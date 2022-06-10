Санкції проти Росії не скасують після завершення війни, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для скасування західних санкцій проти Росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.
"Санкції не зникнуть просто так, коли зброя мовчить. Росія повинна прийти до порозуміння з Україною", — заявив Шольц на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Канцлер Німеччини також заявив, що очікує, що санкції проти Росії підтримають усі країни, які претендують на членство в ЄС, включно з Сербією.
Він зазначив, що ситуація зміниться лише тоді, коли Москва перестане диктувати умови та почне домовлятися з Києвом. Шольц підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені.
"Це жахлива, безглузда війна, яка розпочата за імперіалістичне бачення Росії. Тому так важливо, щоб Європейський Союз і всі ми були солідарні з Україною та допомогли їй захиститися від цього нападу", – сказав Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
Німеччина збільшила за 4 місяці цього року імпорт з рашки на 60 % !
Scheisewurst !
Але чому Шольца так непокоять санкції?
Що, звільнення окупованих територій він не вимагає?
Іншими словами - він навіть погодиться на капітуляцію України; більше того, такою риторикою навіть підштовхуватиме чинне керівництво України до капітуляції.
Практичні дії - змова та саботаж.
Що за гра - незрозуміло.
И когда немецкие и французские доктора скажут больному, что лечение бесполезно, если таблетки он выкидывает в дырку нужника на улице, и что оплата натурпродуктом в виде нефти и газа докторам не нужна, то дальше он будет лечиться сам при помощи шаманов мухоморами, пантами и компрессами из пареной пеньки.
скоро будуть казати ти шо шольц замість ти брехло
КОЛИ КАЦАП ГОЛОДНИЙ ТА БОСИЙ, тоді він думає за поживу, як прокормити родину....а не як розбомбити ЯДЕРНИМИ РАКЕТАМИ ВАШИНГТОН, ВАРШАВУ чи БЕРЛІН!!!!!
Що неправду сказав ?