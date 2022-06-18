Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО
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Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную линию", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести расходы, в том числе финансовые.
По поводу этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченым в войну, которая необязательно его война".
Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная линия" состоит в том, что НАТО не входит в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".
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"Нидерланды в этом отношении [поставки тяжелых вооружений] заметно впереди. Это снова подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.
Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести расходы".
"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", - подчеркнул он.
Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".
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самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406
"Трофей" 72-й бригады им. Черных Запорожцев.
Пилот жив, получил травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь.
Теперь он в надежных и бережных руках ВСУ.
Україна має спільний кордон з людожерами, тому вона перша.
Був в би у Нідерландів спільний кордон з ними - вони б зараз теж своїх синів, дочок і немовлят клали за право бути Нідерландами.
Думаю, після того як війна залізе до кожного європейця у кишеню особисто, то кількість охочих терпіти заради України впаде до критичної точки. Тому хай ЄС допомагає з загального бюджету, а ніж з кишень пересічних.
Нідерланди передають зброю, підтримують біженців виплатами та розселенням, для дітей облаштували спеціальні українські класи (українці правда ведуть себе як свинота інколи, але це вже зовсім інша історія).