Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти російського "Газпромбанка", через який РФ платить зарплати військовим і отримує гроші за енергоносії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.

"Російський банк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплати російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Банк повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT", - написав Кулеба.

"Газпромбанк" - це єдиний великий російський банк, який досі уникає масштабних санкцій Заходу. Саме на рахунки цього банку надходить сплата від членів Євросоюзу за російські газ і нафту.

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