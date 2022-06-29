Лисичанськ всипаний російськими мінами, пересуватися містом небезпечно, - Гайдай
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Місто Лисичанськ на Луганщині, за яке точаться запеклі бої, російські окупанти замінували протипіхотними мінами, влада просить мешканців обмежити пересування.
Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Пересуватися Лисичанськом небезпечно! Місто всипане мінами!! Лисичанськ нашпигований протипіхотними мінами - це розраховано на вбивство мирного населення. орки хочуть більше жертв. Просимо лисичан обмежити пересування вулицями міста", - закликав він.
"Вчасно кинуті "недопалки" чи "хлопки"допомагають Нашим захисникам, на окупованих територіях знову палають ворожі склади. Це може уповільнити наступ на Лисичанськ. Навколо Лисичанська постійно точаться бої. Відбувається "тиха" евакуація з міста, доставка гумвантажів ускладнена", - додав Гайдай.
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