УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13172 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
495 5
Канада (1501) кредит (588) допомога (5058) Трюдо Джастін (288)

Канада надасть Україні додатковий кредит на $150 млн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

канада

Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (приблизно $150 млн) для підтримки негайних потреб у державних видатках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада надасть українському уряду 200 млн дол., аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - сказав Трюдо.

За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн дол. (приблизно 115 млн дол. США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні. "Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем’єр.

Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро боронить свою територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Трюдо.

Також читайте: Канада запровадить санкції проти російських пропагандистських ресурсів, - офіс Трюдо

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
також надання гуманітарної допомоги в Україні. "Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3350903

в Україні зерно належить приватним особам . Емності для зберігання зерна - це будуть державні? За зберігання зерна держава буде отримувати кошти?

Де, БЛИН, той міністр фінансів Марченко ! Замість боротьби с пересічними украінцами проти дешевих авто із ЕС , НЕХАЙ ВІДЗВІТУЕ ЯК ВИТРАЧАЮТСЯ ГРОШІ ДОПОМОГИ ПО ПУНКТАМ І КРАЇНАМ ‼️‼️‼️

Бардак в фінансах - шлях до вьязниці
показати весь коментар
29.06.2022 06:50 Відповісти
А как на счёт борьбы с дорогими машинами из ЕС за 100,000 и больше тысяч долларов, а ?
показати весь коментар
29.06.2022 06:54 Відповісти
Трюдо молодець, не кидає слова на вітер, так само як Джонсон, Дуда, Науседа і Байден. Та й Шольц із Макроном останнім часом виправилися.
показати весь коментар
29.06.2022 06:52 Відповісти
Знову кредит ?

Стільки процвиндило на ковідку, закупило найбільше за всіх у світі бовтушок на одну людину, вибори позачергові (зовсім непотрібні) на 650 мільйончиків оголосило, тепер вирішило повернути до роботи невколотих ізгоїв, люди позови подали, щоб їм виплатили гроші. І ще якщо доведеться відшкодувати їм моральні збитки ...

Але ж гроші платників податків - то не свої, можна тринькати.

Натомість Україні кредитики тицяє.
показати весь коментар
29.06.2022 07:09 Відповісти
З контролем за використанням, будь ласка. Дякуємо.
показати весь коментар
29.06.2022 10:34 Відповісти
 
 