Канада надасть Україні додатковий кредит на $150 млн

Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (приблизно $150 млн) для підтримки негайних потреб у державних видатках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада надасть українському уряду 200 млн дол., аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - сказав Трюдо.

За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн дол. (приблизно 115 млн дол. США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні. "Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем’єр.

Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро боронить свою територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Трюдо.

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