Нідерланди готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом" під час своєї пресконференції після засідання уряду. За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

Рютте заявив, що уряд задоволений що Україні дали "додаткове домашнє завдання". "Система приєднання до ЄС залишається на місці. Водночас сигнал був надісланий", - сказав прем'єр.

"Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього" - заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Хукстра.

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За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Хукстра. "Це не процеси, які йдуть із сьогоднішнього дня на завтра" - зазначив він.