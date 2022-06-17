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Новости За рубежом
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Нидерланды (1384) членство в ЕС (776)

Нидерланды готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рютте

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Премьер Нидерландов Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "разумным компромиссом" во время своей пресс-конференции после заседания правительства. По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники так и оппоненты кандидатства Украины.

Рютте заявил, что правительство удовлетворено, что Украине дали "дополнительное домашнее задание". "Система присоединения к ЕС остается на месте. В то же время сигнал был отправлен", - сказал премьер.

"Как Кабинет Министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем это разумно. Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому", - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра.

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По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. И в этом процессе уступок не будет, сказал Хукстра. "Это не процессы, которые идут с сегодняшнего дня на завтра", – отметил он.
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Кто-то скажет , что внешняя политика Украиньі сегодня не на вьісоте ? Хотя , Климкин может...
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17.06.2022 18:46 Ответить
Ідо чого тут наша зовнішня політика і в чому її заслуга? Ц е заслуга не зелених дебілів а ЗСУ і народу.
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17.06.2022 19:12 Ответить
Зараз зовнішню політику провадять ЗСУ
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17.06.2022 19:38 Ответить
 
 