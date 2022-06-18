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війна (56511) Нідерланди (1116) Рютте Марк (163)

Прем'єр Нідерландів Рютте закликав співгромадян приготуватися затягнути паски для перемоги України: "Це практично і наша війна". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рютте

Нідерланди повинні зробити все можливе, не переходячи "червону межу", щоб Україна перемогла у війні проти Росії, і в процесі, можливо, народам Європи доведеться нести витрати, зокрема фінансові.

Щодо цього застеріг після щотижневого засідання Ради міністрів нідерландський прем'єр Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його запитали, чи не стає народ Нідерландів "повільно, але вірно все більш залученим до війни, яка необов'язково його війна".

Рютте зазначив, що "ми робимо все можливе, аби Україна могла перемогти". За його словами, "червона межа" полягає в тому, що НАТО не входить у прямий конфлікт із Росією, "але в іншому ми робимо все можливе з фінансовою та військовою підтримкою, а також із дуже важкими системами озброєнь".

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"Нідерланди в цьому відношенні [постачання важких озброєнь] помітно попереду. Це знову підтвердилося на тижні. <...> Важких систем не так багато, але ми робимо це, тому що це і наша війна. Якщо щось піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці", – сказав прем'єр країни.

Рютте попередив: важливо, щоби народ його країни був готовий "нести витрати".

"Вони також впливають і на наші гаманці. Але ми маємо зробити це для нашої безпеки та нашої свободи", – наголосив він.

Пізніше під час пресконференції Рютте сказав: "Це не формально, що ми воюємо з Росією, це не так. Але це практично і наша війна. Україна має перемогти, це дійсно важливо. У будь-якому разі ми маємо зробити все можливе, щоб наблизити їх до цієї перемоги".
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Топ коментарі
+36
Однозначно...це війна проти тьми і зла!
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18.06.2022 15:41
+21
и о погоде)))
///
самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406

"Трофей" 72-й бригады им. Черных Запорожцев.
Пилот жив, получил травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь.
Теперь он в надежных и бережных руках ВСУ.
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18.06.2022 15:48
+16
Це типова цивілизаційна війна, Україна наразі відстоює своє право бути демократичною та вільною країною, два озвірілих диктатора кинули всі свої сили, щоб затягнути Україну у сраку, в якій вони самі знаходяться, але у них нічого не вийде,.
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18.06.2022 15:53
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Однозначно...це війна проти тьми і зла!
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18.06.2022 15:41 Відповісти
Видно що розумна людина.Вміє думати наперед.
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18.06.2022 18:57 Відповісти
Это 3-я мировая
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18.06.2022 15:45 Відповісти
Yes
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18.06.2022 15:53 Відповісти
и о погоде)))
///
самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406

"Трофей" 72-й бригады им. Черных Запорожцев.
Пилот жив, получил травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь.
Теперь он в надежных и бережных руках ВСУ.
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18.06.2022 15:48 Відповісти
Повезло падлюці!
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18.06.2022 15:57 Відповісти
Судя по видео он уже обделался.
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18.06.2022 16:22 Відповісти
Маємо надію що після пєрвой помощі воно ніколи не зможе літати.
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18.06.2022 19:41 Відповісти
долетался васстанавитель ссср
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18.06.2022 22:36 Відповісти
Дякую за ясний погляд,й гострий розум. Зараз Ви наш тил
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18.06.2022 15:48 Відповісти
це всіхня війна, насамперед у Європі.
Україна має спільний кордон з людожерами, тому вона перша.
Був в би у Нідерландів спільний кордон з ними - вони б зараз теж своїх синів, дочок і немовлят клали за право бути Нідерландами.
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18.06.2022 15:49 Відповісти
нічого вони б не клали. вони б втікли в США. битись готові тільки поляки чехи литовці латиші естонці фіни шведи норвежці. може іспанці ще... вся інша наволочь вже б втекла в США, або цілували б ноги русні, як русня й хоче
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18.06.2022 15:52 Відповісти
Повеликому рахунку,ті що привиті. В нас тисячолітня прививка
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18.06.2022 15:56 Відповісти
Ти на нідерландців не стартуй. Це у України тисячолітня історія рабства у поляків, монголів, кацапів і т.д. Нідерландці свого часу відбилися від іспанців (а вони тоді були такі ж притрушені як кацапи) та ще й третину світу зробили своїми колоніями.
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18.06.2022 18:10 Відповісти
Не пишіть за інших, вони себе давно відстояли і не ходили 300 років в обісраних шароварах.
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18.06.2022 19:47 Відповісти
Война это страшное дело... Кудато пропал Игорь L. и Lvbnhj . Война забирает лучших А Дмитро так топил, так топил против Порошенка
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18.06.2022 15:51 Відповісти
Можливо він зараз іпашить кацапську наволоч, йому не до коментів на цензорі.
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18.06.2022 15:54 Відповісти
У польщі хіба що єпашить панські туалети.
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18.06.2022 16:16 Відповісти
Асобінно Дмітро. Но Ігоря не вистачає. Хороший був хлоп. Експерт по всім питанням. Може радником десь влаштувався
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18.06.2022 16:18 Відповісти
"Може радником десь влаштувався"

