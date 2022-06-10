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Санкції проти Росії не скасують після завершення війни, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для скасування західних санкцій проти Росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.

"Санкції не зникнуть просто так, коли зброя мовчить. Росія повинна прийти до порозуміння з Україною", — заявив Шольц на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Канцлер Німеччини також заявив, що очікує, що санкції проти Росії підтримають усі країни, які претендують на членство в ЄС, включно з Сербією.

Він зазначив, що ситуація зміниться лише тоді, коли Москва перестане диктувати умови та почне домовлятися з Києвом. Шольц підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені.

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"Це жахлива, безглузда війна, яка розпочата за імперіалістичне бачення Росії. Тому так важливо, щоб Європейський Союз і всі ми були солідарні з Україною та допомогли їй захиститися від цього нападу", – сказав Шольц.
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Топ коментарі
+14
один из не многих европейских политиков, который не только за обещанием в карман не лезет, но и обещания которого всегда выглядят суперпотужно плюс никогда не сходятся с делом! )))
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10.06.2022 20:59
+11
Ага, Шольцу верим
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10.06.2022 20:53
+10
Мінетчина каже - значить зробить!
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10.06.2022 20:56
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Ага, Шольцу верим
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10.06.2022 20:53 Відповісти
Я Шольцу більше вірю чим "квартальним", які вже сьогодні ходатайствують про скасування санкцій Абрамовичу- гаманцю пуйла і таку чуш несуть Європейському суду про спасіння 400 тисяч україеців, то крому краще вірити? Ви Шольца вже зловили за зраду?
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10.06.2022 21:18 Відповісти
санкції ?

Німеччина збільшила за 4 місяці цього року імпорт з рашки на 60 % !

Scheisewurst !
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10.06.2022 23:17 Відповісти
гівняна ковбаска цей Шольц, а ніяка не ліверна
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10.06.2022 23:20 Відповісти
Шольц это шольц👎💨
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11.06.2022 03:47 Відповісти
Так так. Санкції будуть зняті після розпаду фашистської московії на частини.
Але чому Шольца так непокоять санкції?
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10.06.2022 20:56 Відповісти
схерали? Это почему же какая-то сраная удмуртия или бурятия будет жить после дезинтеграции без санкций?? станут "не такими бурятами"? или "не такими калмыками"? Эти санкции в масштабах продолжительности человеческой жизни уже навсегда. Шоб Вы поимали, что за меньшую творимую ***** ссср огрёб санкции в виде закона Джексона-Вэника, так я тогда еще не брился, а когда этот закон аннулировали, я давно уже был дедушкой. Так что это ******, граждане кацапы. Не отменят санкции уже никогда.
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10.06.2022 21:15 Відповісти
Мінетчина каже - значить зробить!
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10.06.2022 20:56 Відповісти
Ja, ja naturlich !
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10.06.2022 23:18 Відповісти
Ми вже знаємо, як ти язиком молотиш.
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10.06.2022 20:57 Відповісти
взаєморозуміння?

Що, звільнення окупованих територій він не вимагає?

Іншими словами - він навіть погодиться на капітуляцію України; більше того, такою риторикою навіть підштовхуватиме чинне керівництво України до капітуляції.
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10.06.2022 20:58 Відповісти
dazhe neznaju - veritj ili neveritj etim utverzdenijam
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10.06.2022 20:59 Відповісти
)) вера и знания не совместимы. а знания шо говорят? ото ж!
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10.06.2022 21:02 Відповісти
один из не многих европейских политиков, который не только за обещанием в карман не лезет, но и обещания которого всегда выглядят суперпотужно плюс никогда не сходятся с делом! )))
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10.06.2022 20:59 Відповісти
Не можешь сделать, так хоть пообещай..
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10.06.2022 21:02 Відповісти
Что это ты раздухарился, дядя? (с)
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10.06.2022 21:01 Відповісти
Політичні заяви - гідні та вірні.

Практичні дії - змова та саботаж.

