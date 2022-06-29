Канада надасть Україні додатковий кредит на $150 млн
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Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (приблизно $150 млн) для підтримки негайних потреб у державних видатках.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Канада надасть українському уряду 200 млн дол., аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - сказав Трюдо.
За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн дол. (приблизно 115 млн дол. США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні. "Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем’єр.
Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро боронить свою територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Трюдо.
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в Україні зерно належить приватним особам . Емності для зберігання зерна - це будуть державні? За зберігання зерна держава буде отримувати кошти?
Де, БЛИН, той міністр фінансів Марченко ! Замість боротьби с пересічними украінцами проти дешевих авто із ЕС , НЕХАЙ ВІДЗВІТУЕ ЯК ВИТРАЧАЮТСЯ ГРОШІ ДОПОМОГИ ПО ПУНКТАМ І КРАЇНАМ ‼️‼️‼️
Бардак в фінансах - шлях до вьязниці
Стільки процвиндило на ковідку, закупило найбільше за всіх у світі бовтушок на одну людину, вибори позачергові (зовсім непотрібні) на 650 мільйончиків оголосило, тепер вирішило повернути до роботи невколотих ізгоїв, люди позови подали, щоб їм виплатили гроші. І ще якщо доведеться відшкодувати їм моральні збитки ...
Але ж гроші платників податків - то не свої, можна тринькати.
Натомість Україні кредитики тицяє.