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18.06.2022 18:11 Відповісти
Давненько,його,небуло. Стількох завсідників невидно. Часи,долі
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18.06.2022 15:57 Відповісти
Шрек Баблокат еще. Всегда хорошо писал
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18.06.2022 22:39 Відповісти
Це типова цивілизаційна війна, Україна наразі відстоює своє право бути демократичною та вільною країною, два озвірілих диктатора кинули всі свої сили, щоб затягнути Україну у сраку, в якій вони самі знаходяться, але у них нічого не вийде,.
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18.06.2022 15:53 Відповісти
Спільними зусиллями підірвали центр Європи,й знищили структури Цивілізації. Мироустрій тріскає по всіх швах
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18.06.2022 16:00 Відповісти
Адекватний чувак!
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18.06.2022 16:03 Відповісти
ввести поголовный военный налог на европейцев для поддержки Украины в борьбе по защите цивилизованного мира от нашествия кровавых полчищ кацапсиной Орды людоедов. 50% с каждого желающего отсидеться за спиной истекающей кровью Украины, до полной победы над взбесившимися от безнаказанности приспешниками Сатаны - "Хрюсского Мира"
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18.06.2022 16:16 Відповісти
А чому б не ввести поголовний податок з британців? Вони ж багаті. У них найвищі зп у Європі.
Думаю, після того як війна залізе до кожного європейця у кишеню особисто, то кількість охочих терпіти заради України впаде до критичної точки. Тому хай ЄС допомагає з загального бюджету, а ніж з кишень пересічних.
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18.06.2022 16:20 Відповісти
"поголовный военный налог на европейцев" ☝
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18.06.2022 16:42 Відповісти
Запад начинает выдвигаться. Не зря меркель задергалась.
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18.06.2022 16:32 Відповісти
"Украина может победить и победит. Когда начнется усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и обеспечиваем их необходимой стратегической устойчивостью", - сказал британский премьер.
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Все б нічого, але відслідковую рухи щодо постачання цибулинних квітів в росію. Це величезний ринок. І, схоже, нідерландські фірми не готови втрачати прибуток. Росіяни впевнені, що восени цибулини тюльпанів до них попадуть.
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18.06.2022 17:19 Відповісти
цибулинні квіти не мають жодного війського значення. якщо кацапи замість бомб куплять квіти (витративши на це валюту), то Україні від того гірше не буде. Ви краще відслідковуйте бабло, яке йде Верховному Головнокомадувачу від Госкіно за "Сватів".
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18.06.2022 18:18 Відповісти
умный мужик
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18.06.2022 17:21 Відповісти
Рюте - нормальний чувак. І він дуже сильно налаштований проти кацапні. Після збиття Боїнгу він заявив, що не буде приймати участь в зустрічах, де буде *****. І наскільки мені відомо, так і робить.
Нідерланди передають зброю, підтримують біженців виплатами та розселенням, для дітей облаштували спеціальні українські класи (українці правда ведуть себе як свинота інколи, але це вже зовсім інша історія).
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18.06.2022 18:16 Відповісти
у Другій світовій війні Нідерланди були першим реальним опором, який відчули нацисти. британці також мали союз з голландцями, і тоді вони вирішили серйозно воювати.
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18.06.2022 20:02 Відповісти
 
 