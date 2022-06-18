РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14668 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
8 355 36
война (46875) Нидерланды (1384) Рютте Марк (138)

Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рютте

Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную линию", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести расходы, в том числе финансовые.

По поводу этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченым в войну, которая необязательно его война".

Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная линия" состоит в том, что НАТО не входит в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

"Нидерланды в этом отношении [поставки тяжелых вооружений] заметно впереди. Это снова подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.

Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести расходы".

"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", - подчеркнул он.

Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
Однозначно...це війна проти тьми і зла!
показать весь комментарий
18.06.2022 15:41
+21
и о погоде)))
///
самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406

"Трофей" 72-й бригады им. Черных Запорожцев.
Пилот жив, получил травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь.
Теперь он в надежных и бережных руках ВСУ.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:48
+16
Це типова цивілизаційна війна, Україна наразі відстоює своє право бути демократичною та вільною країною, два озвірілих диктатора кинули всі свої сили, щоб затягнути Україну у сраку, в якій вони самі знаходяться, але у них нічого не вийде,.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однозначно...це війна проти тьми і зла!
показать весь комментарий
18.06.2022 15:41 Ответить
Видно що розумна людина.Вміє думати наперед.
показать весь комментарий
18.06.2022 18:57 Ответить
Это 3-я мировая
показать весь комментарий
18.06.2022 15:45 Ответить
Yes
показать весь комментарий
18.06.2022 15:53 Ответить
и о погоде)))
///
самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406

"Трофей" 72-й бригады им. Черных Запорожцев.
Пилот жив, получил травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь.
Теперь он в надежных и бережных руках ВСУ.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:48 Ответить
Повезло падлюці!
показать весь комментарий
18.06.2022 15:57 Ответить
Судя по видео он уже обделался.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:22 Ответить
Маємо надію що після пєрвой помощі воно ніколи не зможе літати.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:41 Ответить
долетался васстанавитель ссср
показать весь комментарий
18.06.2022 22:36 Ответить
Дякую за ясний погляд,й гострий розум. Зараз Ви наш тил
показать весь комментарий
18.06.2022 15:48 Ответить
це всіхня війна, насамперед у Європі.
Україна має спільний кордон з людожерами, тому вона перша.
Був в би у Нідерландів спільний кордон з ними - вони б зараз теж своїх синів, дочок і немовлят клали за право бути Нідерландами.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:49 Ответить
нічого вони б не клали. вони б втікли в США. битись готові тільки поляки чехи литовці латиші естонці фіни шведи норвежці. може іспанці ще... вся інша наволочь вже б втекла в США, або цілували б ноги русні, як русня й хоче
показать весь комментарий
18.06.2022 15:52 Ответить
Повеликому рахунку,ті що привиті. В нас тисячолітня прививка
показать весь комментарий
18.06.2022 15:56 Ответить
Ти на нідерландців не стартуй. Це у України тисячолітня історія рабства у поляків, монголів, кацапів і т.д. Нідерландці свого часу відбилися від іспанців (а вони тоді були такі ж притрушені як кацапи) та ще й третину світу зробили своїми колоніями.
показать весь комментарий
18.06.2022 18:10 Ответить
Не пишіть за інших, вони себе давно відстояли і не ходили 300 років в обісраних шароварах.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:47 Ответить
Война это страшное дело... Кудато пропал Игорь L. и Lvbnhj . Война забирает лучших А Дмитро так топил, так топил против Порошенка
показать весь комментарий
18.06.2022 15:51 Ответить
Можливо він зараз іпашить кацапську наволоч, йому не до коментів на цензорі.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:54 Ответить
У польщі хіба що єпашить панські туалети.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:16 Ответить
Асобінно Дмітро. Но Ігоря не вистачає. Хороший був хлоп. Експерт по всім питанням. Може радником десь влаштувався
показать весь комментарий
18.06.2022 16:18 Ответить
"Може радником десь влаштувався"

показать весь комментарий
18.06.2022 18:11 Ответить
Давненько,його,небуло. Стількох завсідників невидно. Часи,долі
показать весь комментарий
18.06.2022 15:57 Ответить
Шрек Баблокат еще. Всегда хорошо писал
показать весь комментарий
18.06.2022 22:39 Ответить
Це типова цивілизаційна війна, Україна наразі відстоює своє право бути демократичною та вільною країною, два озвірілих диктатора кинули всі свої сили, щоб затягнути Україну у сраку, в якій вони самі знаходяться, але у них нічого не вийде,.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:53 Ответить
Спільними зусиллями підірвали центр Європи,й знищили структури Цивілізації. Мироустрій тріскає по всіх швах
показать весь комментарий
18.06.2022 16:00 Ответить
Адекватний чувак!
показать весь комментарий
18.06.2022 16:03 Ответить
ввести поголовный военный налог на европейцев для поддержки Украины в борьбе по защите цивилизованного мира от нашествия кровавых полчищ кацапсиной Орды людоедов. 50% с каждого желающего отсидеться за спиной истекающей кровью Украины, до полной победы над взбесившимися от безнаказанности приспешниками Сатаны - "Хрюсского Мира"
показать весь комментарий
18.06.2022 16:16 Ответить
А чому б не ввести поголовний податок з британців? Вони ж багаті. У них найвищі зп у Європі.
Думаю, після того як війна залізе до кожного європейця у кишеню особисто, то кількість охочих терпіти заради України впаде до критичної точки. Тому хай ЄС допомагає з загального бюджету, а ніж з кишень пересічних.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:20 Ответить
"поголовный военный налог на европейцев" ☝
показать весь комментарий
18.06.2022 16:42 Ответить
Запад начинает выдвигаться. Не зря меркель задергалась.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:32 Ответить
"Украина может победить и победит. Когда начнется усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и обеспечиваем их необходимой стратегической устойчивостью", - сказал британский премьер.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:46 Ответить
Все б нічого, але відслідковую рухи щодо постачання цибулинних квітів в росію. Це величезний ринок. І, схоже, нідерландські фірми не готови втрачати прибуток. Росіяни впевнені, що восени цибулини тюльпанів до них попадуть.
показать весь комментарий
18.06.2022 17:19 Ответить
цибулинні квіти не мають жодного війського значення. якщо кацапи замість бомб куплять квіти (витративши на це валюту), то Україні від того гірше не буде. Ви краще відслідковуйте бабло, яке йде Верховному Головнокомадувачу від Госкіно за "Сватів".
показать весь комментарий
18.06.2022 18:18 Ответить
умный мужик
показать весь комментарий
18.06.2022 17:21 Ответить
Рюте - нормальний чувак. І він дуже сильно налаштований проти кацапні. Після збиття Боїнгу він заявив, що не буде приймати участь в зустрічах, де буде *****. І наскільки мені відомо, так і робить.
Нідерланди передають зброю, підтримують біженців виплатами та розселенням, для дітей облаштували спеціальні українські класи (українці правда ведуть себе як свинота інколи, але це вже зовсім інша історія).
показать весь комментарий
18.06.2022 18:16 Ответить
у Другій світовій війні Нідерланди були першим реальним опором, який відчули нацисти. британці також мали союз з голландцями, і тоді вони вирішили серйозно воювати.
показать весь комментарий
18.06.2022 20:02 Ответить
 
 