Прем'єр Нідерландів Рютте закликав співгромадян приготуватися затягнути паски для перемоги України: "Це практично і наша війна". ВIДЕО

Нідерланди повинні зробити все можливе, не переходячи "червону межу", щоб Україна перемогла у війні проти Росії, і в процесі, можливо, народам Європи доведеться нести витрати, зокрема фінансові.

Щодо цього застеріг після щотижневого засідання Ради міністрів нідерландський прем'єр Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його запитали, чи не стає народ Нідерландів "повільно, але вірно все більш залученим до війни, яка необов'язково його війна".

Рютте зазначив, що "ми робимо все можливе, аби Україна могла перемогти". За його словами, "червона межа" полягає в тому, що НАТО не входить у прямий конфлікт із Росією, "але в іншому ми робимо все можливе з фінансовою та військовою підтримкою, а також із дуже важкими системами озброєнь".

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"Нідерланди в цьому відношенні [постачання важких озброєнь] помітно попереду. Це знову підтвердилося на тижні. <...> Важких систем не так багато, але ми робимо це, тому що це і наша війна. Якщо щось піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці", – сказав прем'єр країни.

Рютте попередив: важливо, щоби народ його країни був готовий "нести витрати".

"Вони також впливають і на наші гаманці. Але ми маємо зробити це для нашої безпеки та нашої свободи", – наголосив він.

Пізніше під час пресконференції Рютте сказав: "Це не формально, що ми воюємо з Росією, це не так. Але це практично і наша війна. Україна має перемогти, це дійсно важливо. У будь-якому разі ми маємо зробити все можливе, щоб наблизити їх до цієї перемоги".