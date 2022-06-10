Санкции против России не будут отменены после завершения войны, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для упразднения западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.
"Санкции не исчезнут просто так, когда оружие молчит. Россия должна прийти к взаимопониманию с Украиной", - заявил Шольц на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Канцлер Германии также заявил, что ожидает, что санкции против России поддержат все страны, претендующие на членство в ЕС, включая Сербию.
Он отметил, что ситуация изменится, только когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом. Шольц подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены.
"Это ужасная, бессмысленная война, которая началась из-за империалистических взглядов России. Поэтому так важно, чтобы Европейский Союз и все мы были солидарны с Украиной и помогли ей защититься от этого нападения", – сказал Шольц.
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Scheisewurst !
Але чому Шольца так непокоять санкції?
Що, звільнення окупованих територій він не вимагає?
Іншими словами - він навіть погодиться на капітуляцію України; більше того, такою риторикою навіть підштовхуватиме чинне керівництво України до капітуляції.
Практичні дії - змова та саботаж.
Що за гра - незрозуміло.
И когда немецкие и французские доктора скажут больному, что лечение бесполезно, если таблетки он выкидывает в дырку нужника на улице, и что оплата натурпродуктом в виде нефти и газа докторам не нужна, то дальше он будет лечиться сам при помощи шаманов мухоморами, пантами и компрессами из пареной пеньки.
скоро будуть казати ти шо шольц замість ти брехло
КОЛИ КАЦАП ГОЛОДНИЙ ТА БОСИЙ, тоді він думає за поживу, як прокормити родину....а не як розбомбити ЯДЕРНИМИ РАКЕТАМИ ВАШИНГТОН, ВАРШАВУ чи БЕРЛІН!!!!!
Що неправду сказав ?