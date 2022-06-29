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Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти російського "Газпромбанка", через який РФ платить зарплати військовим і отримує гроші за енергоносії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.
"Російський банк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплати російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Банк повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT", - написав Кулеба.
"Газпромбанк" - це єдиний великий російський банк, який досі уникає масштабних санкцій Заходу. Саме на рахунки цього банку надходить сплата від членів Євросоюзу за російські газ і нафту.
Топ коментарі
+6 Urs
показати весь коментар29.06.2022 01:59
+5 Olena Lynch
показати весь коментар29.06.2022 05:01
+4 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар29.06.2022 01:54
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І що зробила Європа? Почала шукати альтернативного постачальника? Ніт! Вона почала будувати північний потік 2. Далі цитата Членіна про західних капіталістів та мотузку.
Самолет - сложная машина, представляющая собой совокупность целого ряда различных систем, которые требуют регулярного обслуживания, наладки, ремонта и замены. Причем, все эти работы должны производиться только сертифицированными центрами, ибо в противном случае, производитель снимет свои гарантии безопасности и перестанет их обслуживать, поставлять запчасти и делать так, чтобы машина была работоспособной и безопасной. Эта аналогия подходит и к различным, обязательно, крупным серверным системам.
Их обслуживание может производиться только сертифицированными специалистами, согласно утвержденному регламенту и с использованием только определенной элементной базы и программного обеспечения. Любые отклонения от этих требований приведут к разрыву отношений с держателем лицензии и дальше многомиллионные, а иногда и многомиллиардные комплексы, превратятся в груду металла. Ведь их работоспособность обеспечивается очень специфичными инструментами, без которых от них нет никакой пользы.
Опять же, можно взять паяльник и отвертку и попытаться все сделать самостоятельно, но в таком случае, производитель просто дистанционно дезактивирует ПО и оборудование, которое критически необходимо для этого комплекса. А на них держатся критически важные процессы, связанные с атомной энергетикой, непрерывными технологиями, медициной и буквально со всем тем, где в первую очередь ценится надежность и устойчивость. И вот похоже на то, что с этим у мордора начинаются проблемы. Случилось то, о чем давно предупреждали, но во что никто не хотел верить. Сегодня пресса залесья выдала такое, на сей счет:
«Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную технику… Таким образом, оборудование перестанет работать по истечении срока действия лицензий - их не успели продлить большинство отечественных компаний. Это касается серверов на базе архитектуры IBM Power, которые занимают примерно 10% рынка в России, и сетевого оборудования Cisco… «Параллельный импорт» в данном случае не поможет, поскольку вендоры не продают контракты через третьи лица. Решить проблему можно через взлом или модификацию прошивок устройств, однако если это обнаружит производитель, в итоге он все равно сможет их отключить».
Уже известно о том, что мордорчане настойчиво пытались склонить китайцев к тому, чтобы те восполнили возникающую брешь, но те культурно пояснили, что им такие проблемы не нужны, поскольку они сами работают на технологиях этих компаний и не желают утратить свой статус. Мало того, из Китая пошли утечки о таких переговорах и вслед за указанными выше компаниями, засобирались и другие.
«В тот же день корпорация Microsoft сообщила, что будет постепенно сворачивать бизнес в России до тех пор, пока от него «ничего не останется»… 1 июня о полном прекращении бизнеса в России и Белоруссии сообщила американская Hewlett Packard Enterprise (HPE)».
С другой стороны, там остается прутин, робот Федор и смеющиеся Искандеры.