думаю, що Порох завтра буде в Мадриді. І там також з багатьма перетре за зброю. І за вступ в НАТО, само собою, за ПДЧ - як би того не цуралась зедебільна влада клоунів.
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28.06.2022 23:12 Ответить
Якщо Зєля знову якусь хєрню не втне. Зараз подасть Пороха в Інтерпол і привіт.
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29.06.2022 02:02 Ответить
Зелене проти вступу до НАТО, тому так і буде доки Квартал при владі.
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29.06.2022 02:55 Ответить
Дурные вожди Украины сдали все вооружение, попилили и прокакали. Теперь народ под бомбами выпрашивает подачки у Запада. Запад виноват, что у нас такая элитка?
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28.06.2022 23:13 Ответить
А куда народ смотрел, когда оружие пилилось и продавалось? Теперь пусть бомбы руками ловит, за все надо платить, и за бездействие тоже. А плохой элитки не бывает, народ имеет такую элитку, какую заслужил.
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28.06.2022 23:34 Ответить
А що народ може зробити з бандюками, що вже 30 років як монополізували владу, силові структури, ЗМІ з яких пропихують тільки своїх кандидатів?
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29.06.2022 02:53 Ответить
Звісно, що на війні багато зброї не буває, та враховуючі з ким ми воюємо та скільки у них зброї, то поставка 6 САУ, виглядає смішно, АЛЕ, ми чогось забуваємо, що ні США, ні Німеччина, ні НАТО, ні будь=хто інший, не зобов'язані нам постачати зброю, особливо безкоштовно, куплену до речі на податки громадян цих країн.
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28.06.2022 23:13 Ответить
Дивизион есть, - уже хорошо!
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28.06.2022 23:16 Ответить
- в мою честь - сказав шостий. переоберете мене ще раз - дадуть ще одну!
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28.06.2022 23:17 Ответить
Ого-о, аж шість штук. А снарядів хоч дадуть ?
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28.06.2022 23:24 Ответить
якщо доречна невеличка історична паралель:

з вересня 1939-го по грудень 1941-го Рузвельт не надто напружувався постачанням озброєнь народові Великої Британії (за спогадами Черчиля, в той час були передані гвинтівки, правда з набоями, кілька старих есмінців часів 1-ої Світової - і таке інше)

тільки після Перл Гарбора США кинули клеїти дурня, коли запахло смаженим під їхньою власною дупою

отже, наша ситуація не є чимось новим ув історії, прийдеться чекати, терплячи, та терпіти, чекаючи - головне щоби дістало люті й витривалості не припиняти бою

(а на ******** німців покладатися не варто, це заощадить час і позбавить зайвих ілюзій)
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28.06.2022 23:30 Ответить
Этих "несколько старых эсминцев" было 50 ед. Запахло советской историей).
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28.06.2022 23:38 Ответить
це з книги Черчиля "2-га Світова війна" )

есмінці були надані за бази в Галіфаксі (Канада) для ВМС США

і варто згадати, що есмінці часів 1-ї Світової живилися не соляркою, а вугіллям

аналогія з М-113 звісно ж не повна
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29.06.2022 01:36 Ответить
Точь-в-точь "барин хороший" из книг:
- Вот те, малый, копейка - купи себе водки!
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28.06.2022 23:34 Ответить
Якби кожен город в Україні виготовляв хоч би 100 снарядів за добу, скільки було б снарядів на передовій? Чому досі влада нічого не робить для перемоги.Навіть кацапи зі своїми нескінченими запасами, перевели заводи у три зміни. Як назвати дії влади?
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29.06.2022 00:04 Ответить
У нас ВПК розбомблено, на відміну від рф . . . Навряд чи снаряди можна робити у кожному дворі, для того треба певна сировина і певне (складне) обладнання. Якщо не хочемо, аби ті "снаряди" рвалися прямо у стволах і вбивали наших же ж артилеристів.
А щойно серйозне виробництво буде запущено, одразу Калібр прилетить . . . Тому поставки з-за кордону наразі надійніше. Хоча згідний, це залежність, яка може підвести у будь-який момент. Але як запустити власне виробництво в таких умовах - чорт його знає . . . Хіба домовитися з поляками, що наш завод на їх території.
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29.06.2022 00:08 Ответить
Типа до войны у нас прям снаряды пачками клепались...как и патроны? Им особо то и бомбить нечего было. Склады ********* еще несколько лет назад. Производства под землей можно открывать. В одном только Киеве, а точнее под ним есть куча таких бункеров, прямо в центре, там можно по коридорам на машинах ездить. Они пустые. Кто знает тот в курсе. Строилось при совке с учетом ядерного удара. Калибры те до сраки. Но это ж думать надо, соображать. Легче видосики пилит и клянчить. Мы в мирное время не смогли наладить, что говорить про сейчас.
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29.06.2022 01:16 Ответить
Все решается совместными предприятиями, например в Польше, Латвии, Литве, цель - снаряды, патроны, ракеты и прочее, но нужно над этим работать было с 2014года. Понятно было, что в случае войны удар будет нанесен по ВПК.
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29.06.2022 07:20 Ответить
Чорт забирай, яке ганьбище - поневіряємось по світах, випрошуємо на цирлах по 3-5-6 гаубиць, по 4 РСЗВ... Хоча наші, українські, розробки, які були вже доведені у 2019 до рівня постановки на озброєння за 3 роки, з 2019 до 2022, були саботовані, не фінансовані та, зрештою тепер Україна платить за це страшну ціну - життя своїх громадян!!! Це злочин проти державності та проти українського народу! Бо наші Вільхи-М бьють далі Хаймарсів - на 100 км (проти 70) та більшим зарядом. Наша гаубиця 155мм, Богдана, не гірше ніж ті самі Цезарі, але ж ЗЕлена наволоч просто не фінансувала 3 роки поспіль анв Вільхи, ані Богдани, ані взагалі оборонку. Вони готували ху..лу ЗЕлені асфальтові дорожки до 24.02.22.
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29.06.2022 00:40 Ответить
Токо голандцы ******* явно меньше Шольца...
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29.06.2022 01:11 Ответить
просто знавців голландської в світі не так багато

та й німців трохи більше за голландців: більше й шуму
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29.06.2022 01:41 Ответить
***** ще 6 ???
А чому не 1,5 ???
Та дайте 30-40-60, чому така "занепокоєність"???
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29.06.2022 02:06 Ответить
С такой скорострельностью 18 гаубиц за 5мин минут сотрут любое местоположение врага. А за день, неделю? Понятно, что больше - лучше, но маэмо те, що маэмо.
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29.06.2022 07:23 Ответить
Чому так багато? Чому не одну на двох?
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29.06.2022 03:31 Ответить
Тим гейропейцям потрібно зрозуміти просту істину-війна йде не тільки в Україні і не тільки за Україну. Війна йде в Європі, просто, поки що, в одній кімнаті, а може перекинутись і на всю квартиру. Вам цього треба?...
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29.06.2022 04:49 Ответить
 
 