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Новости За рубежом Санкции против России
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Ощадбанк (216) Россия (91213) санкции (10612) SWIFT (85)

SWIFT прекращает предоставлять услуги Сбербанку РФ и еще двум банкам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

swift,свіфт

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает предоставлять услуги Сбербанку, Россельхозбанка (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ).

Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи денежных уведомлений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных денежных инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах.

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SWIFT является частной ассоциацией со штаб-квартирой в Бельгии. Компания неоднократно заявляла, что не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечала ассоциация. В то же время, являясь зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана соблюдать нормы ЕС.

Евросоюз с 12 марта 2022 года запретил предоставлять услуги передачи финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции. SWIFT затем подтвердила, что отключит эти кредитные организации от системы.

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Топ комментарии
+39
який ще Ощадбанк в росії? Там Сбербанк. Дратує, коли в Україні гривні і досі називають рублями, а Сбербанк Ощадбанком(
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14.06.2022 10:02
+17
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14.06.2022 10:09
+14
Сбєрбанку
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14.06.2022 10:00
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Сбєрбанку
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14.06.2022 10:00 Ответить
Собственные имена не изменяются при переводе
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14.06.2022 10:45 Ответить
який ще Ощадбанк в росії? Там Сбербанк. Дратує, коли в Україні гривні і досі називають рублями, а Сбербанк Ощадбанком(
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14.06.2022 10:02 Ответить
Доречно☝
Варят кацапию на медленном огне постоянно подрезая во всем👍Что бы лягушка не взбрыкнула и кнопку не нажала❗
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14.06.2022 10:35 Ответить
Да включили бы газ посильнее, а то пока что это говно слишком медленно варится, за счет жизней наших защитников(
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14.06.2022 13:03 Ответить
Зачем рашке банки?? Свои фантики они смело могут хранить под матрасом или в чемодане
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14.06.2022 10:03 Ответить
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14.06.2022 10:09 Ответить
дали рашке время подготовиться, согласовали и отключили
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14.06.2022 10:06 Ответить
Не прошло и 3 месяцев... Сделали все, чтобы максимально смягчить отключение от свифта, чтобы орки успели приготовиться.
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14.06.2022 10:06 Ответить
Доллар шестьдесят один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы здохли все мокшане.
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14.06.2022 10:09 Ответить
a esho "eti klouni" soderzhat vsju UA(vremenno) i dajut sbroju...bez kotoroi vi by shas zashishali Lviv.
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14.06.2022 10:16 Ответить
если Украину сдадут, то следующие на очереди страны Балтии, если в Латвии думают что их спасет зонтик НАТО то они сильно ошибаются, рушится миропорядок и коллективная безопасность, сейчас будет каждый сам за себя, а преданные западом украинцы присоединятся к мордору
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14.06.2022 10:24 Ответить
sluhai - etu fignju ti mozhesh vtitati komu nibudj drugomu NATO plevatj na armiju rashki. esli shto stanetsa - ot orkov mokrovo mesto nebude za neskolko dnei.

tak shto etot pafos kak UA zashishaet NATO - vtirai komu nibudj drugomu.
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14.06.2022 10:28 Ответить
от сказочник)) если США и Британия не встанут, то остальные как карточный домик развалятся, обстановка и раздробленность внутри этой "орги" позволяет. Мелкие прибалтийские страны помоему даже б защищать не стали, они уже не один раз говорили, что 5 легендарный пункт о коллективной защите это полная ДИЧЬ)
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14.06.2022 10:40 Ответить
если США и Британия не встанут...

oni uzhe vstali , i oni uzhe TUT - v LV ; EE ; LT....tak shto pustj orki poprobujut ....
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14.06.2022 10:43 Ответить
Мелкие прибалтийские страны помоему даже б защищать не стали, они уже не один раз говорили, что 5 легендарный пункт о коллективной защите это полная ДИЧЬ

chisto kacapsky tezis - nepracue.
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14.06.2022 10:49 Ответить
vi Kyiv za 3 dnia uze vziali? za cheku vi vziali.... a prigat na NATO vi tolko posle gribov mozete
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14.06.2022 10:58 Ответить
рашка прекрасно понимает что в конвенциональной войне она проиграет НАТО, по этому сразу вход пойдет ЯО сначала угрозы что бы сдали страны Балтии, а затем и тактическое и что то мне подсказывает что НАТО вас кинет, так что ты там особо булки не расслабляй
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14.06.2022 13:29 Ответить
сразу вход пойдет ЯО ...i shto ? vy dumaete shto rashke nepreletit ?

vy otbrykivaete kacapsky televizor....tak shto
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14.06.2022 13:41 Ответить
Чтоб у тебя язык отсох!
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14.06.2022 10:29 Ответить
Алкоголь вреден☝ Особенно натощак❗
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14.06.2022 10:37 Ответить
Слушай, "незнаускас", может мне их еще и поблагодарить за постоянное накачивание агрессора деньгами, а также поставку комплектующих для ВПК, в обход санкций?
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14.06.2022 10:44 Ответить
on tebia ne **********, shval mokshanskaja. tvoj putin - *****, a ti - tam ze
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14.06.2022 11:00 Ответить
u vas e i takoi vybor - poshlite ih vseh naher i spravljaites sami , svoimi silami.
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14.06.2022 11:01 Ответить
Цій новині вже 2 тиждні! Невже ще Ощадбанк РФ від СВИФТа не видімкнули ?
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14.06.2022 10:20 Ответить
Між прийняттям і виконанням рішення дуже часто проходить багато часу.
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14.06.2022 11:58 Ответить
Білоруські банки блокуйте!!!
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14.06.2022 10:26 Ответить
профанація санкцій... імітація діяльності... три місяці чого чекали?
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14.06.2022 11:00 Ответить
a vy hotja by vizi s mordorom uzhe vveli ?
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14.06.2022 11:04 Ответить
Які візи. Зєля досі гроші з рашки отримує за свої говносеріальчики. І з них перераховує на допомогу армії аж Нікіта Іван Христофор Ульяна Ярослав.
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14.06.2022 11:10 Ответить
Повністю рашку від свіфта не відключать, бо тоді буде незручно платити за газ та нафту.
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14.06.2022 11:07 Ответить
Газпромбанк досі зі свіфтом, через нього вся мокшандія пристосувалася робити перекази.
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14.06.2022 11:37 Ответить
шо то по ватным коцапам не заметно им до лампочки
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14.06.2022 11:46 Ответить
По фиг кацапам. Через Тинькоффа гоняют переводы.
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14.06.2022 13:06 Ответить
 
 