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Ощадбанк (97) Росія (47164) санкції (6834) SWIFT (93)

SWIFT припиняє надавати послуги Сбербанку РФ та ще двом банкам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

swift,свіфт

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT з 14 червня перестає надавати послуги "Сбербанку", "Россельхозбанку" та "Московскому кредитному банку".

Таке рішення було ухвалено у рамках шостого пакету антиросійських санкцій ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що від SWIFT з 12 березня 2022 року було відключено ВТБ, банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк", банк "Россия", "Новикомбанк", а також держкорпорацію ВЕБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переклад ЦП, довідкової інформації) до виконання транзакцій над ринком платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

Читайте: Санкції проти Росії не скасують після завершення війни, - Шольц

SWIFT є приватною асоціацією зі штаб-квартирою у Бельгії. Компанія неодноразово заявляла, що не має повноважень приймати рішення про ті чи інші санкції. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів приймається виключно компетентними державними органами, зазначала асоціація. Водночас, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, вона зобов'язана дотримуватися норм ЄС.

Євросоюз із 12 березня 2022 року заборонив надавати послуги передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції. SWIFT після цього підтвердила, що відключить ці кредитні організації від системи.

Також читайте: Нацполіція заблокувала виведення 200 млрд грн компаніями, що мали зв'язки з РФ і Білоруссю, - Єнін

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
який ще Ощадбанк в росії? Там Сбербанк. Дратує, коли в Україні гривні і досі називають рублями, а Сбербанк Ощадбанком(
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14.06.2022 10:02
+17
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14.06.2022 10:09
+14
Сбєрбанку
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14.06.2022 10:00
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Сбєрбанку
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14.06.2022 10:00 Відповісти
Собственные имена не изменяются при переводе
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14.06.2022 10:45 Відповісти
який ще Ощадбанк в росії? Там Сбербанк. Дратує, коли в Україні гривні і досі називають рублями, а Сбербанк Ощадбанком(
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14.06.2022 10:02 Відповісти
Доречно☝
Варят кацапию на медленном огне постоянно подрезая во всем👍Что бы лягушка не взбрыкнула и кнопку не нажала❗
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14.06.2022 10:35 Відповісти
Да включили бы газ посильнее, а то пока что это говно слишком медленно варится, за счет жизней наших защитников(
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14.06.2022 13:03 Відповісти
Зачем рашке банки?? Свои фантики они смело могут хранить под матрасом или в чемодане
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14.06.2022 10:03 Відповісти
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14.06.2022 10:09 Відповісти
дали рашке время подготовиться, согласовали и отключили
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14.06.2022 10:06 Відповісти
Не прошло и 3 месяцев... Сделали все, чтобы максимально смягчить отключение от свифта, чтобы орки успели приготовиться.
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14.06.2022 10:06 Відповісти
Доллар шестьдесят один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы здохли все мокшане.
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14.06.2022 10:09 Відповісти
a esho "eti klouni" soderzhat vsju UA(vremenno) i dajut sbroju...bez kotoroi vi by shas zashishali Lviv.
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14.06.2022 10:16 Відповісти
если Украину сдадут, то следующие на очереди страны Балтии, если в Латвии думают что их спасет зонтик НАТО то они сильно ошибаются, рушится миропорядок и коллективная безопасность, сейчас будет каждый сам за себя, а преданные западом украинцы присоединятся к мордору
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14.06.2022 10:24 Відповісти
sluhai - etu fignju ti mozhesh vtitati komu nibudj drugomu NATO plevatj na armiju rashki. esli shto stanetsa - ot orkov mokrovo mesto nebude za neskolko dnei.

tak shto etot pafos kak UA zashishaet NATO - vtirai komu nibudj drugomu.
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14.06.2022 10:28 Відповісти
от сказочник)) если США и Британия не встанут, то остальные как карточный домик развалятся, обстановка и раздробленность внутри этой "орги" позволяет. Мелкие прибалтийские страны помоему даже б защищать не стали, они уже не один раз говорили, что 5 легендарный пункт о коллективной защите это полная ДИЧЬ)
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14.06.2022 10:40 Відповісти
если США и Британия не встанут...

oni uzhe vstali , i oni uzhe TUT - v LV ; EE ; LT....tak shto pustj orki poprobujut ....
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14.06.2022 10:43 Відповісти
Мелкие прибалтийские страны помоему даже б защищать не стали, они уже не один раз говорили, что 5 легендарный пункт о коллективной защите это полная ДИЧЬ

chisto kacapsky tezis - nepracue.
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14.06.2022 10:49 Відповісти
vi Kyiv za 3 dnia uze vziali? za cheku vi vziali.... a prigat na NATO vi tolko posle gribov mozete
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14.06.2022 10:58 Відповісти
рашка прекрасно понимает что в конвенциональной войне она проиграет НАТО, по этому сразу вход пойдет ЯО сначала угрозы что бы сдали страны Балтии, а затем и тактическое и что то мне подсказывает что НАТО вас кинет, так что ты там особо булки не расслабляй
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14.06.2022 13:29 Відповісти
сразу вход пойдет ЯО ...i shto ? vy dumaete shto rashke nepreletit ?

vy otbrykivaete kacapsky televizor....tak shto
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14.06.2022 13:41 Відповісти
Чтоб у тебя язык отсох!
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14.06.2022 10:29 Відповісти
Алкоголь вреден☝ Особенно натощак❗
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14.06.2022 10:37 Відповісти
Слушай, "незнаускас", может мне их еще и поблагодарить за постоянное накачивание агрессора деньгами, а также поставку комплектующих для ВПК, в обход санкций?
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14.06.2022 10:44 Відповісти
on tebia ne **********, shval mokshanskaja. tvoj putin - *****, a ti - tam ze
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14.06.2022 11:00 Відповісти
u vas e i takoi vybor - poshlite ih vseh naher i spravljaites sami , svoimi silami.
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14.06.2022 11:01 Відповісти
Цій новині вже 2 тиждні! Невже ще Ощадбанк РФ від СВИФТа не видімкнули ?
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14.06.2022 10:20 Відповісти
Між прийняттям і виконанням рішення дуже часто проходить багато часу.
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14.06.2022 11:58 Відповісти
Білоруські банки блокуйте!!!
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14.06.2022 10:26 Відповісти
профанація санкцій... імітація діяльності... три місяці чого чекали?
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14.06.2022 11:00 Відповісти
a vy hotja by vizi s mordorom uzhe vveli ?
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14.06.2022 11:04 Відповісти
Які візи. Зєля досі гроші з рашки отримує за свої говносеріальчики. І з них перераховує на допомогу армії аж Нікіта Іван Христофор Ульяна Ярослав.
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14.06.2022 11:10 Відповісти
Повністю рашку від свіфта не відключать, бо тоді буде незручно платити за газ та нафту.
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14.06.2022 11:07 Відповісти
Газпромбанк досі зі свіфтом, через нього вся мокшандія пристосувалася робити перекази.
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14.06.2022 11:37 Відповісти
шо то по ватным коцапам не заметно им до лампочки
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14.06.2022 11:46 Відповісти
По фиг кацапам. Через Тинькоффа гоняют переводы.
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14.06.2022 13:06 Відповісти
 
 