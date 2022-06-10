Санкции против России не будут отменены после завершения войны, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для упразднения западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.

"Санкции не исчезнут просто так, когда оружие молчит. Россия должна прийти к взаимопониманию с Украиной", - заявил Шольц на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Канцлер Германии также заявил, что ожидает, что санкции против России поддержат все страны, претендующие на членство в ЕС, включая Сербию.

Он отметил, что ситуация изменится, только когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом. Шольц подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены.

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"Это ужасная, бессмысленная война, которая началась из-за империалистических взглядов России. Поэтому так важно, чтобы Европейский Союз и все мы были солидарны с Украиной и помогли ей защититься от этого нападения", – сказал Шольц.