Що за гра - незрозуміло.
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10.06.2022 21:05 Відповісти
Шольцу завершение войны причудилось..
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10.06.2022 21:06 Відповісти
Українці, молимось на допомогу Британців і США, страни старої, прогнившої Європи нічим не допоможуть, крім Польші та Прибалтів
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10.06.2022 21:09 Відповісти
А чому Ви так погано відноситеся до чехів, словаків які з першого дня війни допомагають? За поляків і друзів кран Балтії і мови немає, ті роблять більше аніж свої бувші регіонали і "квартальці".
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10.06.2022 21:22 Відповісти
колишні, вирви з себе язик окупанта
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11.06.2022 10:42 Відповісти
Скандинавські країни, Іспанія, Австралія, Японія, Канада також допомагають Україні
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11.06.2022 16:11 Відповісти
Шольц, хватит строить из себя "нашего парня", тебя уже давно "спалили", иди с фрау Штази шнапс москальский бухай, готовься к "газпромоской" пенсии. Ибо на лбу у тебя уже давно цена в 30 москальских серебренников пробита...
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10.06.2022 21:12 Відповісти
Обясните, что значит *завершение войны*? Меня даже больше пугает ето *завершение войны* чем сама война. Завершение войны имеет синоним *завершение лечиться*. Приходит доктор в палату и говорит больному что прекращает его лечить. Думаю больной после таких слов обосрется
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10.06.2022 21:12 Відповісти
не совсем так. Больной уже десятилетия как обосранный, и его это нисколько не удручает. Наоборот - воодушевляет.
И когда немецкие и французские доктора скажут больному, что лечение бесполезно, если таблетки он выкидывает в дырку нужника на улице, и что оплата натурпродуктом в виде нефти и газа докторам не нужна, то дальше он будет лечиться сам при помощи шаманов мухоморами, пантами и компрессами из пареной пеньки.
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10.06.2022 21:36 Відповісти
Вірим на всі 100500%, Шольц ж ніколи нас не обманював . Оце людина, оце глиба обіцянки якої надійніші за швейцарські часи.
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10.06.2022 21:16 Відповісти
Він випадково не був актором в якомусь кабаре шоу? Звиздить, і ніхрена не робить.
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10.06.2022 21:18 Відповісти
Чья бы корова мычала ...
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10.06.2022 21:18 Відповісти
всі так шольцу повірили,

скоро будуть казати ти шо шольц замість ти брехло
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10.06.2022 21:24 Відповісти
Ну добре що хоч це зрозуміли.... КАЦАП ПОВИНЕН БУТИ ГОЛОДНИЙ І БОСИЙ, ЯК У ЄЛЬЦИНІВСЬКІ ДЕВЯНОСТІ....

КОЛИ КАЦАП ГОЛОДНИЙ ТА БОСИЙ, тоді він думає за поживу, як прокормити родину....а не як розбомбити ЯДЕРНИМИ РАКЕТАМИ ВАШИНГТОН, ВАРШАВУ чи БЕРЛІН!!!!!
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10.06.2022 21:24 Відповісти
Плохо вьі знаете настроения тех лет.
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10.06.2022 23:17 Відповісти
Агрессивные деграданты-кацапы должны быть изолированы от благ цивилизованного мира до тех пор, пока не эволюционируют.
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10.06.2022 21:28 Відповісти
Де зброя?уйобок кацапський.
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10.06.2022 21:30 Відповісти
Після того,як німці схаменуться і виженуть цього Шольца, треба буде взяти його в квартал,- там якраз для таких, саме місце...
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10.06.2022 21:30 Відповісти
канешна.... не снимут... ибо как только закончится война (а она закончится обязательно!!! и обязательно Победой ВСУ !!) так только тогда Германия начнет поставлять то, что она обещала )))
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10.06.2022 21:47 Відповісти
І хто цьому ******* мікрофона у руки дає?
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10.06.2022 22:12 Відповісти
"Це жахлива, безглузда війна, яка розпочата за імперіалістичне бачення Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3347246

Що неправду сказав ?
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10.06.2022 22:41 Відповісти
Words are dime a dozen...
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10.06.2022 23:19 Відповісти
Дайте ему таблетку.
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10.06.2022 22:57 Відповісти
Скасування санкцій можливе тільки в обмін на атомну зброю.
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10.06.2022 23:33 Відповісти
Нимецький песдун!!!
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11.06.2022 00:15 Відповісти
Йому мозок "перепрошивають" кожень день?
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12.06.2022 23:32 Відповісти
 
 