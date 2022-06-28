УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13573 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
2 764 25
війна (56444) Зеленський (17450) Кременчук (218) ООН (2761) Радбез ООН (760)

Пропоную направити до Кременчука спеціального представника Генсека ООН, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кременчук

Президент України Володимир Зеленський закликав направити до Кременчука, де в понеділок російська ракета влучила в торговельний центр, спеціального представника генерального секретаря ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"27 червня ракета впала на Кременчук. Ті, хто завдав цього удару, не могли не знати, що ця ракета летить на звичайний торговельний центр. Один із десятків торговельних центрів, які існують у цьому регіоні", - сказав Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН.

"18 людей, за попередніми повідомленнями, вбито. На жаль, жертв може бути більше. Понад 50 людей дістали поранень. Десятки вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

Водночас, сказав Зеленський, Росія заявляє, що це не є результатом російського удару. "В такому разі я пропоную ООН направити спеціального представника генерального секретаря або іншого представника для того, щоб вони відвідали місце подій у Кременчуці й могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Виліз гундосий патрійот. Коли обміняєш азовців?
показати весь коментар
28.06.2022 23:25
+9
Дермака краще прибери.
показати весь коментар
28.06.2022 23:22
+8
Тысячи погибших, замученных, изнасилованных. Разграбленные, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура. Видя все это им насрать на жизни украинцев, максимум обеспокоенность. А тут какой-то ТЦ что-то изменит? Зачем ещё одна зажравшаяся морда из абсолютно бесполезной организации здесь? Уже приезжал один из ООН. Слушал, смотрел.
показати весь коментар
28.06.2022 23:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Born ec78ef2b Реєстрація: 28.06.2022
Специально зарегестрировался, чтобы высраться про зраду?
показати весь коментар
28.06.2022 23:23 Відповісти
ой а шо не так чи Краматорськ то не таке "яскраве" собитіє? в чому неправда?
показати весь коментар
28.06.2022 23:53 Відповісти
Там нема супермаркета площею в гектар.
показати весь коментар
28.06.2022 23:23 Відповісти
Дермака краще прибери.
показати весь коментар
28.06.2022 23:22 Відповісти
разом із собою
показати весь коментар
29.06.2022 09:56 Відповісти
Виліз гундосий патрійот. Коли обміняєш азовців?
показати весь коментар
28.06.2022 23:25 Відповісти
лично Вы можете как то лучше разрулить ситуацию?
показати весь коментар
28.06.2022 23:27 Відповісти
Ну куда нам, уже один розрулював.
показати весь коментар
28.06.2022 23:30 Відповісти
Я б міг би, але до 24 - не закатувати оборонку в асфальт і в очко )(уйлу не зглядував би точно!
показати весь коментар
28.06.2022 23:51 Відповісти
"Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених Джерело: https://censor.net/ua/n3350910
показати весь коментар
29.06.2022 08:17 Відповісти
...генератор безглуздих ідей і акустичних перешкод.....
показати весь коментар
28.06.2022 23:34 Відповісти
Тысячи погибших, замученных, изнасилованных. Разграбленные, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура. Видя все это им насрать на жизни украинцев, максимум обеспокоенность. А тут какой-то ТЦ что-то изменит? Зачем ещё одна зажравшаяся морда из абсолютно бесполезной организации здесь? Уже приезжал один из ООН. Слушал, смотрел.
показати весь коментар
28.06.2022 23:27 Відповісти
І що далі ? Весь світ уже бачив фото театр Маріуполя із словом ДІТИ ! І що ???
показати весь коментар
28.06.2022 23:28 Відповісти
может быть оружие запада пошло именно из за Мариуполя и из других мест варварста??
или вы предлагаете молчать и не трубить об этом на весь Мир???
показати весь коментар
28.06.2022 23:33 Відповісти
може не треба відмазувати бовдура і лизати йому сраку за те що воно бикувало коли не треба,га ? може треба було ЗРАЗУ везти Шольца,Штайнамаєра Макрона та Драгі до Бучі,а не махати ******** і кидати понти недорозвинутого гопника? може тоді б ще швидше зброя прибула? повилазили адвокати *****,воно так воно, само тіпа "юрист" то хай само за себе відповідає, бо звикло "я нікому нічего не должен..." , "должен" і ***** ,всій Україні
показати весь коментар
28.06.2022 23:58 Відповісти
А ООН хіба не байдуже? Хоча що тільки для галочки відвідати.
показати весь коментар
28.06.2022 23:28 Відповісти
Слова настоящего генерала. https://www.youtube.com/watch?v=xCBWLGBdKis
показати весь коментар
28.06.2022 23:30 Відповісти
Заради чого?
Ну приїде цей представник, йому влаштують екскурсію на кістках і що далі?
Що це дасть Україні, крім чергової порожньої заяви?
показати весь коментар
28.06.2022 23:30 Відповісти
Зеля грізно надуває щоки, а в результаті буде пшик.
показати весь коментар
28.06.2022 23:38 Відповісти
Воно лише піариться і все.
Нічим не гидує, мов шакал: піар на людському горі - все нормально.
Виступило б заявою по бійцям Азову, але тут незручні питання будуть.
показати весь коментар
28.06.2022 23:51 Відповісти
Зеля з ним сфотографується на фоні руїн. Для книги "Четвертий місяць...".
показати весь коментар
29.06.2022 00:14 Відповісти
нужно настоять и заставить приехать посмотреть на убийства мирных людей и кого монстра терориста финансируют покупая у ***** газ и нефть ... особенно тем кто пытается сохранить лицо нелюди засевшей в кремле
показати весь коментар
28.06.2022 23:36 Відповісти
А шо Бучі мало?
показати весь коментар
29.06.2022 00:04 Відповісти
 
 