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Лисичанськ всипаний російськими мінами, пересуватися містом небезпечно, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

Місто Лисичанськ на Луганщині, за яке точаться запеклі бої, російські окупанти замінували протипіхотними мінами, влада просить мешканців обмежити пересування.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Пересуватися Лисичанськом небезпечно! Місто всипане мінами!! Лисичанськ нашпигований протипіхотними мінами - це розраховано на вбивство мирного населення. орки хочуть більше жертв. Просимо лисичан обмежити пересування вулицями міста", - закликав він.

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"Вчасно кинуті "недопалки" чи "хлопки"допомагають Нашим захисникам, на окупованих територіях знову палають ворожі склади. Це може уповільнити наступ на Лисичанськ. Навколо Лисичанська постійно точаться бої. Відбувається "тиха" евакуація з міста, доставка гумвантажів ускладнена", - додав Гайдай.
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Що з людьми? Чому не виїжджають з міста коли є загроза ведення бойових дій? Часу було достатньо.... не зрозуміло що з людьми?
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29.06.2022 00:23 Відповісти
Деякі невзмозі, літні батьки, хто ще вагається, а деякі чекають руській мір.
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29.06.2022 00:31 Відповісти
А їм пропонують автобуси, кажуть куди відвезуть і де розмістять і як і за що вони там будуть жити і як їх забезпечать там. Чи ви їдьте, а там якось буде, головне що живі і цілі? От вони і не знають мабуть, що краще, поки не прилетить так, що вже стане дуже страшно, коли неважливо стає все, що мав і хочеться тікати, аби не бачити цей жах і не відчувати удари по голові від вибухової хвилі, як молотком
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29.06.2022 01:07 Відповісти
Транспорт предлагали
Куда везут - рассказывают
С размещением сложнее. В основном школы, детсады, как временное решение. "А там посмотрим".
Есть возможность получать бесплатное питание. Это не очень хорошо и удобно организовано, но есть.
Пенсионерам платят пенсию. Трудоспособные сразу могут найти работу. Да, это не "работа мечты", но жить позволяет.
Но люди все равно остаются в опасном городе. Причин много и причины у всех разные.

Государство, традиционно, делает 10% от того что должно и может делать для вынужденных переселенцев. Власти постоянно врут. Поэтому даже реально имея нормальные условия для переселенцев - властям никто не верит. Лучшее подтверждение этому: 7 млн. украинцев выехали в за границу и только 1 млн. в Западную Украину.
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29.06.2022 07:47 Відповісти
Так це добре. Немає на що скаржитися тоді. Транспорт, їжа, житло, робота, медицина - це не 10%, це, як мінімум 70%, що потрібо людині в умовах війни. А там вже все залежить від людини, якщо вона прецездатна і хоче покращити своє становище. А якщо пенсіонер, то вже обирати не приходиться особливо, головне що живий і цілий. А в Польщі там 4 місяці платять звичайним категоріям допомогу і все.
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29.06.2022 14:26 Відповісти
Генеральний штаб на розмінування Лисичанська. Хіба не генштаб твердив, що здача Сєверного Донецьку Лисичанську нічим не загрожує?
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29.06.2022 00:28 Відповісти
Ми вже закінчуємо віхід з Лисичанська, думаю завтра-післязавтра про це оголосять.
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29.06.2022 00:51 Відповісти
Це вже назавжди втрачені території...
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29.06.2022 01:19 Відповісти
Таке враження, що лугандонією ми просто пожертвужмо... Може, і хєр з ним, тим диким полем, яке ми так і не освоїли? Воно хіба що як іеоичезний аолігон нам потрібне.
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29.06.2022 10:03 Відповісти
 
 